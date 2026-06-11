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Preocupación para Scaloni: qué lesión tiene Nicolás Tagliafico y cómo afecta a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

El lateral izquierdo, campeón del mundo con la “Albiceleste” en Qatar 2022, sufrió una molestia en el amistoso ante Honduras que podría dejarlo afuera del certamen mundialista. Conocé los detalles dentro de la nota.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Nicolás Tagliafico en la Selección Argentina. Foto: NA/Agustín Marcarian.
Nicolás Tagliafico en la Selección Argentina. Foto: NA/Agustín Marcarian.
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La cuenta regresiva hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está en marcha, y cada detalle físico de los futbolistas de la Selección Argentina se sigue con lupa. En este contexto, una noticia encendió una luz de alerta en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni: Nicolás Tagliafico tiene una leve distensión muscular en el sóleo, originada después del amistoso frente a Honduras.

Lesión de Nicolás Tagliafico: qué es y cómo afecta el sóleo

El lateral izquierdo, habitual pieza de recambio y alternativa confiable en el esquema “Albiceleste”, presentó una sobrecarga de carácter leve en la zona posterior de la pierna, una lesión que, si bien no reviste gravedad, exige cuidados específicos para evitar complicaciones en un calendario exigente. El sóleo, músculo profundo de la pantorrilla, es clave para la estabilidad y la potencia en la carrera, por lo que su afección, aunque menor, requiere un seguimiento minucioso.

Nicolás Tagliafico tiene una leve distensión muscular en el sóleo, originada en el amistoso frente a Honduras. Foto: X @Argentina

Desde el entorno del seleccionado transmiten tranquilidad. La dolencia fue catalogada como “de baja intensidad”, y el jugador ya comenzó con trabajos diferenciados orientados a la recuperación. En principio, no correría riesgo su participación en la planificación general del equipo, aunque su evolución será evaluada día a día por el cuerpo médico.

Selección Argentina: la importancia de Tagliafico en el equipo de Scaloni

El ex Independiente, que actualmente milita en el fútbol europeo, se consolidó en los últimos años como uno de los nombres fijos en las convocatorias de Scaloni. Su experiencia internacional, su disciplina táctica y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos lo convierten en un recurso valioso, especialmente en torneos largos donde la rotación puede ser determinante.

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El amistoso frente a Honduras, que sirvió como ensayo para ajustar detalles de funcionamiento, dejó más que conclusiones futbolísticas. En ese tipo de partidos, donde la intensidad suele ser controlada, la aparición de molestias físicas genera una atención inmediata, sobre todo pensando en los compromisos de la fase de grupos del Mundial.

Nicolás Tagliafico se consolidó en los últimos años como uno de los nombres fijos en las convocatorias de Scaloni. Foto: X @Argentina

Camino al Mundial 2026: seguimiento médico y planificación física

En este sentido, el cuerpo técnico argentino mantiene una política clara: ante cualquier signo de fatiga o lesión, por mínima que sea, se prioriza la recuperación integral del jugador. La sobrecarga en el sóleo es una afección frecuente en futbolistas de alto rendimiento, muchas veces vinculada a la acumulación de minutos y a la exigencia física sostenida.

Por ahora, todo indica que el cuadro de Tagliafico no pasará de una anécdota en la preparación. Sin embargo, en época mundialista, cada señal importa. Argentina, que buscará defender su protagonismo en la máxima cita, necesita a todos sus futbolistas en plenitud física, y el seguimiento de casos como este forma parte de una estrategia que apunta a minimizar riesgos.

La evolución del lateral será clave en los próximos días. Mientras tanto, el mensaje es claro: cautela, trabajo específico y la mirada puesta en llegar en las mejores condiciones al debut en la Copa del Mundo frente a Argelia, el próximo martes 16 de junio.

Nicolás TagliaficoMundial 2026Selección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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