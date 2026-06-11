Alarma en la Selección a días del debut de Argentina en el Mundial: Nicolás Tagliafico está en duda para el partido contra Argelia

Nicolás Tagliafico. Foto: NA.

La Selección argentina encendió las alarmas por el estado físico de Nicolás Tagliafico. Cuando faltan apenas cinco días para el comienzo de su camino en el Mundial 2026, el defensor aún no logra trabajar a la par de sus compañeros y su evolución es seguida de cerca por el cuerpo médico.

La situación genera incertidumbre en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que espera contar con uno de sus jugadores más experimentados para el partido frente a Argelia en Kansas. Aunque todavía no hay una decisión tomada, su presencia desde el arranque en el debut dejó de ser una certeza y dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos.

Nicolás Tagliafico está en duda para el partido contra Argelia. Foto: NA

Según el periodista Diego Monroig en ESPN, Tagliafico no puede entrenar con normalidad y despierta preocupación en Scaloni. De esta forma, la titularidad del lateral izquierdo no está confirmada, pese a ser uno de los elegidos e indiscutibles del 11 albiceleste.

Tagliafico ya se perdió el segundo amistoso del equipo ante Islandia. Si bien fue titular días antes en el partido ante Honduras, en el entretiempo debió ser reemplazado.

Si el jugador no está disponible para el partido debut contra Argelia, uno de los posibles reemplazantes sería Facundo Medina. El central del Olympique de Marsella sería el principal elegido para tomar la posición y se perfila para ser titular.

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