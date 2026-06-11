Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Alarma en la Selección a días del debut de Argentina en el Mundial: Nicolás Tagliafico está en duda para el partido contra Argelia

Si bien todavía no hay una decisión tomada, su presencia en el debut dejó de ser una certeza y dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Nicolás Tagliafico. Foto: NA.
Nicolás Tagliafico. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Selección argentina encendió las alarmas por el estado físico de Nicolás Tagliafico. Cuando faltan apenas cinco días para el comienzo de su camino en el Mundial 2026, el defensor aún no logra trabajar a la par de sus compañeros y su evolución es seguida de cerca por el cuerpo médico.

La situación genera incertidumbre en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que espera contar con uno de sus jugadores más experimentados para el partido frente a Argelia en Kansas. Aunque todavía no hay una decisión tomada, su presencia desde el arranque en el debut dejó de ser una certeza y dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos.

Nicolás Tagliafico está en duda para el partido contra Argelia. Foto: NA

Según el periodista Diego Monroig en ESPN, Tagliafico no puede entrenar con normalidad y despierta preocupación en Scaloni. De esta forma, la titularidad del lateral izquierdo no está confirmada, pese a ser uno de los elegidos e indiscutibles del 11 albiceleste.

Tagliafico ya se perdió el segundo amistoso del equipo ante Islandia. Si bien fue titular días antes en el partido ante Honduras, en el entretiempo debió ser reemplazado.

Contenido Recomendado

¿Por qué el Papu Gómez no volvió a jugar para la Selección Argentina? El video que reavivó una vieja teoría antes del Mundial 2026

¿Por qué el Papu Gómez no volvió a jugar para la Selección Argentina? El video que reavivó una vieja teoría antes del Mundial 2026

El nuevo oráculo del Mundial 2026 es mexicano:quién es Paco, el ajolote que ya hizo su primera predicción

El nuevo oráculo del Mundial 2026 es mexicano: quién es Paco, el ajolote que ya hizo su primera predicción

Si el jugador no está disponible para el partido debut contra Argelia, uno de los posibles reemplazantes sería Facundo Medina. El central del Olympique de Marsella sería el principal elegido para tomar la posición y se perfila para ser titular.

Noticia en desarrollo...

Mundial 2026Selección ArgentinaNicolás Tagliafico
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El nuevo oráculo del Mundial 2026 es mexicano:quién es Paco, el ajolote que ya hizo su primera predicción

    El nuevo oráculo del Mundial 2026 es mexicano: quién es Paco, el ajolote que ya hizo su primera predicción

  2. ¿Por qué el Papu Gómez no volvió a jugar para la Selección Argentina? El video que reavivó una vieja teoría antes del Mundial 2026

    ¿Por qué el Papu Gómez no volvió a jugar para la Selección Argentina? El video que reavivó una vieja teoría antes del Mundial 2026

  3. La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales:el sudamericano que expulsaron a los 56 segundos en 1986

    La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales: el sudamericano que expulsaron a los 56 segundos en 1986

  4. Agenda Mundial 2026:todos los partidos del jueves 11 de junio con el debut del Grupo A, horarios y dónde verlos

    Agenda Mundial 2026: todos los partidos del jueves 11 de junio con el debut del Grupo A, horarios y dónde verlos

  5. Cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 con inteligencia artificial:gratis y en simples pasos

    Cómo crear tu propia figurita del Mundial 2026 con inteligencia artificial: gratis y en simples pasos
Lo último
También podría interesarte
Política

Adorni presentó su declaración jurada:dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

Adorni presentó su declaración jurada: dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Economía

Regalos más baratos para el Día del Padre:cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

Regalos más baratos para el Día del Padre: cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

Subieron los bonos argentinos en Estados Unidos y el riesgo país opera en su nivel más bajo desde 2018

Mundial 2026:cuánto cuesta armar un “kit del hincha” para alentar a la Selección Argentina, con camiseta y accesorios incluidos

Free shops en pasos fronterizos:cómo comprar sin impuestos hasta 500 dólares y la lista de productos inhabilitados

Internacionales

El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica:cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

El corredor fluvial más estratégico de Sudamérica: cuál es la hidrovía que conecta 5 países y está en la mira de China y EE.UU.

Escala la tensión en Medio Oriente:Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “gran dureza” este jueves

Irán acusa a Estados Unidos de romper el alto el fuego y advierte por una peligrosa escalada en Medio Oriente

La cumbre Bush-Menem en la Casa Blanca:cuando argentina volvió al centro de la escena hemisférica, por Germán Luis Kammerath