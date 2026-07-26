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Ganó el US Open y fue top 3 del mundo: ahora jugará en un club de la octava división del fútbol de Austria

A sus 32 años, Dominic Thiem cambió la raqueta por los botines y jugará en el Badener AC. La historia detrás de su amor por el fútbol.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Dominic Thiem cambió el tenis por el fútbol y fichó por un club austríaco.
Dominic Thiem cambió el tenis por el fútbol y fichó por un club austríaco. Foto: Instagram @domithiem
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Los deportistas suelen protagonizar historias que parecen sacadas de una película. Un ejemplo de ello es Dominic Thiem, quien supo ser el tenista número 3 del mundo y ganar el US Open 2020, y ahora cambió la raqueta por los botines: fichó por el Badener AC ante la Federación Austríaca de Fútbol (OEFB), un club que milita en la octava división de su país.

El austríaco de 32 años fue registrado oficialmente el pasado 15 de julio en una incorporación que surgió de manera informal. Un amigo suyo, que ya integraba el plantel del Badener AC, lo recomendó ante los dirigentes y sirvió puntapié inicial para que el ex tenista pudiera sumarse a la institución.

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Si bien en el club la expectativa es alta, la dirigencia buscó bajar la expectativa. "Escuchamos que es un buen jugador. Espero que juegue. Como los entrenamientos todavía no empezaron, no puedo decir demasiado sobre los nuevos fichajes", señaló Sergej Petrovic, director deportivo de la institución.

Dominic Thiem ex tenista profesional
Dominic Thiem cambió el tenis por el fútbol y fichó por un club austríaco. Foto: Instagram @domithiem

“Tiene un amigo en el club y espero que juegue muy bien aquí. Todos tienen que luchar por un puesto en el once titular”, sumó, dejando en claro que ningún nombre tiene asegurado un lugar en el equipo, por más famoso que sea.

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Por qué Dominic Thiem cambió el tenis por el fútbol

Cabe señalar que más allá del tenis, el fútbol ocupa un lugar importante en la vida de Thiem, incluso antes de su carrera como tenista. De todas maneras, recién después de su retiro encontró el tiempo para cambiar el circuito ATP por otro deporte.

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Hincha del Chelsea, durante su etapa como profesional se mostró en más de una ocasión con camisetas de Boca Juniors y River Plate. Además, en sus visitas a la Argentina asistió tanto a partidos en La Bombonera como en el Monumental.

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La carrera del austríaco terminó en octubre de 2024 a sus 30 años como consecuencia de una lesión en la muñeca que le impidió volver a competir al máximo nivel.

Dominic Thiem ex tenista profesional
Dominic Thiem cambió el tenis por el fútbol y fichó por un club austríaco. Foto: Instagram @domithiem

Thiem ganó 17 títulos ATP Tour, entre los cuales se destacan la consagración en Nueva York como campeón del US Open 2020, el Masters 1000 de Indian Wells (2019) y el Argentina Open en dos ocasiones (2016-2018).

Además de las preseas, fue finalista en los Abiertos del Australian Open (2020) y Roland Garros en dos oportunidades (2018-2019).

Por otro lado, a lo largo de su carrera derrotó a todos los integrantes del denominado “Big Four”: venció en 6 oportunidades al español Rafael Nadal, en cinco al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer, mientras que triunfó en dos ocasiones ante el británico Andy Murray.

FutbolistaTenistaDominic Thiem
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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