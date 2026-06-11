Prohibido cubrirse el rostro y más poder del VAR: uno por uno, los 6 cambios en el reglamento que anunció FIFA para el Mundial 2026

Las autoridades de la FIFA confirmaron la implementación inmediata de un nuevo paquete de normativas técnicas destinadas a agilizar el desarrollo de los partidos en la Copa del Mundo 2026. Los árbitros tendrán la facultad de aplicar severas sanciones disciplinarias contra las conductas consideradas antideportivas y las demoras intencionales, motivo por el cual las delegaciones internacionales deberán ajustar sus estrategias para evitar penalizaciones perjudiciales en el campo de juego.
La Comisión de Árbitros de la FIFA busca erradicar definitivamente las discusiones ocultas y las simulaciones de lesiones en las etapas decisivas de los encuentros. Las modificaciones reglamentarias alterarán la dinámica habitual de los futbolistas en los estadios norteamericanos. Es por eso que el cuerpo de jueces contará con el respaldo total de la tecnología de video para intervenir en acciones que antes eran de exclusiva resolución humana.
Los detalles de las nuevas reglas del juego:
- Penalización en los cambios: los futbolistas sustituidos dispondrán de un plazo máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego, por este motivo el deportista que espera para ingresar deberá aguardar 1 minuto afuera en caso de incumplimiento.
- Prohibido cubrirse el rostro: los integrantes de los planteles tienen prohibido taparse la boca durante las discusiones con los rivales o los referís, de modo que la infracción a esta norma habilitará la expulsión directa.
- Límites en los saques de banda: los planteles contarán con apenas 5 segundos para reanudar las acciones desde un lateral, por ende la posesión del balón pasará al equipo contrario si se excede ese tiempo.
- Mayor control de los arqueros: tendrán la obligación de realizar los saques de meta en un lapso menor a los 5 segundos, de lo contrario el árbitro cobrará un tiro de esquina para el conjunto rival.
- Atención médica obligatoria: los jugadores que deban retirarse del césped por una dolencia física tendrán que permanecer un mínimo de 1 minuto afuera antes de recibir la autorización para reincorporarse.
- Ampliación en el uso del VAR: las cabinas del VAR intervendrán de ahora en más para definir las jugadas de córner, los saques de portería y la validez de las segundas tarjetas amarillas.