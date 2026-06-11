Prohibido cubrirse el rostro y más poder del VAR: uno por uno, los 6 cambios en el reglamento que anunció FIFA para el Mundial 2026

La FIFA cambió el reglamento de cara al Mundial 2026 Foto: 442

Las autoridades de la FIFA confirmaron la implementación inmediata de un nuevo paquete de normativas técnicas destinadas a agilizar el desarrollo de los partidos en la Copa del Mundo 2026. Los árbitros tendrán la facultad de aplicar severas sanciones disciplinarias contra las conductas consideradas antideportivas y las demoras intencionales, motivo por el cual las delegaciones internacionales deberán ajustar sus estrategias para evitar penalizaciones perjudiciales en el campo de juego.

La Comisión de Árbitros de la FIFA busca erradicar definitivamente las discusiones ocultas y las simulaciones de lesiones en las etapas decisivas de los encuentros. Las modificaciones reglamentarias alterarán la dinámica habitual de los futbolistas en los estadios norteamericanos. Es por eso que el cuerpo de jueces contará con el respaldo total de la tecnología de video para intervenir en acciones que antes eran de exclusiva resolución humana.

Sphephelo Sithole, de Sudáfrica, vio la tarjeta roja tras la infracción en la puerta del área a Brian Gutierrez, de México. Foto: REUTERS

Los detalles de las nuevas reglas del juego: