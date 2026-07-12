Quién es Ricardo Rodríguez, el futbolista de Suiza que pudo jugar para Chile y enfrenta a la Argentina en el Mundial

Ricardo Rodríguez, el "chileno" que juega para la Selección de Suiza. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El partido de este sábado 11 de julio entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 está marcado por sangre latina no sólo del lado “Albiceleste”, sino también por parte de la selección europea, que tiene entre sus filas a Ricardo Rodríguez, futbolista que podría haber jugado para Chile.

El lateral izquierdo de 33 años y de último paso por el Betis español disputa su cuarta Copa del Mundo. Entre Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Canadá, México y EEUU 2026 suma 17 partidos jugados (sin contar el duelo de este sábado).

Quién es Ricardo Rodríguez, el “chileno” que juega para Suiza

Nacido el 25 de agosto de 1992 en Zúrich, Rodríguez tiene un vínculo fuerte con el país trasandino. Su madre, Marcela, era chilena. “A mi mamá le gustaba Colo Colo; y lo que le gustaba a mi madre, también a mí. Igual, de Colo Colo. A mis abuelos también les gustaba mucho”, le confesó en una entrevista con Jean Beausejour.

Además, en 2015, después de que la “Roja” gane la Copa América, reveló en diálogo a El Deportivo que su aspiración siempre fue defender la camiseta de Chile.

“Yo quería jugar por una selección, porque sabía que me iba a ayudar para cambiar de equipo, para dar un salto en mi carrera. Yo quería jugar por Chile, pero solo vino Suiza y por eso los elegí. Chile no vino. Nunca un técnico de Chile me llamó para que jugara por la Selección”, dijo.

Ricardo Rodríguez, el "chileno" que juega para la Selección de Suiza. Foto: Instagram @rrodriguez.68

Su padre es español, por lo que también pudo optar por representar a ese país. Pese a ello, optó por Suiza, al igual que sis hermanos Francisco y Roberto.

“Llevo en mis botines las banderas de Chile y España, porque soy de allá. Me siento identificado con mis países. Mi madre es chilena y mi padre, español. Mi sangre es de allá”, explicó.

¿Por qué Ricardo Rodríguez no juega para Chile?

Los primeros acercamientos de la “Roja” con Rodríguez se dieron en 2009, después de que el lateral se consagre en el Mundial Sub 17 con Suiza. En ese entonces, su actuación en el torneo llamó la atención de los directivos chilenos.

Dos años después, el futbolista asistió como hincha a un amistoso entre la Chile y España. Tras el partido, confirmó sus ganas de jugar en el combinado dirigido en ese tiempo por Claudio Borghi.

“Sé que en cualquier momento me pueden llamar de la selección adulta (de Suiza), lo que sería, también, un gran honor y orgullo para mí. Pero debo confesar que igual me gustaría jugar por Chile. El problema es que nunca me han venido a ver o ni siquiera me han llamado. Pero es entendible, si allá soy un desconocido, por lo que es difícil que juegue por Chile”, afirmó en esa oportunidad.

Ricardo Rodríguez, el "chileno" que juega para la Selección de Suiza. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

“Lo vimos como a muchos otros chicos. Nos llegaron sus videos. Era un juvenil y por lo que vimos no estaba para la Selección. No me parece que ahora se me culpe a mí porque no lo llamamos en esos años”, señaló Borghi en diálogo con El Deportivo.

Y sumó: “A ver, uno no puede estar llamando jugadores de 15 ó 16 años, solo para asegurar que después jueguen por Chile en la adulta. La Selección no es para eso”.

“Cualquier persona tiene el derecho de ser chileno, si la ley o la sangre se lo permite. Por lo tanto, también puede jugar por la Selección. Lo que no me parece es que un jugador se nacionalice por conveniencia, sólo para integrarse a una Selección. Es importante que tenga algún tipo de vínculo con el país”, concluyó.

En definitiva, la carrera de Ricardo Rodríguez y podría haber sido totalmente diferente al ser parte de la “generación dorada” de Chile, que consiguió consagrarse en la Copa América en dos ocasiones. Sin embargo, el lateral izquierdo optó por Suiza, donde se convirtió en toda una leyenda pese a portar un apellido poco convencional en el país europeo.