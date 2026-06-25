Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Chau chau, adiós: todas las selecciones que quedaron eliminadas del Mundial 2026

Muchas de ellas mostraron un mal juego, no estuvieron a la altura e incluso fueron goleadas. Un repaso de aquellos equipos que no pudieron aspirar a ser mejores terceros en sus grupos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
República Checa fue una de las grandes sorpresas negativas de este Mundial y ya quedó eliminada.
República Checa fue una de las grandes sorpresas negativas de este Mundial y ya quedó eliminada. Foto: X/@Mercado_Ingles
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Mundial 2026 ya comenzó a dejar sus primeras víctimas. A medida que avanza la fase de grupos del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, varias selecciones quedaron sin posibilidades matemáticas de acceder a los 16avos de final, incluso con el nuevo formato de 48 equipos que permite la clasificación de los dos mejores de cada grupo y de los ocho mejores terceros.

Haití, una de las eliminadas del Mundial 2026

Entre las primeras eliminadas aparece Haití, que se convirtió en el primer seleccionado en despedirse de la Copa del Mundo. El conjunto caribeño perdió sus dos primeros encuentros: primero ante Escocia y luego frente a Brasil, resultados que lo dejaron sin margen para pelear siquiera por uno de los cupos reservados a los mejores terceros. Su participación se cerró posteriormente con una nueva derrota frente a Marruecos.

Haití volvió a mostrar un pobre desempeño en una Copa del Mundo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Turquía, la gran decepción de la primera fase

Una de las grandes decepciones del certamen fue Turquía. El equipo dirigido por Vincenzo Montella llegaba con expectativas tras una sólida clasificación europea y una generación de futbolistas prometedores.

Festejan los australianos, sufren los turcos: su equipo quedó afuera del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Sin embargo, las derrotas ante Australia y Paraguay lo dejaron tempranamente fuera de carrera. El nuevo criterio de desempate implementado por la FIFA terminó de sellar su eliminación antes de la última fecha.

Contenido Recomendado

Curazao vs. Costa de Marfil EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Curazao vs. Costa de Marfil EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Ecuador vs. Alemania EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Ecuador vs. Alemania EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Túnez y Jordania, sin expectativas y sin chances

Túnez también protagonizó una salida prematura. El seleccionado africano sufrió duras derrotas frente a Suecia y Japón, resultados que lo condenaron rápidamente. Con una diferencia de gol muy desfavorable y sin puntos acumulados, quedó sin posibilidades de avanzar.

Amistoso entre Austria y Túnez.
Túnez estuvo muy por debajo del nivel esperado para este Mundial (imagen de un amistoso previo contra Austria). Foto: @oefb1904

En el Grupo J, Jordania vio terminar su sueño mundialista tras caer ante Austria y Argelia. La selección asiática, una de las debutantes en esta edición, no logró sostener sus opciones y quedó eliminada antes de disputar su último compromiso ante Argentina.

Jordania no pudo sumar hasta ahora en el Mundial y se debe enfrentar a la Argentina. Foto: REUTERS

Panamá y Qatar eliminadas, pero con mejor juego

Panamá corrió una suerte similar. Las derrotas frente a Ghana y Croacia dejaron a los centroamericanos sin chances matemáticas de clasificar, ni siquiera como uno de los mejores terceros. El conjunto canalero fue otro de los equipos que se despidió del torneo tras apenas dos presentaciones.

Panamá - Croacia en el Mundial 2026
Panamá mostró un mejor juego ante Croacia. Foto: REUTERS

Sin embargo, y en comparación con su anterior participación en el Mundial 2018, supieron mostrar una mejor cara en esta competición, incluso generando chances de gol ante Croacia y, a falta de un partido para el cierre del grupo, sin goleadas en contra.

Un caso similar es el de Qatar, que supo ser anfitrión en el Mundial 2022 y ahora quedó fuera de competencia después de caer ante Bosnia y Herzegovina. Pese a haber conseguido un histórico empate frente a Suiza, no logró sostener sus aspiraciones y cerró una campaña irregular. Eso sí, mejoró su performance respecto al Mundial anterior, donde acumuló tres derrotas y apenas un gol.

Qatar sufrió una dura goleada contra Canadá, pero supo empatarle a Suiza. Foto: REUTERS

Párrafo aparte para Chequia, un verdadero “bostezo” durante toda la competencia

República Checa también quedó eliminada tras la derrota por 3-0 frente a México tras haber empatado en 1 con Sudáfrica y perdido 2 a 1 frente a Corea del Sur.

Chequia fue de las selecciones más flojas del torneo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lo que más sorprendió de los centroeuropeos fue su juego apático, aburrido, predecible y sin vuelo que mostraron durante toda la competencia. Parecieron un equipo sin “alma”, que despertó varios “bostezos” a propios y extraños.

El formato ampliado del Mundial 2026 fue pensado para ofrecer más oportunidades de clasificación, pero las primeras jornadas demostraron que los errores siguen pagándose caros. Mientras varias potencias ya aseguraron su lugar en la fase eliminatoria, estos equipos deberán esperar cuatro años para intentar volver a la máxima cita del fútbol internacional.

Mundial 2026Fútbol
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca desesperadamente a su familia tras el terremoto en Venezuela

    Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca desesperadamente a su familia tras el terremoto en Venezuela

  2. Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1:días y horarios del Gran Premio de Austria

    Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Austria

  3. “Argentina - Por Mil Noches (Emotivo)”:su creador contó cómo nació el video viral que se volvió de culto entre los hinchas de la Selección

    “Argentina - Por Mil Noches (Emotivo)”: su creador contó cómo nació el video viral que se volvió de culto entre los hinchas de la Selección

  4. De la aparición de ovnis al regreso de Neymar:los memes del triunfo de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026

    De la aparición de ovnis al regreso de Neymar: los memes del triunfo de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026

  5. Agenda Mundial 2026:todos los partidos del jueves 25 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

    Agenda Mundial 2026: todos los partidos del jueves 25 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
Lo último
También podría interesarte
Política

Confirmado:cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Confirmado: cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la ley de financiamiento universitario

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a Patricia Bullrich en redes sociales

Decreto del Gobierno:Milei firmó el pliego de 46 nuevos jueces en el Boletín Oficial y envió al Senado otros 21 candidatos

Economía

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

Fuerte respaldo del FMI al Gobierno:destacó la baja del riesgo país y el aval para que Argentina vuelva a los mercados internacionales

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026:cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

Internacionales

MINUTO A MINUTO | Terremotos en Venezuela:el Banco Mundial anunció que evalúa “la mejor manera de brindar apoyo” tras la tragedia

MINUTO A MINUTO | Terremotos en Venezuela: el Banco Mundial anunció que evalúa “la mejor manera de brindar apoyo” tras la tragedia

En primera persona:el video de un hombre escapando de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela

El Congreso de España votó a favor de pedir la renuncia de Pedro Sánchez o que se someta a una moción de censura

Las fotos más impactantes de los terremotos en Venezuela:destrozos, daños y miles de heridos