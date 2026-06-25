Chau chau, adiós: todas las selecciones que quedaron eliminadas del Mundial 2026

República Checa fue una de las grandes sorpresas negativas de este Mundial y ya quedó eliminada. Foto: X/@Mercado_Ingles

El Mundial 2026 ya comenzó a dejar sus primeras víctimas. A medida que avanza la fase de grupos del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, varias selecciones quedaron sin posibilidades matemáticas de acceder a los 16avos de final, incluso con el nuevo formato de 48 equipos que permite la clasificación de los dos mejores de cada grupo y de los ocho mejores terceros.

Haití, una de las eliminadas del Mundial 2026

Entre las primeras eliminadas aparece Haití, que se convirtió en el primer seleccionado en despedirse de la Copa del Mundo. El conjunto caribeño perdió sus dos primeros encuentros: primero ante Escocia y luego frente a Brasil, resultados que lo dejaron sin margen para pelear siquiera por uno de los cupos reservados a los mejores terceros. Su participación se cerró posteriormente con una nueva derrota frente a Marruecos.

Haití volvió a mostrar un pobre desempeño en una Copa del Mundo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Turquía, la gran decepción de la primera fase

Una de las grandes decepciones del certamen fue Turquía. El equipo dirigido por Vincenzo Montella llegaba con expectativas tras una sólida clasificación europea y una generación de futbolistas prometedores.

Festejan los australianos, sufren los turcos: su equipo quedó afuera del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Sin embargo, las derrotas ante Australia y Paraguay lo dejaron tempranamente fuera de carrera. El nuevo criterio de desempate implementado por la FIFA terminó de sellar su eliminación antes de la última fecha.

Túnez y Jordania, sin expectativas y sin chances

Túnez también protagonizó una salida prematura. El seleccionado africano sufrió duras derrotas frente a Suecia y Japón, resultados que lo condenaron rápidamente. Con una diferencia de gol muy desfavorable y sin puntos acumulados, quedó sin posibilidades de avanzar.

Túnez estuvo muy por debajo del nivel esperado para este Mundial (imagen de un amistoso previo contra Austria). Foto: @oefb1904

En el Grupo J, Jordania vio terminar su sueño mundialista tras caer ante Austria y Argelia. La selección asiática, una de las debutantes en esta edición, no logró sostener sus opciones y quedó eliminada antes de disputar su último compromiso ante Argentina.

Jordania no pudo sumar hasta ahora en el Mundial y se debe enfrentar a la Argentina. Foto: REUTERS

Panamá y Qatar eliminadas, pero con mejor juego

Panamá corrió una suerte similar. Las derrotas frente a Ghana y Croacia dejaron a los centroamericanos sin chances matemáticas de clasificar, ni siquiera como uno de los mejores terceros. El conjunto canalero fue otro de los equipos que se despidió del torneo tras apenas dos presentaciones.

Panamá mostró un mejor juego ante Croacia. Foto: REUTERS

Sin embargo, y en comparación con su anterior participación en el Mundial 2018, supieron mostrar una mejor cara en esta competición, incluso generando chances de gol ante Croacia y, a falta de un partido para el cierre del grupo, sin goleadas en contra.

Un caso similar es el de Qatar, que supo ser anfitrión en el Mundial 2022 y ahora quedó fuera de competencia después de caer ante Bosnia y Herzegovina. Pese a haber conseguido un histórico empate frente a Suiza, no logró sostener sus aspiraciones y cerró una campaña irregular. Eso sí, mejoró su performance respecto al Mundial anterior, donde acumuló tres derrotas y apenas un gol.

Qatar sufrió una dura goleada contra Canadá, pero supo empatarle a Suiza. Foto: REUTERS

Párrafo aparte para Chequia, un verdadero “bostezo” durante toda la competencia

República Checa también quedó eliminada tras la derrota por 3-0 frente a México tras haber empatado en 1 con Sudáfrica y perdido 2 a 1 frente a Corea del Sur.

Chequia fue de las selecciones más flojas del torneo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lo que más sorprendió de los centroeuropeos fue su juego apático, aburrido, predecible y sin vuelo que mostraron durante toda la competencia. Parecieron un equipo sin “alma”, que despertó varios “bostezos” a propios y extraños.

El formato ampliado del Mundial 2026 fue pensado para ofrecer más oportunidades de clasificación, pero las primeras jornadas demostraron que los errores siguen pagándose caros. Mientras varias potencias ya aseguraron su lugar en la fase eliminatoria, estos equipos deberán esperar cuatro años para intentar volver a la máxima cita del fútbol internacional.