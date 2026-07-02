El Magiclick que hizo tentar a Messi: el invento argentino que llevaba el Cuti Romero y nació en una cocina

El Cuti Romero y un descubrimiento que hizo estallar a Messi Foto: Canal 26

Un objeto cotidiano, de esos que estuvieron durante décadas en la cocina de millones de casas argentinas, volvió inesperadamente al centro de la escena por una situación tan insólita como divertida con la Selección Argentina. Durante un control de seguridad previo al viaje del plantel rumbo a Miami, las autoridades encontraron un Magiclick en la valija de Cristian “Cuti” Romero, y la reacción de Lionel Messi, que no pudo contener la risa, hizo que el momento se viralizara rápidamente.

Pero detrás de ese encendedor largo, famoso por su sonido seco y reconocible, hay mucho más que una anécdota futbolera. El Magiclick es uno de los grandes objetos de diseño popular argentino: simple, práctico, durable y tan instalado en la memoria colectiva que su nombre terminó funcionando casi como sinónimo de “chispero de cocina”.

Qué es el Magiclick, el objeto que le encontraron al Cuti Romero

El Magiclick es un encendedor de cocina diseñado para generar una chispa y encender hornallas, parrillas, velas u otros fuegos domésticos sin necesidad de fósforos. Su versión más recordada funciona mediante un sistema piezoeléctrico, capaz de producir una chispa por presión, sin usar combustible en el mecanismo original.

La escena que involucró al Cuti Romero ocurrió durante un control aeroportuario de la delegación argentina. Según distintos medios, el objeto fue detectado dentro del equipaje del defensor, lo que generó sorpresa entre los presentes y una carcajada de Messi que terminó recorriendo las redes sociales.

Uno de los primeros Magiclick Foto: Clarín

El dato no tardó en despertar curiosidad: ¿por qué un futbolista de la Selección llevaba un Magiclick en la valija? Algunas versiones apuntaron a que podría estar vinculado a rutinas personales dentro de la concentración, como el uso de palo santo, aunque no hubo una explicación oficial del jugador.

La historia del Magiclick: un invento argentino que cambió la cocina

La historia del Magiclick se remonta a la década del 60, cuando la empresa argentina Aurora, conocida por sus electrodomésticos, buscó innovar en la forma de encender cocinas a gas. Hasta entonces, los fósforos eran la herramienta más habitual, pero también implicaban incomodidad y ciertos riesgos en el uso diario.

El desarrollo quedó asociado al diseñador industrial argentino Hugo Kogan, una figura clave del diseño nacional. Kogan trabajaba en el departamento de diseño de Aurora y fue quien le dio forma al producto que terminaría convirtiéndose en un clásico de los hogares argentinos.

Hugo Kogan, inventor Foto: La Nación

El primer Magiclick fue lanzado por Aurora en los años 60 y rápidamente se convirtió en un éxito comercial. Su propuesta era directa: encender el fuego con solo apretar un botón, sin fósforos, sin llama previa y con una herramienta cómoda para la cocina.

El secreto de su éxito: diseño simple, sonido inolvidable y promesa de duración

Una de las razones por las que el Magiclick quedó grabado en la cultura popular fue su diseño funcional. No necesitaba explicaciones: se apuntaba, se presionaba y aparecía la chispa. Esa facilidad de uso lo transformó en un objeto transversal, presente tanto en casas familiares como en parrillas, cocinas de restaurantes y comercios.

Además, la publicidad de época impulsó una promesa que quedó en la memoria: el producto llegó a promocionarse con una garantía de 104 años, basada en la cantidad estimada de chispas que podía producir su mecanismo. Esa idea de “durar toda la vida” terminó reforzando su carácter de objeto confiable y casi indestructible.

El éxito fue inmediato. Según registros difundidos sobre su historia, Aurora proyectaba vender unas 5.000 unidades mensuales, pero la demanda llegó a multiplicarse hasta pedidos de alrededor de 80.000 unidades por mes.

Cuánto cuesta actualmente un Magiclick en Argentina

Hoy, el nombre Magiclick sigue vigente, aunque el mercado ofrece múltiples versiones: encendedores largos de cocina, modelos recargables, catalíticos, electrónicos, de bolsillo y hasta opciones con carga USB. La tienda oficial de la marca muestra modelos mayoristas desde valores bajos por unidad, como encendedores a piedra alrededor de $224, reutilizables desde aproximadamente $604, y modelos multiuso de cocina entre $1.840 y $3.430 por unidad en publicaciones de tienda oficial.

En plataformas de venta minorista, los precios pueden cambiar bastante según el modelo, el vendedor y el envío. En MercadoLibre, por ejemplo, se observan encendedores de cocina Magiclick en valores aproximados que van desde $4.000 a más de $13.000, dependiendo de si son plegables, recargables, tipo soplete o de cocina tradicional.

Por eso, si alguien quiere comprar un Magiclick “como el de toda la vida”, conviene revisar si busca un modelo largo de cocina, uno recargable o una versión moderna con llama, ya que el precio final puede variar de forma considerable.

De la cocina argentina a la valija de la Selección

La aparición del Magiclick en la valija del Cuti Romero tuvo todos los ingredientes para volverse viral: fútbol, Messi, una situación inesperada y un objeto cargado de nostalgia argentina. Lo que para muchos fue simplemente un elemento doméstico, para las redes se convirtió en una escena perfecta de la intimidad de la Scaloneta.

Messi no pudo contener la risa tras la revisación al Cuti Romero Foto: captura video

En tiempos en los que cualquier detalle alrededor de la Selección Argentina se transforma en tendencia, el Magiclick logró algo curioso: volver a poner en conversación a un invento nacional que sobrevivió al paso de las décadas. Porque más allá del chiste, el episodio recordó que algunos objetos no necesitan ser sofisticados para convertirse en parte de la identidad de un país.