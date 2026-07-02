Messi no pudo contener la risa: el insólito objeto que le encontraron al Cuti Romero antes de viajar a Miami

La Selección fue revisada durante un control en el aeropuerto Foto: captura video

La Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por una jugada, un gol o una decisión táctica de Lionel Scaloni. En la previa del viaje rumbo a Miami, donde el equipo nacional continúa su camino en el Mundial 2026, una situación tan inesperada como graciosa tuvo como protagonistas a Lionel Messi y a Cristian “Cuti” Romero. Durante los controles de seguridad previos al embarque, las autoridades detectaron un objeto poco habitual dentro del equipaje del defensor, lo que provocó la reacción inmediata del capitán argentino.

La escena quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se puede ver a los jugadores argentinos atravesando los controles aeroportuarios antes de abordar el vuelo con destino a Miami. Todo transcurría con normalidad hasta que los agentes revisaron la valija del Cuti Romero y sacaron un elemento que llamó la atención de todos: un Magiclick, el clásico encendedor de chispa utilizado en muchos hogares argentinos.

Qué encontraron en la valija del Cuti Romero

El hallazgo sorprendió a quienes estaban presentes porque, aunque para cualquier argentino puede tratarse de un objeto cotidiano, en un control de seguridad aeroportuario no pasa inadvertido. El Magiclick fue exhibido por el personal encargado de la inspección, mientras los futbolistas observaban la situación con una mezcla de curiosidad y humor.

Control de seguridad al plantel de la Selección Argentina. Video: X @TyCSports

El momento más comentado llegó cuando Rodrigo De Paul habría advertido a Messi sobre lo que estaba ocurriendo. Al ver el objeto que le habían retirado al defensor cordobés, el capitán de la Selección no pudo evitar la carcajada. Su reacción, genuina y espontánea, fue suficiente para que el video se transformara en uno de los contenidos más compartidos por los fanáticos argentinos en las últimas horas.

La reacción de Messi que se volvió viral

Messi, acostumbrado a vivir bajo la mirada permanente de las cámaras, mostró una faceta distendida que los hinchas celebraron de inmediato. En medio de la tensión propia de una Copa del Mundo y con la Selección enfocada en la siguiente instancia, el capitán apareció relajado, sonriente y cómplice con sus compañeros. Esa imagen reforzó una vez más el clima de unión que caracteriza al grupo dirigido por Lionel Scaloni.

Messi no pudo contener la risa tras la revisación al Cuti Romero Foto: captura video

El video también generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios bromearon con el objeto que llevaba Romero, mientras otros destacaron la naturalidad del plantel argentino incluso en situaciones fuera de la cancha. Para los hinchas, este tipo de momentos alimenta la identificación con un equipo que, más allá de sus figuras internacionales, conserva costumbres y gestos muy argentinos.

Por qué el Magiclick del Cuti Romero llamó tanto la atención

El detalle del Magiclick despertó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos. Algunos relacionaron el objeto con posibles rutinas personales del defensor en la concentración, mientras otros simplemente lo tomaron como un blooper propio de la convivencia de un plantel que viaja constantemente y atraviesa estrictos controles de seguridad.

Más allá de las bromas, la situación no pasó a mayores. El episodio fue apenas una anécdota divertida antes del viaje y no alteró la planificación de la delegación argentina. La Selección continuó su traslado hacia Miami, donde afrontará su compromiso por los 16avos de final del Mundial 2026, una instancia clave para seguir avanzando en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

La Selección Argentina ya piensa en Miami y en el próximo desafío

Mientras el video de Messi riéndose por el hallazgo en la valija del Cuti Romero se multiplica en redes, el cuerpo técnico mantiene la mirada puesta en lo deportivo. Argentina llegó a Miami para preparar el partido ante Cabo Verde, programado para el viernes desde las 19, hora argentina, en el Hard Rock Stadium.

La formación de la Selección Argentina contra Austria, por el Grupo J, del Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

El plantel de Scaloni atraviesa una etapa decisiva del torneo, pero este tipo de escenas internas muestran que el grupo conserva un clima positivo. La risa de Messi, las bromas entre compañeros y la reacción del propio Romero dejaron una postal que rápidamente fue adoptada por los hinchas como otro capítulo de la intimidad de la Scaloneta.

Un momento mínimo que terminó siendo gigante en redes

Lo que comenzó como una revisión de rutina terminó convertido en contenido viral. La combinación fue perfecta para las redes: Messi riéndose, el Cuti Romero sorprendido, un Magiclick en plena inspección y la Selección Argentina camino a un partido decisivo. En cuestión de minutos, la escena dejó de ser una simple anécdota aeroportuaria para transformarse en uno de los momentos más comentados de la previa mundialista.

En definitiva, la Selección volvió a demostrar que no solo genera impacto por lo que hace dentro de la cancha. También lo hace con esos gestos espontáneos que acercan a los jugadores a la gente. Esta vez, bastó un objeto inesperado en una valija para que Lionel Messi regalara una carcajada viral y los hinchas sumaran una nueva perlita al álbum emocional de la Scaloneta.