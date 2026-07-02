El verdadero motivo por el que Cuti Romero llevaba un Magiclick en la valija que hizo estallar de la risa a Messi

El Cuti Romero protagonizó un blooper en el control de la Selección Foto: Canal 26

La Selección argentina volvió a ser protagonista de una escena viral, pero esta vez no por una jugada, un gol o una declaración fuerte, sino por un episodio completamente inesperado en pleno control aeroportuario. El protagonista fue Cristian “Cuti” Romero, a quien le encontraron un objeto muy particular dentro de su equipaje: un Magiclick, el clásico chispero de cocina que forma parte de miles de hogares argentinos. El momento ocurrió durante una revisión de seguridad previa al viaje del plantel rumbo a Miami, en el marco del Mundial 2026, y generó las carcajadas de Lionel Messi y varios de sus compañeros.

La situación rápidamente se volvió viral porque combinó tres ingredientes irresistibles para las redes sociales: la intimidad de la Scaloneta, la reacción espontánea de Messi y un objeto tan doméstico como inesperado en la valija de un futbolista de la Selección. Según se conoció, el elemento fue detectado por los controles de seguridad y terminó retenido antes del embarque.

Qué le encontraron a Cuti Romero en la valija

Durante el procedimiento, los agentes revisaron el equipaje del defensor cordobés y descubrieron un chispero de cocina, también conocido como Magiclick. Para cualquier argentino, se trata de un elemento cotidiano, utilizado para prender hornallas, velas, parrillas o sahumerios. Sin embargo, en un aeropuerto internacional, un objeto capaz de generar chispa puede encender las alertas de seguridad.

Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde y el plantel viajó a Miami Foto: captura video

Lo más llamativo fue la reacción del plantel. Messi, que observaba la escena junto a sus compañeros, no pudo evitar largar una carcajada al ver qué era lo que había generado la revisión. La imagen del capitán argentino riéndose del hallazgo terminó de convertir el episodio en uno de los momentos más comentados de la previa del viaje.

Por qué Cuti Romero llevaba un Magiclick

Aunque al principio muchos usuarios en redes sociales especularon con distintas teorías, el motivo detrás del Magiclick tenía relación con una de las cábalas más curiosas de la Selección argentina. El Cuti Romero lo llevaba para poder prender palo santo y sahumar las habitaciones de la concentración.

Messi no pudo contener la risa tras la revisación al Cuti Romero Foto: captura video

Esta práctica forma parte de una tradición interna que algunos futbolistas mantienen desde hace tiempo. El objetivo, según se contó en distintas oportunidades, es limpiar las energías, generar un clima positivo y acompañar la previa de los partidos importantes con un ritual que ya se volvió parte de la intimidad del grupo.

La “Banda del Palo Santo”, la cábala de la Scaloneta

El ritual no sería exclusivo del Cuti. Romero forma parte de la llamada“Banda del Palo Santo”, un grupo integrado también por Lisandro Martínez y Nahuel Molina. La costumbre habría nacido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando los jugadores comenzaron a utilizar palo santo en la concentración como una forma de espantar las malas energías y reforzar el clima de unión del grupo.

Con el paso del tiempo, la práctica dejó de ser una simple anécdota y se transformó en una de las cábalas más simpáticas de la Scaloneta. En un plantel donde las rutinas, los gestos y los pequeños rituales también forman parte de la construcción del grupo, el palo santo encontró su lugar entre charlas, mates, bromas y concentración.

Por qué le retuvieron el chispero antes de subir al avión

Más allá del tono divertido de la situación, las autoridades aeroportuarias actuaron bajo las normas habituales de seguridad. Aunque un Magiclick no parezca peligroso en la vida cotidiana, en un control de embarque puede ser considerado un elemento sensible por su capacidad de producir chispa o estar asociado a artículos inflamables. Por eso, el objeto fue separado y Romero tuvo que continuar el viaje sin él.

El episodio no pasó a mayores y, lejos de generar tensión, dejó una postal de distensión dentro del plantel argentino. En plena competencia mundialista, la escena mostró otra vez el costado más relajado y humano de un grupo que suele combinar máxima exigencia deportiva con momentos de humor y complicidad.

La reacción de Messi que hizo explotar las redes

El detalle que terminó de potenciar la viralización fue, sin dudas, la reacción de Lionel Messi. El capitán de la Selección miró la escena, entendió qué objeto habían encontrado y no pudo contener la risa. Esa espontaneidad fue suficiente para que el video circulara rápidamente entre los hinchas argentinos, que no tardaron en bromear con la cábala, el Magiclick y el palo santo.

Palo santo. Foto: Freepik.

En redes sociales, muchos destacaron el contraste entre el operativo de seguridad, la seriedad del contexto mundialista y la simpleza del objeto encontrado. Otros, en cambio, celebraron que la Selección mantenga ese clima interno de confianza y buen humor incluso en la previa de partidos decisivos.

Una perlita mundialista que refleja el clima de la Selección

La anécdota del Magiclick quedará como una de esas pequeñas historias que alimentan la mística de la Selección argentina. No define un partido ni cambia el rumbo del torneo, pero sí muestra algo que los hinchas valoran: un grupo unido, con códigos propios, cábalas compartidas y espacio para reírse incluso en medio de la presión.

El Cuti Romero no pudo subir con su chispero, pero el episodio dejó una escena inolvidable: Messi tentado, sus compañeros divertidos y una cábala que volvió a quedar en el centro de la conversación. En la Scaloneta, hasta un Magiclick puede transformarse en noticia mundialista.