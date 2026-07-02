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Fixture Mundial 2026: todos los partidos del jueves 2 de julio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Después de la fase de grupos, la Copa del Mundo sigue su rumbo con la instancia de eliminación. Se juegan 2 partidos, con la participación de Portugal, España, Croacia y Austria. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Portugal juega por los 16avos de final.
Portugal juega por los 16avos de final. Foto: Reuters (Pedro Nunes)
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Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este jueves 2 de julio se juegan 2 partidos, con la participación de Portugal, España, Croacia y Austria. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este jueves 2 de julio

Este jueves 2 de julio juegan España vs Austria y Portugal vs Croacia.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • España vs Austria - 16:00hs - Los Ángeles Stadium
  • Portugal vs Croacia - 20:00hs - Toronto Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • España vs Austria: Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Portugal vs Croacia: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron España y Austria a los 16avos de final del Mundial 2026

España clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo H con 7 puntos, luego de empatar 0 a 0 con Cabo Verde, ganarle 4 a 0 a Arabia Saudita y triunfar 1 a 0 ante Uruguay.

Por su parte, Austria quedó 2° del Grupo J con 4 puntos, tras ganarle 3 a 1 a Jordania, perder 2 a 0 con Argentina y empatar 3 a 3 con Argelia.

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Cuándo y contra quién juega el ganador de España vs Austria en los 8vos de final

El ganador del duelo entre España y Austria jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Portugal y Croacia, el lunes 6 de julio a las 16:00hs en el Dallas Stadium.

Lamine Yamal; España vs Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cómo llegaron Portugal y Croacia a los 16avos de final del Mundial 2026

Portugal clasificó a los 16avos de final tras terminar 2° del Grupo K con 5 puntos, luego de empatar 1 a 1 con Curazao, golear 5 a 0 a Uzbekistán y empatar 0 a 0 con Colombia.

Por su parte, Croacia quedó 2° del Grupo L con 6 puntos, tras perder 4 a 2 con Inglaterra y ganarle 1 a 0 a Panamá y 2 a 1 a Ghana.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Portugal vs Croacia en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Portugal y Croacia jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre España y Austria, el lunes 6 de julio a las 16:00hs en el Dallas Stadium.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.

Mundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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