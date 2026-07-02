Fixture Mundial 2026: todos los partidos del jueves 2 de julio por los 16avos de final, horarios y dónde verlos

Portugal juega por los 16avos de final. Foto: Reuters (Pedro Nunes)

Después de una emocionante fase de grupos, el Mundial 2026 sigue su rumbo con los 16avos de final, instancia inédita en una Copa del Mundo debido a la extensión de equipos que posee esta edición. Este jueves 2 de julio se juegan 2 partidos, con la participación de Portugal, España, Croacia y Austria. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este jueves 2 de julio

Este jueves 2 de julio juegan España vs Austria y Portugal vs Croacia.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

España vs Austria - 16:00hs - Los Ángeles Stadium

Portugal vs Croacia - 20:00hs - Toronto Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

España vs Austria : Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Portugal vs Croacia: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telecentro 4K, Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron España y Austria a los 16avos de final del Mundial 2026

España clasificó a los 16avos de final tras terminar 1° del Grupo H con 7 puntos, luego de empatar 0 a 0 con Cabo Verde, ganarle 4 a 0 a Arabia Saudita y triunfar 1 a 0 ante Uruguay.

Por su parte, Austria quedó 2° del Grupo J con 4 puntos, tras ganarle 3 a 1 a Jordania, perder 2 a 0 con Argentina y empatar 3 a 3 con Argelia.

Cuándo y contra quién juega el ganador de España vs Austria en los 8vos de final

El ganador del duelo entre España y Austria jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Portugal y Croacia, el lunes 6 de julio a las 16:00hs en el Dallas Stadium.

Lamine Yamal; España vs Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cómo llegaron Portugal y Croacia a los 16avos de final del Mundial 2026

Portugal clasificó a los 16avos de final tras terminar 2° del Grupo K con 5 puntos, luego de empatar 1 a 1 con Curazao, golear 5 a 0 a Uzbekistán y empatar 0 a 0 con Colombia.

Por su parte, Croacia quedó 2° del Grupo L con 6 puntos, tras perder 4 a 2 con Inglaterra y ganarle 1 a 0 a Panamá y 2 a 1 a Ghana.

Cuándo y contra quién juega el ganador de Portugal vs Croacia en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Portugal y Croacia jugará los octavos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre España y Austria, el lunes 6 de julio a las 16:00hs en el Dallas Stadium.

16avos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26.