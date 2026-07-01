“Messi sufrirá su primera derrota”: el duro pronóstico de un presidente asiático antes de Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS

A horas del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, una declaración sorprendió fuera del ámbito deportivo. El presidente de Timor Oriental, José Manuel Ramos-Horta, aseguró que la “Albiceleste” sufrirá una derrota, en un pronóstico que rápidamente se viralizó.

Lejos de un análisis mesurado, el mandatario se mostró convencido del triunfo del conjunto africano con una frase contundente: “(Lionel) Messi sufrirá su primera derrota. Los argentinos no podrán aguantar a los caboverdianos”. La afirmación encendió la discusión en redes y medios internacionales.

Ramos-Horta no se limitó a una expresión de deseo. En su intervención, desarrolló argumentos singulares para respaldar su visión sobre el partido. Entre ellos, destacó aspectos físicos y nutricionales del rival de Argentina.

José Manuel Ramos-Horta, presidente de Timor Oriental. Foto: Wikimedia Commons

Según explicó, “los caboverdianos cuentan con una constitución física y espiritual sin igual gracias a una dieta rigurosa: la cachupa, una mezcla de maíz, frijoles, carnes y muchas más proteínas. Tienen una resistencia inusual forjada por las adversidades de una naturaleza cruel.”

La explicación no quedó solo en lo corporal. El presidente sumó un componente cultural y religioso al análisis, ampliando la perspectiva desde un enfoque poco habitual en el fútbol.

En ese sentido, afirmó: “Los caboverdianos son muy religiosos: sus creencias provienen del sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones espirituales africanas, lo que da como resultado una identidad cultural verdaderamente única. Cuentan con la bendición de todos los dioses”.

La postura de Ramos-Horta había quedado clara desde el inicio de su mensaje, marcado por una pregunta retórica que sintetiza su convicción: “¿Quién no creyó en la Selección Nacional de Cabo Verde? Mejor dicho, ¿quién creyó en ella? Yo creí y sigo creyendo. Cabo Verde ya ha ganado”.

Dónde queda Timor Oriental y cuál es su historia

Timor Oriental, oficialmente República Democrática de Timor-Leste, es un país del sudeste asiático ubicado en la mitad oriental de la isla de Timor. Su territorio incluye además las islas de Atauro y Jaco, así como el enclave de Oecusse, rodeado por Indonesia. Cuenta con unos 15.007 km² y más de 1,4 millones de habitantes.

El país del Sudeste Asiático Foto: WIkipedia

El país fue colonia de Portugal desde el siglo XVI hasta 1975, cuando declaró su independencia. Sin embargo, poco después fue invadido por Indonesia, que lo incorporó como su provincia número 27, dando inicio a un periodo de ocupación que duró décadas.

En 1999, tras un referéndum impulsado por la ONU, Indonesia se retiró y comenzó una transición bajo administración internacional. Finalmente, el 20 de mayo de 2002, Timor Oriental se convirtió en un Estado soberano, siendo el primer país en independizarse en el siglo XXI.

Actualmente, es miembro de Naciones Unidas y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Aunque posee una economía de ingresos medios y enfrenta desafíos como la pobreza y el analfabetismo, registra perspectivas de crecimiento económico. Además, se distingue por ser uno de los pocos países asiáticos con mayoría católica y por tener el portugués como idioma oficial junto al tetun.

¿Qué tienen que ver Cabo Verde y Timor Oriental?

Pese a los más de 16 mil kilómetros que los separan, Cabo Verde y Timor Oriental comparten un vínculo histórico profundo: ambos fueron territorios bajo dominio del Imperio portugués. Este pasado común dejó una marca duradera en sus sociedades, consolidando una conexión cultural que aún hoy sigue vigente.

Uno de los rasgos más visibles de esa herencia es el idioma. Tanto en Cabo Verde como en Timor Oriental el portugués es lengua oficial y convive con expresiones locales: el criollo caboverdiano en el país africano y el tetum en el sudeste asiático. Esta convivencia lingüística refleja la fusión entre tradición y legado colonial.

A esa matriz cultural se suma la influencia religiosa. En ambos países, el catolicismo introducido por Portugal echó raíces profundas y se integró con creencias propias de cada región, generando formas de espiritualidad híbridas que forman parte de la identidad de sus pueblos.