La historia detrás de la picada argentina: cómo nació una costumbre que no falta en reuniones, asados y partidos de la Selección

La picada argentina nació de la mezcla entre inmigrantes italianos y españoles Foto: Instagram @notablecafedegarcia

La picada argentina no tiene una fecha exacta de nacimiento ni un único creador. Su historia se formó lentamente, sobre todo entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la Argentina recibió una enorme ola de inmigrantes europeos. Entre 1860 y 1930 llegaron al país alrededor de seis millones de personas provenientes de Europa, y muchas de ellas se instalaron de forma definitiva.

Ese movimiento migratorio transformó la vida cotidiana del país. Cambiaron los barrios, los oficios, las formas de hablar y también la mesa. Los inmigrantes italianos y españoles trajeron costumbres gastronómicas que, con el tiempo, se mezclaron con productos locales y dieron origen a una tradición bien argentina: servir pequeños bocados para compartir antes de una comida o durante una reunión.

De Italia llegó el antipasto, compuesto por fiambres, quesos, aceitunas, conservas y vegetales. De España llegó la tradición de las tapas, pequeñas porciones pensadas para acompañar una bebida y favorecer la charla. En Argentina, ambas influencias se combinaron con salames, panes, quesos, encurtidos y fiambres producidos en distintas regiones del país.

Del antipasto y las tapas al clásico “algo para picar”

La palabra “picada” resume muy bien su esencia. No se trata de un plato individual ni de una receta cerrada, sino de una forma de comer en comunidad. La picada se coloca en el centro de la mesa y cada persona toma un poco de lo que más le gusta: una rodaja de salame, un cubo de queso, una aceituna, un maní, un grisín o un pedazo de pan.

Hoy es un clásico de reuniones, asados y partidos de la Selección Foto: Instagram @picadas.tucuman

Esa dinámica hizo que la picada se convirtiera en un ritual social. No importa tanto la cantidad de ingredientes, sino el gesto de compartir. Puede ser una tabla sencilla con queso y salamín, o una preparación abundante con jamón, mortadela, aceitunas, papas fritas, conservas, dips y panes saborizados.

A diferencia de otras comidas tradicionales, la picada no exige una receta única. Esa flexibilidad explica parte de su éxito: se adapta al presupuesto, a la ocasión y al gusto de cada familia. Por eso aparece en cumpleaños, reuniones improvisadas, previas de asado, cenas informales y encuentros de amigos.

El vermut, el copetín y los bares que hicieron popular a la picada

Para entender cómo la picada se volvió tan popular, también hay que hablar del vermut y del copetín. Durante décadas, sobre todo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el momento previo a la comida se convirtió en una excusa para tomar algo y acompañarlo con bocados salados. En bares, cantinas y almacenes de ramos generales, una copa de vermut, ginebra o aperitivo solía llegar con maní, aceitunas, papas fritas, queso o algún fiambre cortado fino.

El vermut, traído con fuerza por la inmigración italiana, se tomó con soda, hielo, naranja o aceituna, y quedó asociado a la pausa, la charla y el encuentro. Con el paso del tiempo, ese copetín liviano se fue transformando en una picada más completa, capaz de funcionar como entrada antes de una comida o incluso como cena.

Así, la picada dejó de ser solo un acompañamiento y empezó a ocupar un lugar propio en la cultura argentina. En muchas casas, preparar una picada es casi un aviso: hay reunión, hay conversación y hay tiempo para quedarse un rato más.

La picada y los Mundiales: una tradición cuando juega Argentina

Con el paso de las generaciones, la picada también encontró otro escenario clave: las juntadas para ver a la Selección Argentina. Durante los Mundiales, cuando juega Argentina, la mesa suele llenarse de camisetas, nervios, cábalas y comida fácil de compartir. En ese contexto, la picada se volvió una opción infaltable.

La historia de la picada argentina Foto: Instagram @lapicadaok

Su ventaja es simple: no interrumpe el partido. Cada persona puede servirse algo sin dejar de mirar la pantalla, comentar una jugada o gritar un gol. Salame, queso, papas fritas, maní, aceitunas y pan se transforman en parte del ritual futbolero, casi al mismo nivel que la camiseta, la bandera y la previa con amigos o familiares.

En los partidos importantes, la picada funciona como una comida práctica y emocional. Se arma rápido, se comparte entre todos y acompaña la ansiedad colectiva de cada encuentro. Por eso, en muchas casas argentinas, ver jugar a la Selección sin una picada en la mesa se siente como si faltara algo.

Los productos regionales que le dieron identidad propia

La expansión de la picada argentina también estuvo ligada al crecimiento de la producción local de quesos y chacinados. En distintas provincias, las recetas familiares y las técnicas artesanales dieron lugar a productos con identidad propia.

Uno de los casos más reconocidos es el Salame de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que obtuvo su Denominación de Origen mediante la Resolución 986/2011. Este reconocimiento protege su vínculo con el territorio, las materias primas y el método de elaboración.

Otro ejemplo es el Salame Típico de Colonia Caroya, en Córdoba, reconocido con Indicación Geográfica a través de la Resolución 37/2014. Esta distinción resguarda una tradición productiva muy ligada a la historia inmigrante de la región.

Estos productos muestran que la picada no es solo una costumbre urbana. También representa la historia productiva del interior argentino, donde los fiambres, quesos, panes y conservas se convirtieron en símbolos de identidad local.

Por qué la picada se convirtió en una costumbre nacional

La picada se volvió una costumbre nacional porque reúne varias características muy argentinas: es flexible, abundante, compartida y permite alargar la conversación. Puede aparecer antes de un asado, durante un partido, en una reunión familiar o en una noche con amigos.

Además, tiene un valor afectivo. La picada no se sirve para comer en silencio, sino para conversar, esperar, celebrar y compartir. Nadie tiene un plato cerrado; todos participan de la misma mesa. Ese detalle, simple pero poderoso, explica por qué logró sobrevivir a los cambios de época.

Hoy existen versiones clásicas, gourmet, vegetarianas, veganas y regionales. Algunas incluyen hummus, frutos secos, vegetales grillados, panes artesanales, quesos especiales o productos ahumados. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: pequeños bocados reunidos en una mesa común.

Una tradición que cuenta parte de la historia argentina

La picada argentina es mucho más que una combinación de fiambres y quesos. Es el resultado de una historia colectiva que empezó con inmigrantes, siguió en bares y almacenes, se fortaleció en reuniones familiares y hoy sigue presente en momentos clave de la vida cotidiana.

Cada tabla cuenta una parte de la identidad nacional: la herencia italiana y española, la producción regional, el ritual del vermut, la previa del asado y las juntadas para ver a Argentina en un Mundial. Por eso, aunque cambien los ingredientes o las modas gastronómicas, la picada conserva algo que la vuelve única: su capacidad de reunir a todos alrededor de la misma mesa.