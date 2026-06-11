¿Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026?

El Mundial 2026 ya llegó y no te podes perder ningún detalle: para estar cerca de la Selección argentina y de los partidos más importantes, hay opciones gratuitas que te contamos a continuación.
Todos los partidos que transmite gratis Telefé
Uno de los canales de la Copa del Mundo será Telefe, que llevará a la casa de todos los argentinos unos 32 partidos.
Entre ellos, figuran todos los partidos que dispute la Selección Argentina en la fase de grupos, así como también todos los duelos de la Scaloneta en la fase final.
También habrá en la pantalla del canal de las pelotas otros 22 duelos de la fase de grupos, muchos de alto vuelo futbolístico como Brasil ante Marruecos, Países Bajos frente a Japón, Inglaterra ante Croacia, Ecuador frente a Alemania y Noruega con Francia.
La lista completa de Telefé
- Lunes 1 de junio – 16:00 | México vs. Sudáfrica
- Viernes 12 de junio – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
- Sábado 13 de junio – 19:00 | Brasil vs. Marruecos
- Domingo 14 de junio – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
- Domingo 14 de junio – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador
- Lunes 15 de junio – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay
- Martes 16 de junio – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- Miércoles 17 de junio – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
- Jueves 18 de junio – 16:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
- Viernes 19 de junio – 19:00 | Escocia vs. Marruecos
- Sábado 20 de junio – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
- Domingo 21 de junio – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
- Domingo 21 de junio – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
- Lunes 22 de junio – 14:00 | Argentina vs. Austria
- Martes 23 de junio – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
- Martes 23 de junio – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana
- Miércoles 24 de junio – 19:00 | Escocia vs. Brasil
- Jueves 25 de junio – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
- Jueves 25 de junio – 23:00 | Paraguay vs. Australia
- Viernes 26 de junio – 16:00 | Noruega vs. Francia
- Viernes 26 de junio – 21:00 | Uruguay vs. España
- Sábado 27 de junio – 23:00 | Jordania vs. Argentina
La señal también tendrá presencia en instancias decisivas del campeonato y en la ceremonia inaugural.
Todos los partidos que transmite gratis la TV Pública
La TV Pública también tendrá en su pantalla todos los partidos de la Selección argentina, manteniendo la tradicional transmisión para todo el territorio nacional.
En la fase de grupos, también transmitirá Túnez – Países Bajos (jueves 25 de junio a las 20 horas) y Panamá – Inglaterra (sábado 27 de junio a las 18 horas), para disfrutar en la previa del último duelo del equipo de Scaloni en el grupo J.
Además, transmitirá en vivo las semifinales y la final del torneo.