¿Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026?

Televisación de partidos del Mundial 2026. Foto: X

El Mundial 2026 ya llegó y no te podes perder ningún detalle: para estar cerca de la Selección argentina y de los partidos más importantes, hay opciones gratuitas que te contamos a continuación.

Todos los partidos que transmite gratis Telefé

Uno de los canales de la Copa del Mundo será Telefe, que llevará a la casa de todos los argentinos unos 32 partidos.

Entre ellos, figuran todos los partidos que dispute la Selección Argentina en la fase de grupos, así como también todos los duelos de la Scaloneta en la fase final.

Partidos del Mundial 2026 en Telefe. Foto: Telefe

También habrá en la pantalla del canal de las pelotas otros 22 duelos de la fase de grupos, muchos de alto vuelo futbolístico como Brasil ante Marruecos, Países Bajos frente a Japón, Inglaterra ante Croacia, Ecuador frente a Alemania y Noruega con Francia.

La lista completa de Telefé

Lunes 1 de junio – 16:00 | México vs. Sudáfrica

Viernes 12 de junio – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13 de junio – 19:00 | Brasil vs. Marruecos

Domingo 14 de junio – 17:00 | Países Bajos vs. Japón

Domingo 14 de junio – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador

Lunes 15 de junio – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay

Martes 16 de junio – 22:00 | Argentina vs. Argelia

Miércoles 17 de junio – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia

Jueves 18 de junio – 16:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Viernes 19 de junio – 19:00 | Escocia vs. Marruecos

Sábado 20 de junio – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil

Domingo 21 de junio – 13:00 | España vs. Arabia Saudita

Domingo 21 de junio – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde

Lunes 22 de junio – 14:00 | Argentina vs. Austria

Martes 23 de junio – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán

Martes 23 de junio – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana

Miércoles 24 de junio – 19:00 | Escocia vs. Brasil

Jueves 25 de junio – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

Jueves 25 de junio – 23:00 | Paraguay vs. Australia

Viernes 26 de junio – 16:00 | Noruega vs. Francia

Viernes 26 de junio – 21:00 | Uruguay vs. España

Sábado 27 de junio – 23:00 | Jordania vs. Argentina

La señal también tendrá presencia en instancias decisivas del campeonato y en la ceremonia inaugural.

Todos los partidos que transmite gratis la TV Pública

La TV Pública también tendrá en su pantalla todos los partidos de la Selección argentina, manteniendo la tradicional transmisión para todo el territorio nacional.

TV Pública en el Mundial 2026. Foto: X

En la fase de grupos, también transmitirá Túnez – Países Bajos (jueves 25 de junio a las 20 horas) y Panamá – Inglaterra (sábado 27 de junio a las 18 horas), para disfrutar en la previa del último duelo del equipo de Scaloni en el grupo J.

Además, transmitirá en vivo las semifinales y la final del torneo.