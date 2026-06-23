“No respondo”: la sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo al ser consultado por Lionel Messi

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

En un día memorable de su carrera en la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Uzbekistán en la goleada por 5 a 0 en el Mundial 2026, aunque su felicidad se vio interrumpida cuando nombraron a Lionel Messi.

El atacante de 41 años se encontraba en la zona mixta luego del encuentro por la segunda fecha del grupo K y recibió una pregunta que comenzó con una mención para el capitán argentino, por lo que el Bicho ignoró el resto de la consulta y continuó atendiendo al resto de los periodistas.

La reacción de Cristiano Ronaldo al ser consultado por Lionel Messi en el Mundial 2026. Video: X

Más allá de la alegría que le generaba el triunfo, su buena actuación y el hecho de haber superado un nuevo récord, le cambió la cara cuando un periodista mencionó a quien fue su máximo rival durante años.

El delantero de 41 años aceptó una pregunta en español, pero pasó a ignorarla rápidamente al escuchar que la misma comenzaba con una mención al capitán de la Selección argentina.

Reacción de Cristiano Ronaldo a la consulta sobre Messi en el Mundial 2026. Foto: Captura de video.

“Ayer Messi marcó dos goles, también Haaland y Mbappé, y tú sigues demostrando que eres…” había comenzado el periodista, pero en el instante en el que CR7 oyó el nombre del argentino dejó de sonreír, giró rápidamente la cabeza y pidió la siguiente pregunta, justificándose: “Depende de la pregunta, si no yo no respondo”, antes de continuar con la conferencia.

La histórica rivalidad entre ambos

La Pulga y CR7 protagonizaron la rivalidad futbolística más icónica del siglo y una de las más recordadas de la historia, ya que, además del destacable nivel y longevidad que ambos han demostrado, también jugaron en clubes rivales durante la mayor parte de sus carreras: Barcelona y Real Madrid.

Último baile para Messi y Cristiano Ronaldo en un Mundial. Foto: Reuters.

Aunque el astro argentino siempre mantuvo el enfrentamiento en lo futbolístico y nunca tuvo problemas para elogiar a su principal rival, por el lado del portugués ha habido más reticencia a opinar sobre Messi, con un nuevo caso ocurrido esta tarde.