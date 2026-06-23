Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

“No respondo”: la sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo al ser consultado por Lionel Messi

El Bicho, tras anotar dos goles en la goleada de Portugal ante Uzbekisán por la segunda fecha del grupo K. Mirá el video en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un día memorable de su carrera en la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Uzbekistán en la goleada por 5 a 0 en el Mundial 2026, aunque su felicidad se vio interrumpida cuando nombraron a Lionel Messi.

El atacante de 41 años se encontraba en la zona mixta luego del encuentro por la segunda fecha del grupo K y recibió una pregunta que comenzó con una mención para el capitán argentino, por lo que el Bicho ignoró el resto de la consulta y continuó atendiendo al resto de los periodistas.

La reacción de Cristiano Ronaldo al ser consultado por Lionel Messi en el Mundial 2026. Video: X

Más allá de la alegría que le generaba el triunfo, su buena actuación y el hecho de haber superado un nuevo récord, le cambió la cara cuando un periodista mencionó a quien fue su máximo rival durante años.

El delantero de 41 años aceptó una pregunta en español, pero pasó a ignorarla rápidamente al escuchar que la misma comenzaba con una mención al capitán de la Selección argentina.

Contenido Recomendado

Mundial 2026:Portugal aplastó a Uzbekistán y le ganó 5 a 0 con dos goles de Cristiano Ronaldo

Mundial 2026: Portugal aplastó a Uzbekistán y le ganó 5 a 0 con dos goles de Cristiano Ronaldo

Panamá vs. Croacia EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Panamá vs. Croacia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026
Reacción de Cristiano Ronaldo a la consulta sobre Messi en el Mundial 2026.
Reacción de Cristiano Ronaldo a la consulta sobre Messi en el Mundial 2026. Foto: Captura de video.

“Ayer Messi marcó dos goles, también Haaland y Mbappé, y tú sigues demostrando que eres…” había comenzado el periodista, pero en el instante en el que CR7 oyó el nombre del argentino dejó de sonreír, giró rápidamente la cabeza y pidió la siguiente pregunta, justificándose: “Depende de la pregunta, si no yo no respondo”, antes de continuar con la conferencia.

La histórica rivalidad entre ambos

La Pulga y CR7 protagonizaron la rivalidad futbolística más icónica del siglo y una de las más recordadas de la historia, ya que, además del destacable nivel y longevidad que ambos han demostrado, también jugaron en clubes rivales durante la mayor parte de sus carreras: Barcelona y Real Madrid.

Último baile para Messi y Cristiano Ronaldo en un Mundial. Foto: Reuters.

Aunque el astro argentino siempre mantuvo el enfrentamiento en lo futbolístico y nunca tuvo problemas para elogiar a su principal rival, por el lado del portugués ha habido más reticencia a opinar sobre Messi, con un nuevo caso ocurrido esta tarde.

Mundial 2026Cristiano RonaldoLionel MessiSelección Portugal
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Mundial 2026:Cristiano Ronaldo estableció tres récords y se escapó de Lionel Messi en la batalla por los 1000 goles

    Mundial 2026: Cristiano Ronaldo estableció tres récords y se escapó de Lionel Messi en la batalla por los 1000 goles

  2. Mundial 2026:la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde

    Mundial 2026: la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde

  3. El mundo rendido a sus pies:cómo reaccionaron los principales diarios internacionales al récord de goles de Messi

    El mundo rendido a sus pies: cómo reaccionaron los principales diarios internacionales al récord de goles de Messi

  4. “Es una locura”:así reflejaron los medios del mundo el histórico partido de Lionel Messi ante Austria

    “Es una locura”: así reflejaron los medios del mundo el histórico partido de Lionel Messi ante Austria

  5. El 1x1 de Argentina contra Austria en el Mundial 2026:Messi renació tras el penal errado y convirtió un histórico doblete

    El 1x1 de Argentina contra Austria en el Mundial 2026: Messi renació tras el penal errado y convirtió un histórico doblete
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

Quiénes son los tres gobernadores que se reunirán para reclamar por fondos provinciales al Estado

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina:“Nuestros países tienen muchas cosas en común”

Economía

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Internacionales

El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo:atravesará una montaña y estará listo para 2032

Entrevista exclusiva de Canal 26 al embajador de Israel en Argentina:“Nuestros países tienen muchas cosas en común”

Clave para entender la guerra en Medio Oriente:la diferencia legal entre canales y estrechos que limita a Irán en Ormuz