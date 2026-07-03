De Cristiano Ronaldo a Ayrton Costa: los futbolistas con raíces africanas que pudieron jugar para Cabo Verde

Los tres cracks mundiales que podrían haber jugado para Cabo Verde Foto: canal26

El fútbol de Cabo Verde atraviesa el momento más importante de su historia tras lograr la clasificación a su primer Mundial. Su clasificación a 16avos de final de la actual Copa del Mundo desató una revolución en el archipiélago africano, pero también instaló una pregunta inevitable: ¿cuántas figuras internacionales podrían haber jugado para esta selección?

La política de la federación fue clave. Con un país de poco más de medio millón de habitantes, el proceso se apoyó en detectar talento en la diáspora caboverdiana y convencer a jugadores formados en Europa de representar a los “Tiburones Azules”.

El caso más resonante es el de Cristiano Ronaldo. El astro portugués tiene raíces en Cabo Verde a través de su bisabuela paterna, nacida en la isla de São Vicente. Aunque nunca estuvo en agenda un cambio de selección, su historia familiar ilustra el alcance global del país.

Ayrton Costa, el argentino que podría haber enfrentado a Messi en el Mundial

En Argentina, el nombre que aparece es el de Ayrton Costa. El defensor de Boca cuenta con ascendencia caboverdiana por parte de su abuelo, lo que lo habilitaría a nacionalizarse. Sin embargo, dejó en claro su postura: su prioridad es vestir la camiseta de la Selección Argentina, descartando otras alternativas posibles como Paraguay.

Ayrton Costa podría haber jugado para Cabo Verde.

Qué otros futbolistas podrían haber jugado para Cabo Verde

La lista continúa con futbolistas nacidos directamente en Cabo Verde que hicieron carrera en Europa. Nani, campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal, llegó a Lisboa siendo niño desde Praia, la capital caboverdiana. A pesar de contar con doble nacionalidad, eligió representar al combinado luso, donde construyó una trayectoria destacada.

Otro caso es el de Gelson Martins, también nacido en Praia y formado en Portugal. El extremo brilló en Sporting de Lisboa y tuvo pasos por Atlético de Madrid y Monaco, además de integrar el plantel que ganó la Nations League. Su decisión de jugar para Portugal siguió el mismo camino que otros talentos emigrados.

En un registro histórico, aparece Patrick Vieira, campeón del mundo con Francia en 1998. Aunque nació en Senegal, su madre es caboverdiana, lo que le abría la puerta a representar al archipiélago. Sin embargo, su abuelo, que se desempeñó en la Armada Francesa, le abrió las puertas diplomáticas para jugar con la camiseta gala.

Una historia similar se da con Henrik Larsson, leyenda del fútbol sueco. Su padre nació en Cabo Verde, lo que lo vinculaba con el país africano. Aun así, desarrolló toda su carrera con Suecia, disputando tres Copas del Mundo y dejando huella en clubes como Barcelona y Celtic.

Entre los casos con mayor carga simbólica figura el de Rolando, ex defensor del Porto. Nacido en Cabo Verde, emigró a Portugal adolescente y jugó para la selección europea. Sin embargo, en los festejos de la Europa League 2011 eligió exhibir la bandera caboverdiana, un gesto que reflejó su conexión con sus orígenes.

El fenómeno revela el potencial de una nación pequeña que crece a partir de su comunidad global. En pleno auge tras la clasificación al Mundial, Cabo Verde no solo celebra su presente, sino que también revisa su historia en busca de todo lo que pudo haber sido.

Dónde queda Cabo Verde y cuál es su historia

Ubicado frente a la costa oeste de África, a la altura de Senegal, Cabo Verde es un archipiélago volcánico en el océano Atlántico que permaneció deshabitado hasta el siglo XV. Su posición estratégica lo convirtió, con el paso del tiempo, en un punto clave dentro de las rutas marítimas entre Europa, África y América.

Cabo Verde, la sensación del Mundial 2026 Foto: REUTERS

Los navegantes portugueses llegaron a las islas en 1462 y fundaron los primeros asentamientos permanentes, entre ellos Cidade Velha, considerada la primera ciudad europea en los trópicos. Durante los siglos XVI y XVII, el territorio se consolidó como un centro neurálgico del comercio esclavista atlántico, lo que impulsó un rápido crecimiento económico basado en el intercambio de mercancías, oro, marfil y mano de obra esclavizada.

El declive llegó en el siglo XIX, cuando la abolición de la trata de esclavos impactó de lleno en su economía. A ese escenario se sumaron sequías recurrentes y mayor competencia comercial, factores que provocaron crisis prolongadas y una fuerte emigración de la población hacia distintos puntos del mundo.

El proceso independentista tomó impulso en el siglo XX de la mano de líderes como Amílcar Cabral, hasta concretarse el 5 de julio de 1975, cuando Cabo Verde se liberó del dominio portugués. Tras un período inicial de gobierno de partido único, el país avanzó hacia el multipartidismo en 1990 y consolidó un sistema democrático estable dentro del contexto africano.

En la actualidad, con capital en Praia, Cabo Verde cuenta con una población de menos de medio millón de habitantes y una economía centrada principalmente en los servicios, el turismo y la inversión extranjera. Su identidad cultural refleja la fusión entre raíces africanas y herencia portuguesa, con predominio de la religión católica.

Uno de los rasgos distintivos del país es su diáspora, que supera en número a la población residente en las islas. Comunidades caboverdianas se expandieron especialmente en Portugal, Estados Unidos y Argentina, donde desde el siglo XX muchos migrantes se establecieron en zonas portuarias como Buenos Aires y Dock Sud, dejando una huella que aún perdura.