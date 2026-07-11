Messi vuelve a asombrar al mundo: por qué dicen que domina el Mundial “caminando”

Lionel Messi Foto: REUTERS

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena mundial. A los 39 años, en su sexta Copa del Mundo, el capitán de la Selección Argentina no solo mantiene vigente su influencia: la transforma en un caso de estudio. Mientras muchos futbolistas de elite dependen de la potencia, la velocidad sostenida y el despliegue físico, el rosarino parece jugar otro partido. Uno más silencioso, más cerebral y, por momentos, mucho más letal.

El impacto de Messi en el Mundial 2026 llamó la atención de medios internacionales como The Telegraph y The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, que analizaron cómo el argentino consigue ser decisivo aun con un esfuerzo físico aparentemente inferior al de otros protagonistas del torneo. Según los datos difundidos en la nota original, Messi llegó a los cuartos de final como uno de los máximos goleadores del certamen, con 8 tantos, igualado con Kylian Mbappé y por encima de Erling Haaland.

El secreto de Messi: caminar para entender antes que todos

La imagen puede parecer contradictoria: Messi camina gran parte del partido, pero cuando interviene, cambia el destino de una jugada. Ese contraste es, justamente, lo que volvió a despertar admiración internacional. Según el análisis citado por Infobae, The Telegraph lo definió como una especie de “rey del fútbol caminando”, una forma de explicar su capacidad para ahorrar energía y elegir el instante exacto en el que debe acelerar.

Lionel Messi Foto: REUTERS

Lejos de ser una señal de pasividad, esa caminata tiene una función táctica. Messi observa, mide distancias, detecta espacios y estudia los movimientos defensivos. Mientras otros corren detrás de la acción, él parece anticiparla. Su partido empieza antes de recibir la pelota, porque muchas veces ya sabe qué hará cuando el balón llegue a sus pies.

El dato físico refuerza esa lectura: la FIFA registró que Messi recorrió 35.868 metros en cinco partidos, y que una gran parte de esa distancia fue a ritmo muy bajo, dentro de lo que se denomina “zona uno”, entre 0 y 7 km/h. Sin embargo, esos números no explican una merma competitiva, sino una administración quirúrgica del esfuerzo.

Una Selección construida para potenciar su genialidad

El rendimiento de Messi no puede entenderse sin el funcionamiento colectivo de Argentina. El equipo se acomoda alrededor suyo, protege sus zonas de influencia y compensa físicamente aquello que el capitán ya no puede sostener durante 90 minutos. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández aparecen como piezas clave en ese equilibrio entre intensidad, presión y recuperación.

Esa dinámica no reduce el mérito de Messi; al contrario, lo amplifica. Argentina juega sabiendo que su número 10 necesita elegir sus momentos. Y cuando los elige, el efecto suele ser devastador. La nota original recuerda que ante Egipto, con el equipo en desventaja, Messi elevó su participación en el tramo final y fue protagonista en toques, remates, regates y ocasiones de gol desde el minuto 76 en adelante.

Ahí aparece una de las claves de su vigencia: Messi no corre todo el tiempo, pero corre cuando el partido lo exige. Esa diferencia entre moverse mucho y moverse bien resume buena parte de su grandeza actual.

Tres segundos pueden ser suficientes

Uno de los ejemplos más potentes fue su intervención ante Cabo Verde. Según el análisis citado, Messi necesitó apenas unos segundos para cambiar el ritmo de una jugada, atacar un espacio y participar en una acción decisiva. Esa capacidad de pasar de la calma absoluta a la explosión repentina sigue siendo uno de los rasgos más difíciles de defender.

En un fútbol cada vez más físico, donde las métricas suelen premiar la distancia recorrida, la velocidad punta y la repetición de esfuerzos, Messi propone otra lectura: la inteligencia también es una forma de velocidad. No siempre gana el que más corre, sino el que entiende antes dónde debe estar.

Qué sienten los rivales cuando enfrentan a Messi

El otro costado del fenómeno aparece en la mirada de quienes tuvieron que marcarlo. En el artículo de The Athletic citado por Infobae, varios futbolistas describieron lo complejo que resulta enfrentar a Messi, incluso cuando parece quieto. Raphael Varane y William Gallas, entre otros, explicaron que el argentino se ubica en zonas incómodas, difíciles de asignar para un defensor o un mediocampista.

Lionel Messi Foto: REUTERS

Esa es una de sus mayores armas: Messi no solo juega con la pelota, también juega con la duda del rival. Se coloca entre líneas, obliga a decidir quién debe tomarlo y castiga cualquier segundo de indecisión. Para un defensor, el problema no es únicamente cuando acelera, sino todo lo que construye antes de hacerlo.

El Mundial volvió a rendirse ante Messi

A los 39 años, Messi está escribiendo una versión distinta de su propia leyenda. Ya no domina los partidos desde la exuberancia física de sus mejores años en Barcelona, sino desde una mezcla de experiencia, pausa, lectura y precisión. Su fútbol cambió, pero su impacto sigue siendo enorme.

La pregunta ya no parece ser cómo puede seguir compitiendo a esa edad, sino cómo logró adaptar su cuerpo y su juego para continuar siendo decisivo en la máxima escena. En este Mundial, Messi no necesita correr más que todos para estar por encima de muchos. Le alcanza con mirar, esperar y aparecer en el momento exacto.

Porque incluso caminando, Lionel Messi todavía obliga al mundo del fútbol a detenerse para mirarlo.