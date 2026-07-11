La historia de la Virgen de Luján y la Selección Argentina: fe, misterio y emoción nacional

Un hincha de Argentina sostiene una imagen de la Virgen Foto: REUTERS

La Virgen de Luján ocupa un lugar único en la identidad argentina. Su historia nació mucho antes de que existiera la camiseta celeste y blanca, pero con el paso de los siglos se convirtió en un símbolo que atraviesa generaciones, regiones, crisis, celebraciones y también grandes alegrías deportivas. Hoy, esa devoción vuelve a aparecer ligada a la Selección Argentina, un equipo que no solo emociona por sus títulos, sino también por los rituales, promesas y gestos de fe que acompañan a sus protagonistas.

La devoción por la Virgen de Luján comenzó en 1630, cuando dos imágenes de la Purísima Concepción llegaron desde Brasil al puerto de Buenos Aires y fueron cargadas en una carreta rumbo a Santiago del Estero. Sin embargo, al llegar a la zona del río Luján, los bueyes se detuvieron y no pudieron avanzar hasta que una de las imágenes fue retirada del carro, episodio que fue interpretado como una señal de que la Virgen quería quedarse en ese lugar.

Aquella pequeña imagen, de apenas 38 centímetros y realizada en terracota pintada, quedó en tierras bonaerenses y con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos religiosos más fuertes de la Argentina. Mucho antes de que existiera el Estado nacional, la figura ya comenzaba a convocar a fieles, viajeros y habitantes de la zona que veían en ese suceso un hecho extraordinario.

El Negro Manuel, el primer custodio de la Virgen de Luján

Uno de los protagonistas centrales de esta historia fue Manuel Costa de los Ríos, conocido popularmente como el Negro Manuel, un esclavo africano que fue testigo del episodio de la carreta y quedó encargado de cuidar la imagen. Según registros difundidos por Argentina.gob.ar, Manuel habría llegado al Río de la Plata como parte de un grupo de esclavos proveniente de Pernambuco, Brasil, y su historia está ligada al origen mismo del culto lujanense.

La historia del Negro Manuel Foto: Archivo

Durante décadas, Manuel se dedicó a custodiar la imagen, atender a los peregrinos, mantener viva la lámpara del oratorio y sostener la devoción que comenzaba a crecer alrededor de la Virgen. Su figura, durante mucho tiempo relegada en los relatos históricos, volvió a cobrar relevancia en los últimos años por su importancia espiritual, cultural y afroargentina.

La patrona de los argentinos y una devoción que atravesó generaciones

Con el paso del tiempo, la Virgen de Luján se transformó en patrona de la Argentina y en una de las advocaciones marianas más convocantes del país. Su santuario, ubicado en la ciudad bonaerense de Luján, se convirtió en destino de millones de peregrinos que llegan para agradecer, pedir protección o simplemente renovar una tradición familiar transmitida de generación en generación.

La fuerza de esta devoción no se explica únicamente desde la religión. La Virgen de Luján también forma parte de la identidad popular argentina: está presente en rutas, hogares, camisetas, estampitas, altares improvisados y promesas cumplidas. Para muchos creyentes, su imagen representa protección, pertenencia y esperanza.

El vínculo con la Selección Argentina: la fe que también viaja en el vestuario

En los últimos años, la relación entre la Virgen de Luján y la Selección Argentina ganó una nueva dimensión. En el vestuario de la Albiceleste se instaló un rincón de fe con distintas imágenes religiosas, entre ellas una figura de la Virgen de Luján, una miniatura de la misma advocación, San Expedito, la Virgen Desatanudos y otros símbolos de devoción.

El santuario de la Virgen en el vestuario Foto: captura video

Según crónicas deportivas recientes, esta tradición acompaña al plantel desde hace años y se consolidó especialmente durante el ciclo de Lionel Scaloni, donde la intimidad del grupo, las cábalas y la fe colectiva se volvieron parte del relato emocional de la Scaloneta.

Qatar 2022, la Copa del Mundo y la promesa cumplida en Luján

Tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, llevó la Copa del Mundo a la Basílica de Luján como gesto de agradecimiento. El Santuario informó que la visita se realizó el 4 de enero de 2023 y que la recepción estuvo a cargo del padre Lucas García, rector de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Los objetos que tiene el santuario de la Selección Argentina en el predio de la AFA Foto: redes

La imagen del trofeo frente a la Virgen tuvo un fuerte impacto simbólico: el título mundial, celebrado por millones de argentinos, fue presentado ante una de las figuras más veneradas del país. Para los creyentes, ese gesto unió dos pasiones profundamente nacionales: la fe y el fútbol.

Una historia argentina donde se cruzan fe, fútbol y memoria

La presencia de la Virgen de Luján en el universo de la Selección Argentina no debe leerse solo como una cábala. Para muchos hinchas, representa una continuidad histórica: la misma imagen que nació de un misterio en el siglo XVII hoy aparece vinculada al equipo que emociona al país cada vez que sale a la cancha.

Lautaro Martínez tiene impresa en las canilleras la imagen de la Virgen Foto: Instagram @Diario.ole

En esa conexión hay una narrativa poderosa para la memoria argentina. Está la historia colonial, la figura del Negro Manuel, la devoción popular, la Basílica de Luján, las peregrinaciones, la Copa del Mundo y un vestuario donde los símbolos religiosos conviven con camisetas, botines y sueños deportivos.

Por qué esta historia emociona tanto a los argentinos

La Virgen de Luján no juega partidos, no convierte goles ni levanta trofeos. Pero su presencia funciona como un puente emocional entre pasado y presente. En un país donde el fútbol se vive como una ceremonia colectiva, la fe popular aparece como otro lenguaje para explicar lo inexplicable: la esperanza antes de un partido, el agradecimiento después de una victoria y la necesidad de creer cuando todo parece difícil.

Por eso, cada vez que la Selección Argentina vuelve a competir, la imagen de la Virgen de Luján cobra un nuevo sentido. No es solo una figura religiosa en un rincón del vestuario: es una parte de la historia nacional que viaja con la camiseta celeste y blanca.

La historia de la Virgen de Luján y la Selección Argentina demuestra que, en la Argentina, la fe y el fútbol muchas veces caminan juntos. Y que detrás de cada símbolo hay una memoria profunda, popular y emocionante que sigue uniendo generaciones.