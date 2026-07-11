Qué pasa si Noruega gana, empata o pierde con Inglaterra por el Mundial 2026

Qué pasa si Noruega gana, empata o pierde con Inglaterra. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio en el Miami Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026. Para esta fase, las reglas de la FIFA señalan que si el partido termina en empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el encuentro no se define de inmediato.

Qué pasa si Noruega le gana a Inglaterra

En caso de ganar, Noruega jugará la semifinal de la Copa del Mundo contra quien salga victorioso del cruce entre Argentina y Suiza el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium.

Qué pasa si Noruega e Inglaterra empatan: cómo se define el partido

Según las reglas de la FIFA, tras la igualdad en los 90’, ambos equipos deben disputar un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15′. Este alargue se utiliza con el fin de romper la paridad y buscar un ganador en el tiempo suplementario.

En caso de que después de ese tiempo extra el marcador siga empatado, la definición pasa a los penales. En esta instancia, la selección que se imponga desde los doce pasos avanzará a los octavos de final del torneo.

Kristoffer Ajer y Harry Kane en Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Qué pasa con el que pierde de Noruega-Inglaterra

El perdedor del duelo entre Inglaterra y Noruega quedará eliminado del Mundial 2026, mientras que el ganador avanzará a la semifinal.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los resultados

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.