El curioso truco de Gregor Kobel en los penales: el arquero de Suiza que desafía a Lionel Messi y Argentina

Gregor Kobel, arquero de la Selección de Suiza. Foto: EFE

Gregor Kobel se convirtió en el héroe de Suiza en la tanda de penales ante Colombia, que le dio a la selección europea el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que este sábado 11 de julio enfrenta a la Argentina. El arquero le tapó el disparo a Juan Camilo “Cucho” Hernández y se convirtió en el protagonista absoluto, pero detrás de su actuación se esconde un método inesperado.

Es que el guardameta de 28 años y 1,96 metros de altura tiene algunos trucos que lo ayudan a ser figura bajo los tres palos, que van desde usar vaselina hasta una manera poco común de comportarse ante los pateadores rivales.

Por qué el arquero de Suiza usa vaselina

El arquero de Borussia Dortmund reveló que antes de salir a la cancha se unta vaselina en los guantes y su explicación está atravesada por la lógica: “En los partidos siempre se usan pelotas nuevas. Cada pelota tiene una capa de plástico y, si se moja, es como si fuera un jabón. Por eso utilizo vaselina, para tener más agarre”, relató al medio suizo Blick.

Gregor Kobel le atajó el penal a Juan Camilo "Cucho" Hernández en Suiza-Colombia. Foto: REUTERS

Si bien es compartida por otros colegas, esta técnica le permite a Kobel mayor seguridad ante la superficie plástica de los balones nuevos. De todas maneras, su mayor arma aparece a la hora de atajar penales.

El método de Gregor Kobel en los penales

El gran secreto del arquero de Suiza está en su instinto. A diferencia de sus compañeros de puestos, el guardameta de 28 años no lleva un “machete” que le indique a dónde suelen patear sus rivales.

“Nunca lo hice, me baso en una combinación de estadísticas sobre dónde disparan los jugadores y mi intuición, pero la intuición es probablemente aún más importante”, aseguró Kobel.

En una Copa del Mundo en donde abundan los buenos arqueros, el oriundo de Zúrich se convirtió en uno de los más destacados. Si bien recibió goles en los tres partidos de fase de grupos (ante Qatar, Bosina y Canadá), mantuvo su valla invicta en los 16avos contra Argelia y los 8vos ante Colombia.

Gregor Kobel le atajó el penal a Juan Camilo "Cucho" Hernández en Suiza-Colombia. Foto: REUTERS

En cuanto a los números, quien se adueñó del arco suizo tras el retiro de Yann Sommer de la selección acumula en el Mundial 16 atajadas y tan solo 3 goles en contra.

En conclusión, Lionel Messi -a quien ya le taparon dos penales- y compañía deberán estar atentos a la actuación de Kobel si el duelo por los cuartos de final se define desde los doce pasos.

Quién es Gregor Kobel: la carrera del arquero de Suiza

Nacido en Zúrich en 1997, Gregor Kobel se formó en las inferiores del Grasshopper antes de dar el salto al fútbol alemán.

En 2017, debutó en la Bundesliga con el Hoffenheim, club con el cual se fogueó en la máxima categoría alemana. En 2019 pasó al Stuttgart, donde se destacó como titular indiscutido, lo que atrajo la atención de los grandes equipos.

Desde el 2021 ataja en el Borussia Dortmund, club al que llegó por una cifra cercana a los 15 millones de euros. En Die Schwarzgelben se consolidó como uno de los arqueros más sólidos de Europa.

En la Selección de Suiza heredó el arco de Yann Sommer y se volvió fundamental en el ciclo internacional, consagrándose como figura excluyente en la clasificación a los cuartos de final.