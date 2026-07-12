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Xhaka en la Premier League: dónde juegan los futbolistas de Suiza, el duro rival de Argentina en cuartos del Mundial 2026

Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Conocé en qué clubes juegan Xhaka, Akanji, Kobel, Embolo y las figuras del equipo europeo.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Suiza enfrentará a la Argentina el sábado
Suiza enfrentará a la Argentina el sábado Foto: REUTERS
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La Selección Argentina vuelve a estar frente a una cita decisiva en el Mundial 2026: se mide contra Suiza por los cuartos de final, en un cruce que promete tensión, físico, orden táctico y nombres de peso en el fútbol europeo. El partido está programado para este sábado 11 de julio, en el Kansas City Stadium, con inicio a las 22:00 de Argentina, según la previa publicada por ESPN y otros medios deportivos.

El equipo dirigido por Murat Yakin llega a esta instancia después de una campaña histórica: Suiza no alcanzaba los cuartos de final de una Copa del Mundo desde 1954, y en esta edición avanzó tras superar a Colombia en los penales luego de igualar 0-0 en octavos.

Dónde juegan los futbolistas de Suiza: una selección repartida por las grandes ligas

Una de las claves para entender el nivel de Suiza está en los clubes de sus jugadores. El plantel helvético combina experiencia, roce internacional y presencia en las principales ligas de Europa. Según los listados de plantilla del Mundial 2026, la convocatoria suiza tiene representantes en Bundesliga, Premier League, Serie A, LaLiga, Ligue 1, Swiss Super League y la 2. Bundesliga.

En el arco aparece Gregor Kobel, uno de los nombres más importantes del equipo, que juega en Borussia Dortmund. Su presencia le da seguridad a una selección que se caracteriza por competir bien en partidos cerrados. También integran la nómina Yvon Mvogo, de Lorient, y Marvin Keller, de Young Boys.

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La defensa suiza: Akanji, Elvedi y Ricardo Rodríguez, experiencia pura

La última línea de Suiza tiene futbolistas acostumbrados a jugar partidos de máxima exigencia. Manuel Akanji, uno de los referentes defensivos, figura como jugador del Inter Milan en la lista de clubes del plantel suizo para este Mundial. A su lado, aparecen nombres con mucha trayectoria como Nico Elvedi, de Borussia Mönchengladbach, y Ricardo Rodríguez, del Real Betis.

Ricardo Rodriguez durante el Mundial 2026
Ricardo Rodríguez, el "chileno" que juega para la Selección de Suiza. Foto: Instagram @rrodriguez.68

También forman parte de la defensa Silvan Widmer, de Mainz 05; Eray Cömert, de Valencia; Miro Muheim, de Hamburger SV; Aurèle Amenda, de Eintracht Frankfurt; y Luca Jaquez, de VfB Stuttgart. Esta variedad de clubes explica por qué Suiza suele mostrar una estructura sólida, con futbolistas formados en ligas muy competitivas.

Xhaka, el líder de Suiza que Argentina deberá controlar

El corazón del equipo suizo está en el mediocampo. Allí aparece Granit Xhaka, capitán, líder emocional y futbolístico de la selección. FIFA destacó que Xhaka y Ricardo Rodríguez son dos de los grandes referentes del plantel, ambos con una enorme experiencia mundialista.

En la nómina del Mundial 2026, Xhaka figura como jugador de Sunderland, mientras que otros mediocampistas importantes son Denis Zakaria, de Monaco; Remo Freuler, de Bologna; Ardon Jashari, de AC Milan; Djibril Sow, de Sevilla; Michel Aebischer, de Pisa; Fabian Rieder, de FC Augsburg; y Johan Manzambi, de SC Freiburg.

Granit Xhaka, capitán de Suiza
Granit Xhaka, capitán de Suiza Foto: REUTERS

El dato no es menor: Suiza no depende de una sola figura. Su fortaleza está en el bloque, en la intensidad para presionar y en la capacidad de cerrar espacios. Por eso, para Argentina será clave mover rápido la pelota y evitar que Xhaka maneje los tiempos del partido.

Los delanteros de Suiza: velocidad, potencia y peligro en transición

En ataque, Suiza cuenta con futbolistas veloces y potentes. Breel Embolo, jugador de Rennes, es una de las principales amenazas por su capacidad física y su juego de espaldas. A su lado aparecen nombres como Dan Ndoye, de Nottingham Forest; Rubén Vargas, de Sevilla; Noah Okafor, de Leeds United; Zeki Amdouni, de Burnley; Christian Fassnacht, de Young Boys; y Cedric Itten, de Fortuna Düsseldorf.

Suiza entre los 8 mejores del Mundial
Suiza entre los 8 mejores del Mundial Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Este reparto ofensivo muestra una característica clara: Suiza tiene jugadores acostumbrados a competir en ligas físicas, donde la velocidad, los duelos individuales y la presión alta son parte del día a día. Para la defensa argentina, será fundamental no quedar mal parada en las transiciones.

Por qué Suiza puede ser un rival más peligroso de lo que parece

Aunque Argentina llega como candidata por historia, jerarquía y presente competitivo, Suiza tiene argumentos para incomodar. El equipo de Yakin terminó primero en su grupo, venció a Argelia en dieciseisavos y luego eliminó a Colombia por penales en octavos, según el repaso de UEFA sobre su camino en el Mundial.

Además, FIFA resaltó que 17 jugadores de la convocatoria suiza ya habían estado presentes en Qatar 2022, un dato que refleja continuidad, conocimiento interno y experiencia en torneos grandes.

Argentina vs Suiza: un cruce con olor a partido cerrado

El duelo puede definirse por detalles. Argentina intentará imponer su jerarquía, manejar la pelota y encontrar espacios entre líneas. Suiza, en cambio, buscará sostener el orden, cortar circuitos y atacar con velocidad cuando recupere. En un partido de cuartos de final, donde el margen de error es mínimo, saber dónde juegan los futbolistas suizos ayuda a entender por qué este rival no debe ser subestimado.

Con jugadores en clubes como Borussia Dortmund, Inter Milan, AC Milan, Sevilla, Monaco, Real Betis, Nottingham Forest, Leeds United y Bologna, Suiza llega con mucho más que entusiasmo: llega con rodaje europeo, oficio y una generación que quiere meterse por primera vez en semifinales de un Mundial.

Selección SuizaSelección ArgentinaMundial 2026
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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