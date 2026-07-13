Argentina semifinalista del Mundial 2026: cuántos millones ya aseguró la AFA

Julián Álvarez y su golazo contra Suiza en los cuartos de final del Mundial. Foto: REUTERS

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo representa un nuevo golpe deportivo de enorme valor simbólico. También implica un ingreso millonario para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ya aseguró USD 27 millones por haber alcanzado esta instancia del torneo. La cifra surge del esquema de premios establecido para esta Copa del Mundo, cuya bolsa total marca un récord histórico para la competencia.

El equipo argentino llegó a esta etapa después de vencer a Suiza por 3 a 1, resultado que le permitió meterse nuevamente entre los cuatro mejores seleccionados del planeta. Con ese triunfo, la AFA dio un salto económico dentro de la escala de premios: pasar de cuartos de final a semifinales significó una diferencia de USD 8 millones respecto del monto que ya tenía asegurado por estar entre los ocho mejores.

Cuánto dinero recibirá la AFA por estar entre los cuatro mejores

Por haber alcanzado las semifinales, la AFA tiene garantizados USD 27 millones. Ese monto corresponde al piso asignado para los equipos que finalicen en el cuarto lugar o, como mínimo, lleguen a esa instancia decisiva del Mundial 2026.

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: REUTERS

Sin embargo, la cifra todavía puede crecer. Si Argentina gana el partido por el tercer puesto, el premio subirá a USD 29 millones. En caso de llegar a la final y terminar como subcampeona, la recompensa será de USD 33 millones. Y si logra consagrarse campeona del mundo, la AFA recibirá USD 50 millones, el premio más alto previsto para esta edición.

La diferencia entre ser campeón y subcampeón es considerable: USD 17 millones separan al ganador del torneo del segundo puesto. Por eso, cada partido que resta no solo tiene peso deportivo e histórico, sino también un fuerte impacto financiero para la federación nacional.

El Mundial 2026 reparte una cifra récord en premios

El Mundial 2026 se transformó en la edición más grande de la historia por la ampliación a 48 selecciones, dieciséis más que en los formatos anteriores. Esa expansión aumentó la cantidad de partidos, elevó la exposición comercial del certamen y fortaleció los ingresos vinculados a televisión, patrocinios, entradas y otros acuerdos globales.

En ese contexto, la FIFA destinó un fondo total de USD 727 millones para premios y gastos asociados, de los cuales USD 655 millones corresponden específicamente a recompensas por rendimiento deportivo. Este volumen de dinero marca un nuevo techo económico para una Copa del Mundo y confirma el crecimiento comercial del torneo.

Además, cada federación participante recibió USD 1,5 millones antes del inicio de la competencia para cubrir gastos de preparación, logística y organización. A eso se suma el premio deportivo que depende de la instancia alcanzada por cada seleccionado.

La escala completa de premios del Mundial 2026

El reparto económico del Mundial 2026 establece una progresión clara según el rendimiento. El campeón recibirá USD 50 millones, mientras que el subcampeón obtendrá USD 33 millones. El tercer puesto se llevará USD 29 millones y el cuarto lugar, USD 27 millones.

El festejo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Suiza. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Los seleccionados ubicados entre el quinto y el octavo puesto, es decir, aquellos eliminados en cuartos de final, percibirán USD 19 millones. Quienes llegaron a octavos de final recibirán USD 15 millones, mientras que los equipos que avanzaron desde la fase de grupos tienen garantizados USD 11 millones. Los eliminados en la primera ronda, por su parte, se quedan con USD 9 millones.

Este esquema confirma que avanzar de ronda tiene un valor económico directo. Para Argentina, el pase a semifinales significó consolidar un premio millonario y dejar abierta la posibilidad de alcanzar una cifra mucho mayor si vuelve a disputar una final mundialista.

Cómo se reparte el dinero entre la AFA, jugadores y cuerpo técnico

El dinero que entrega la FIFA no va directamente a los futbolistas, sino a las federaciones nacionales. En el caso argentino, los porcentajes y condiciones de reparto suelen definirse antes del inicio del torneo entre la AFA, los jugadores y el cuerpo técnico. De esa manera, se evita una negociación posterior y se establece de antemano cómo se distribuirán los ingresos obtenidos por resultados deportivos.

Este tipo de acuerdos internos resulta habitual en selecciones de primer nivel. La federación administra los fondos y luego asigna las partidas correspondientes según lo pactado con el plantel, el staff y las áreas vinculadas a la participación mundialista.

Comparación con Qatar 2022: cuánto creció el premio para el campeón

El crecimiento del premio para el campeón es notorio si se compara con el Mundial de Qatar 2022. En aquella edición, Argentina recibió USD 42 millones por consagrarse campeona del mundo. En 2026, el premio máximo asciende a USD 50 millones, lo que representa un incremento de USD 8 millones en apenas cuatro años.

También hubo diferencias en los puestos siguientes: Francia, subcampeona en Qatar 2022, obtuvo USD 30 millones, mientras que el subcampeón de 2026 recibirá USD 33 millones. Croacia, tercera en 2022, embolsó USD 27 millones, la misma cifra que ahora ya tiene asegurada Argentina por haber alcanzado las semifinales.

Argentina va por más: gloria deportiva y premio histórico

La Selección Argentina todavía tiene margen para agrandar su premio. Con la semifinal asegurada, la AFA ya sabe que recibirá una cifra millonaria, pero el objetivo deportivo puede transformar ese ingreso en un monto récord.

Si el equipo nacional vuelve a levantar la Copa del Mundo, la federación embolsará USD 50 millones y Argentina no solo sumará otra estrella a su historia, sino que también accederá al mayor premio económico jamás asignado a un campeón mundial.

En un torneo ampliado, más competitivo y con una bolsa sin precedentes, cada triunfo vale mucho más que un resultado. Para la Argentina, estar otra vez entre los cuatro mejores confirma su vigencia futbolística y, al mismo tiempo, representa un ingreso clave para la estructura económica de la AFA.