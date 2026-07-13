Murió Rob Dieperink, el árbitro que iba a dirigir el Mundial pero fue apartado tras una denuncia de abuso sexual

Rob Dieperink iba a dirigir durante el Mundial 2026, pero una denuncia lo cambió todo. Foto: Federación Neerlandesa de Fútbol

La Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB) confirmó este lunes la muerte del árbitro Rob Dieperink a sus 38 años, quien había sido elegido para dirigir en el Mundial 2026, pero que finalmente fue excluido después ser denunciado por abuso sexual.

Por el momento se desconocen los detalles sobre el fallecimiento, debido a que las autoridades locales todavía no determinaron las causas de su muerte. La única información indica que el cuerpo de Diepernik fue encontrado en plena vía pública, justo en la calle donde tenía su casa.

“Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida”, expresó la KNVB en un comunicado.

Rob Dieperink iba a dirigir durante el Mundial 2026, pero una denuncia lo cambió todo. Foto: Federación Neerlandesa de Fútbol

La causa que alejó a Rob Dieperink del Mundial 2026

Cabe recordar que Dieperink formaba parte de los árbitros elegidos por la FIFA para dirigir durante el Mundial 2026, pero su nombre fue dado de baja de la lista oficial luego de haber sido demorado en Londres durante abril.

En dicha oportunidad, se señaló al juez por un presunto comportamiento indebido con un menor en la previa del partido entre Crystal Palace y Fiorentina, por la Conference League. A pesar de la acusación inicial, la justicia de Gran Bretaña desestimó la denuncia al comprobar que no había elementos que la respaldaran.

En medio del escándalo, propio colegiado realizó un descargo público en los medios neerlandeses, manifestando el dolor que le provocó tamaña difamación. “Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente”, expresó en su momento al periódico De Telegraaf, mostrándose totalmente frustrado por la inflexible postura de la FIFA de dejarlo sin lugar en la Copa del Mundo.

Quién era Rob Diepernik

Dieperink ejercía como árbitro de fútbol profesional desde la temporada 2011/12 y debutó en la Eredivisie (la Liga de Países Bajos) en 2017. En total, arbitró 284 partidos de fútbol profesional.

Además, tuvo una participación internacional como árbitro de vídeo (VAR). Por ejemplo, formó parte del equipo arbitral en la Eurocopa 2024 y en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. También fue designado con en partidos de competiciones europeas de clubes.

Rob Dieperink iba a dirigir durante el Mundial 2026, pero una denuncia lo cambió todo. Foto: Federación Neerlandesa de Fútbol

Durante la final de la Europa League 2024 entre el Atalanta de Bérgamo y el Bayer Leverkusen, ejerció como asistente del VAR. En diciembre de 2024, fue designado nuevamente como árbitro de vídeo (VAR) durante la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar.

Debido a su baja, la FIFA se vio obligada a reemplazarlo con el francés Willy Delajod, quien terminó ocupando su lugar en el Mundial 2026 e integró el equipo arbitral del encuentro entre Argentina y Egipto por los octavos de final.