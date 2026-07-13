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Messi se despide de Kansas y pone la mira en Inglaterra: la última publicación del capitán antes de viajar a Atlanta

El astro rosarino compartió cuatro imágenes de despedida y un breve mensaje de agradecimiento a la ciudad que albergó a la Selección Argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026. Ahora, la “Albiceleste” está mentalizada en la instancia final.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Lionel Messi se despidió de Kansas y pone la mira en Inglaterra.
Lionel Messi se despidió de Kansas y pone la mira en Inglaterra. Foto: X @Argentina
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Lionel Messi está a horas de afrontar un nuevo capítulo en su extraordinaria historia con la Selección Argentina. El capitán albiceleste se prepara para disputar su tercera semifinal de una Copa del Mundo, esta vez frente a Inglaterra, en un duelo que promete acaparar la atención del planeta fútbol.

Tras el último entrenamiento realizado en Kansas City, ciudad que la delegación argentina eligió como base durante gran parte del Mundial 2026, el astro rosarino compartió un mensaje en sus redes sociales antes de emprender viaje hacia Atlanta.

La última publicación que compartió Lionel Messi antes de la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Instagram @leomessi

El último en Kansas City. Gracias por todo”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con imágenes de la práctica junto al resto del plantel.

Lionel Messi y la Selección cierran su etapa en Kansas antes de la semifinal

La Selección tuvo este lunes su cierre de actividades en Kansas luego de unos días marcados por la recuperación física y el trabajo táctico tras la victoria ante Suiza en los cuartos de final. El entrenador Lionel Scaloni aprovechó las últimas sesiones para ajustar detalles de cara al compromiso frente al conjunto inglés, que pondrá en juego un lugar en la gran final del certamen.

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La delegación tiene previsto viajar este lunes hacia Atlanta a las 20:00 (hora argentina). Una vez instalada en la ciudad sede de la semifinal, comenzará la etapa final de la concentración. El martes será el último entrenamiento antes de uno de los encuentros más esperados del campeonato.

La última publicación que compartió Lionel Messi antes de la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Instagram @leomessi

El ambiente en el predio argentino es de máxima concentración, aunque también de confianza. El equipo llega fortalecido tras superar una exigente serie de cuartos de final y mantiene intacto el objetivo de seguir avanzando en busca del gran sueño mundialista.

Argentina frente a Inglaterra: el antecedente que ilusiona a Messi

Para Messi, el duelo frente a Inglaterra tendrá un significado especial. Será la tercera semifinal mundialista de su carrera. La primera llegó en Brasil 2014, cuando Argentina eliminó a Países Bajos en una inolvidable definición por penales. La segunda fue en Qatar 2022, con una contundente victoria sobre Croacia que depositó a la “Albiceleste” en una nueva final.

En ambas oportunidades, el seleccionado argentino logró superar el obstáculo y terminó disputando el partido decisivo. Esa estadística alimenta la ilusión de los hinchas y le agrega un componente histórico a la previa del encuentro que se disputará en Atlanta.

Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Contra Inglaterra en Atlanta, Lionel Messi disputará su tercera semifinal mundialista de su carrera. Foto: REUTERS

Ahora, el desafío vuelve a ser mayúsculo. Con la experiencia acumulada de dos décadas en la élite y el liderazgo que lo convirtió en emblema de una generación, Messi buscará conducir una vez más a un equipo que sueña con seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino.

Día y horario de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en Atlanta

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se jugará el miércoles 15 de julio, a partir de las 16:00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Allí se definirá al segundo finalista del torneo y la “Albiceleste” tendrá una nueva oportunidad de acercarse a la gloria máxima. Con Messi al frente y un plantel que llega en alza, la ilusión de todo un país vuelve a ponerse en marcha.

Mundial 2026Selección ArgentinaLionel Messi
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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