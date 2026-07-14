Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El día que Diego Maradona aconsejó a Harry Kane y anticipó una brillante actuación del goleador: “Todas allá no, alguna acá”

En octubre de 2017, durante su estadía en Londres para participar de la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, “Pelusa” rompió el hielo con su carisma habitual y le dio una recomendación al ex delantero de Tottenham, quien convirtió un doblete al día siguiente.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El día que Diego Maradona aconsejó a Harry Kane y anticipó una brillante actuación del goleador.
El día que Diego Maradona aconsejó a Harry Kane y anticipó una brillante actuación del goleador. Foto: TyC Sports
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la previa de un duelo que promete volver a escribir un capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol entre Argentina e Inglaterra, emerge una anécdota tan curiosa como simbólica. Porque mucho antes de este esperado cruce en el Mundial 2026, Diego Armando Maradona dejó una inesperada huella en dos de las principales figuras del Tottenham: Hugo Lloris y Harry Kane.

El encuentro de Diego Maradona con Pochettino, Lloris y Kane en Londres

En octubre de 2017, durante su estadía en Londres para participar de la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, Maradona aprovechó la ocasión para reencontrarse con el técnico argentino Mauricio Pochettino, por entonces entrenador de los “Spurs”. Sin embargo, el encuentro no quedó solamente entre compatriotas.

Detrás de escena, el astro argentino también compartió un momento distendido con dos de las máximas referencias del conjunto londinense: el arquero Hugo Lloris y el delantero Harry Kane. Fiel a su estilo, Maradona rompió el hielo inmediatamente. “¡Goleador, goleador, cómo la clavás, eh!”, saludó a Kane mientras lo abrazaba entre risas y gestos de admiración.

“¡Goleador, goleador, cómo la clavás, eh!”, saludó Maradona a Harry Kane mientras lo abrazaba entre risas. Foto: Sky Sports

La barrera idiomática derivó en una divertida escena. Con Diego hablando en español y los futbolistas respondiendo en inglés, fue el propio Pochettino quien tomó la situación con humor. Mirando a Osvaldo Ardiles, presente en el encuentro, lanzó entre carcajadas: “Traduce, Osvaldo”.

Contenido Recomendado

Francia vs. España EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Francia vs. España EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Lost era furor y los celulares tenían tapita:así era el mundo la última vez que jugaron Argentina-Inglaterra

Lost era furor y los celulares tenían tapita: así era el mundo la última vez que jugaron Argentina-Inglaterra

Las risas no tardaron en multiplicarse entre todos los presentes. Luego, Maradona resumió la importancia de ambos futbolistas dentro del Tottenham con una frase tan simple como contundente: “Son la columna vertebral. Éste las saca todas. Y éste las mete todas”.

El peculiar consejo de Maradona a Harry Kane al momento de la definición

Cuando parecía que la charla estaba terminando, Maradona decidió compartir uno de esos secretos construidos a lo largo de una carrera repleta de goles y genialidades. Tomó la mano de Kane y comenzó a explicarle cómo resolver algunas situaciones de mano a mano frente a los arqueros.

El inolvidable consejo de Diego Maradona a Harry Kane en la previa de los premios The Best 2017. Créditos: X @PqTTExplorer

Fíjate, todas allá no, alguna acá”, le comentó mientras realizaba gestos para señalar distintos sectores del arco. Luego desarrolló una reflexión que mezcló experiencia, picardía y lectura del juego: “¿Sabes por qué? Porque los arqueros están mirando permanentemente la televisión. ¿Entendés? Le haces así. ¡Tack! Al otro palo”.

La explicación provocó nuevas carcajadas. Kane escuchó atentamente al campeón del mundo en México 1986, mientras Lloris y el resto de los presentes disfrutaban de una situación que hoy forma parte de las grandes anécdotas de Diego fuera de las canchas.

Tottenham goleó a Liverpool y la magia pareció darle resultado a Kane

Lo más llamativo llegó apenas unas horas después de aquel encuentro. En Wembley, el Tottenham de Pochettino goleó por un contundente 4-1 al Liverpool de Jürgen Klopp en uno de los partidos más destacados de la temporada de la Premier League.

Festejo de Harry Kane para el Tottenham ante el Aston Villa, Premier League, REUTERS
Harry Kane convirtió un doblete después del mágico consejo de Diego Maradona en la previa de The Best 2017. Foto: Reuters

Harry Kane fue una de las grandes figuras de la tarde. El delantero inglés anotó un doblete y además aportó una asistencia para liderar la victoria de los “Spurs”. Del otro lado del campo, Lloris también brilló con una actuación sobresaliente, sosteniendo el resultado.

La coincidencia alimentó inevitablemente las bromas entre los fanáticos. Después de recibir una breve clase magistral de Maradona, Kane respondió con goles. Y Lloris, a quien Diego había definido como el hombre que “las saca todas”, terminó teniendo una actuación determinante.

Quizás haya sido una simple casualidad. O quizás, como les gusta creer a los amantes del fútbol, algo de la magia del “Diez” quedó flotando en Wembley aquella tarde. Lo cierto es que, a casi una década de aquel encuentro, la imagen conserva todo su encanto: Maradona aconsejando a Kane sobre cómo engañar a los arqueros y anticipando, sin saberlo, una memorable actuación del goleador inglés.

Mundial 2026Diego MaradonaHarry Kane
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Argentina no tenía camiseta para jugar contra Inglaterra:la historia detrás de la azul de Maradona en México 86

    Argentina no tenía camiseta para jugar contra Inglaterra: la historia detrás de la azul de Maradona en México 86

  2. El video de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Suiza que se volvió viral:interrumpió a los jugadores con un pedido inesperado

    El video de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Suiza que se volvió viral: interrumpió a los jugadores con un pedido inesperado

  3. La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

    La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

  4. Mac Allister, De Paul y Montiel palpitaron el duelo ante Inglaterra:“Va a ser un partido único”

    Mac Allister, De Paul y Montiel palpitaron el duelo ante Inglaterra: “Va a ser un partido único”

  5. La FIFA confirmó al árbitro del Argentina-Inglaterra:quién es Ismail Elfath

    La FIFA confirmó al árbitro del Argentina-Inglaterra: quién es Ismail Elfath
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Deportes

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra:la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra: la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Desalojo en 20 días para inquilinos que no paguen y restitución en 5 para usurpadores:el debate que llega al Senado

F-16 para Argentina:cuándo llega la segunda tanda de cazas y por qué se adelanta el operativo

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Economía

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

ARCA lanzó un nuevo plan para pagar deudas en cuotas:quiénes pueden acceder y qué conviene revisar antes de adherirse

Reforma Laboral para empleadas domésticas en 2026:qué cambió y qué deben hacer los empleadores

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Internacionales

Una nueva “marcha atrás” de Trump:aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

Una nueva “marcha atrás” de Trump: aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

El robot anfibio con ametralladora que utilizó Ucrania para atacar a Rusia en Jersón

Murió Catalina Giraldo:la psicóloga colombiana que accedió a la eutanasia tras años de sufrimiento psicológico

El precio del petróleo supera los US$85 por la escalada entre EEUU e Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz