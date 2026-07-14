El día que Diego Maradona aconsejó a Harry Kane y anticipó una brillante actuación del goleador: “Todas allá no, alguna acá”

El día que Diego Maradona aconsejó a Harry Kane y anticipó una brillante actuación del goleador. Foto: TyC Sports

En la previa de un duelo que promete volver a escribir un capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol entre Argentina e Inglaterra, emerge una anécdota tan curiosa como simbólica. Porque mucho antes de este esperado cruce en el Mundial 2026, Diego Armando Maradona dejó una inesperada huella en dos de las principales figuras del Tottenham: Hugo Lloris y Harry Kane.

El encuentro de Diego Maradona con Pochettino, Lloris y Kane en Londres

En octubre de 2017, durante su estadía en Londres para participar de la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, Maradona aprovechó la ocasión para reencontrarse con el técnico argentino Mauricio Pochettino, por entonces entrenador de los “Spurs”. Sin embargo, el encuentro no quedó solamente entre compatriotas.

Detrás de escena, el astro argentino también compartió un momento distendido con dos de las máximas referencias del conjunto londinense: el arquero Hugo Lloris y el delantero Harry Kane. Fiel a su estilo, Maradona rompió el hielo inmediatamente. “¡Goleador, goleador, cómo la clavás, eh!”, saludó a Kane mientras lo abrazaba entre risas y gestos de admiración.

“¡Goleador, goleador, cómo la clavás, eh!”, saludó Maradona a Harry Kane mientras lo abrazaba entre risas. Foto: Sky Sports

La barrera idiomática derivó en una divertida escena. Con Diego hablando en español y los futbolistas respondiendo en inglés, fue el propio Pochettino quien tomó la situación con humor. Mirando a Osvaldo Ardiles, presente en el encuentro, lanzó entre carcajadas: “Traduce, Osvaldo”.

Las risas no tardaron en multiplicarse entre todos los presentes. Luego, Maradona resumió la importancia de ambos futbolistas dentro del Tottenham con una frase tan simple como contundente: “Son la columna vertebral. Éste las saca todas. Y éste las mete todas”.

El peculiar consejo de Maradona a Harry Kane al momento de la definición

Cuando parecía que la charla estaba terminando, Maradona decidió compartir uno de esos secretos construidos a lo largo de una carrera repleta de goles y genialidades. Tomó la mano de Kane y comenzó a explicarle cómo resolver algunas situaciones de mano a mano frente a los arqueros.

El inolvidable consejo de Diego Maradona a Harry Kane en la previa de los premios The Best 2017. Créditos: X @PqTTExplorer

“Fíjate, todas allá no, alguna acá”, le comentó mientras realizaba gestos para señalar distintos sectores del arco. Luego desarrolló una reflexión que mezcló experiencia, picardía y lectura del juego: “¿Sabes por qué? Porque los arqueros están mirando permanentemente la televisión. ¿Entendés? Le haces así. ¡Tack! Al otro palo”.

La explicación provocó nuevas carcajadas. Kane escuchó atentamente al campeón del mundo en México 1986, mientras Lloris y el resto de los presentes disfrutaban de una situación que hoy forma parte de las grandes anécdotas de Diego fuera de las canchas.

Tottenham goleó a Liverpool y la magia pareció darle resultado a Kane

Lo más llamativo llegó apenas unas horas después de aquel encuentro. En Wembley, el Tottenham de Pochettino goleó por un contundente 4-1 al Liverpool de Jürgen Klopp en uno de los partidos más destacados de la temporada de la Premier League.

Harry Kane convirtió un doblete después del mágico consejo de Diego Maradona en la previa de The Best 2017. Foto: Reuters

Harry Kane fue una de las grandes figuras de la tarde. El delantero inglés anotó un doblete y además aportó una asistencia para liderar la victoria de los “Spurs”. Del otro lado del campo, Lloris también brilló con una actuación sobresaliente, sosteniendo el resultado.

La coincidencia alimentó inevitablemente las bromas entre los fanáticos. Después de recibir una breve clase magistral de Maradona, Kane respondió con goles. Y Lloris, a quien Diego había definido como el hombre que “las saca todas”, terminó teniendo una actuación determinante.

Quizás haya sido una simple casualidad. O quizás, como les gusta creer a los amantes del fútbol, algo de la magia del “Diez” quedó flotando en Wembley aquella tarde. Lo cierto es que, a casi una década de aquel encuentro, la imagen conserva todo su encanto: Maradona aconsejando a Kane sobre cómo engañar a los arqueros y anticipando, sin saberlo, una memorable actuación del goleador inglés.