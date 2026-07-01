El show de Kylian Mbappé en el Mundial 2026: goleó a Suecia, igualó a Messi y las redes reaccionaron con memes

Kylian Mbappé fue la gran figura en la goleada de Francia sobre Suecia, igualó a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y desató una ola de memes en las redes sociales. Foto: EFE / José Méndez.

La Selección de Francia volvió a confirmar su candidatura al título en el Mundial 2026 con un contundente triunfo sobre Suecia en los 16avos de final. El equipo dirigido por Didier Deschamps impuso condiciones desde el inicio, mostró un poder ofensivo difícil de contener y tuvo, una vez más, a Kylian Mbappé como máxima figura.

El delantero del Real Madrid no solo fue determinante en el resultado, sino que además alcanzó una nueva marca histórica al igualar a Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores de los Mundiales. Su actuación generó miles de reacciones en redes sociales, donde los memes no tardaron en aparecer y tuvieron al francés como principal protagonista.

Francia mostró todo su poderío ofensivo ante Suecia y avanzó a los octavos de final con una actuación estelar de Mbappé, que volvió a hacer historia en la Copa del Mundo. Foto: REUTERS

El poderío francés, las comparaciones con Messi y el cruce con Paraguay: los memes que dejó el partido Francia vs. Suecia

Como suele ocurrir en los grandes partidos del Mundial, las redes sociales se llenaron de memes apenas terminó el encuentro.

Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).

Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).

Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).

Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).

Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).

Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).

Francia dominó de principio a fin, pero Suecia resistió hasta el final del primer tiempo

Desde el inicio, el conjunto francés monopolizó la posesión de la pelota y generó una gran cantidad de situaciones de peligro. La selección escandinava apostó por un planteo defensivo que logró sostener durante gran parte de la primera mitad gracias a la destacada actuación del arquero Widell Zetterström.

Los números reflejaron el dominio absoluto de Les Bleus: en los primeros 45 minutos registraron 15 remates, de los cuales seis fueron directamente al arco. Sin embargo, la resistencia sueca recién se quebró sobre el cierre del primer tiempo, cuando Mbappé apareció para marcar el 1-0 y abrir definitivamente el encuentro.

Ya en el complemento, Francia encontró aún más espacios. Bradley Barcola amplió la ventaja con el segundo tanto y, poco después, Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador para sellar el 3-0 definitivo.

Los hinchas reaccionaron con humor tras la exhibición de Francia: Mbappé, las comparaciones con Messi y el próximo cruce con Paraguay fueron protagonistas de los memes. Foto: REUTERS

Mbappé igualó a Messi y alimentó la comparación con el astro argentino

Además del triunfo, el partido dejó un dato que rápidamente se volvió tendencia. Con su doblete, Mbappé alcanzó los seis goles en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores de esta edición.

Al mismo tiempo, el atacante francés continúa acercándose al récord histórico del capitán argentino en Copas del Mundo. Actualmente suma 18 tantos mundialistas, apenas uno menos que los 19 que acumula Messi, una estadística que volvió a encender el debate entre los fanáticos del fútbol.

El francés suma 18 tantos mundialistas, apenas uno menos que los 19 que acumula Messi. Foto: REUTERS

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con comparaciones entre ambas figuras, destacando la impresionante capacidad goleadora del delantero francés y su impacto en cada Copa del Mundo que disputa.