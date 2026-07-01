Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El show de Kylian Mbappé en el Mundial 2026: goleó a Suecia, igualó a Messi y las redes reaccionaron con memes

El delantero francés fue la gran figura en la victoria sobre Suecia por los 16avos de final. Su actuación, el empate con Lionel Messi en la tabla de goleadores del torneo y el próximo cruce con Paraguay fueron los principales temas de interés en redes sociales ni bien terminó el partido.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Kylian Mbappé fue la gran figura en la goleada de Francia sobre Suecia, igualó a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y desató una ola de memes en las redes sociales. Foto: EFE / José Méndez.
Kylian Mbappé fue la gran figura en la goleada de Francia sobre Suecia, igualó a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y desató una ola de memes en las redes sociales. Foto: EFE / José Méndez.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Selección de Francia volvió a confirmar su candidatura al título en el Mundial 2026 con un contundente triunfo sobre Suecia en los 16avos de final. El equipo dirigido por Didier Deschamps impuso condiciones desde el inicio, mostró un poder ofensivo difícil de contener y tuvo, una vez más, a Kylian Mbappé como máxima figura.

El delantero del Real Madrid no solo fue determinante en el resultado, sino que además alcanzó una nueva marca histórica al igualar a Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores de los Mundiales. Su actuación generó miles de reacciones en redes sociales, donde los memes no tardaron en aparecer y tuvieron al francés como principal protagonista.

Mundial 2026, Francia vs. Suecia.
Francia mostró todo su poderío ofensivo ante Suecia y avanzó a los octavos de final con una actuación estelar de Mbappé, que volvió a hacer historia en la Copa del Mundo. Foto: REUTERS

El poderío francés, las comparaciones con Messi y el cruce con Paraguay: los memes que dejó el partido Francia vs. Suecia

Como suele ocurrir en los grandes partidos del Mundial, las redes sociales se llenaron de memes apenas terminó el encuentro.

Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).
Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).
Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).
Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).
Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).
Los memes que dejó el partido Francia vs Suecia. Foto: X (Twitter).

Francia dominó de principio a fin, pero Suecia resistió hasta el final del primer tiempo

Desde el inicio, el conjunto francés monopolizó la posesión de la pelota y generó una gran cantidad de situaciones de peligro. La selección escandinava apostó por un planteo defensivo que logró sostener durante gran parte de la primera mitad gracias a la destacada actuación del arquero Widell Zetterström.

Contenido Recomendado

Messi vs. Mbappé:la estricta regla por la que el astro argentino no supera por 4 goles al francés en los Mundiales

Messi vs. Mbappé: la estricta regla por la que el astro argentino no supera por 4 goles al francés en los Mundiales

La frase que partió al Madrid:Mbappé, Vinícius y una guerra silenciosa en el vestuario

La frase que partió al Madrid: Mbappé, Vinícius y una guerra silenciosa en el vestuario

Los números reflejaron el dominio absoluto de Les Bleus: en los primeros 45 minutos registraron 15 remates, de los cuales seis fueron directamente al arco. Sin embargo, la resistencia sueca recién se quebró sobre el cierre del primer tiempo, cuando Mbappé apareció para marcar el 1-0 y abrir definitivamente el encuentro.

Ya en el complemento, Francia encontró aún más espacios. Bradley Barcola amplió la ventaja con el segundo tanto y, poco después, Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador para sellar el 3-0 definitivo.

Gol de Mbappé a Suecia
Los hinchas reaccionaron con humor tras la exhibición de Francia: Mbappé, las comparaciones con Messi y el próximo cruce con Paraguay fueron protagonistas de los memes. Foto: REUTERS

Mbappé igualó a Messi y alimentó la comparación con el astro argentino

Además del triunfo, el partido dejó un dato que rápidamente se volvió tendencia. Con su doblete, Mbappé alcanzó los seis goles en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores de esta edición.

Al mismo tiempo, el atacante francés continúa acercándose al récord histórico del capitán argentino en Copas del Mundo. Actualmente suma 18 tantos mundialistas, apenas uno menos que los 19 que acumula Messi, una estadística que volvió a encender el debate entre los fanáticos del fútbol.

El francés suma 18 tantos mundialistas, apenas uno menos que los 19 que acumula Messi. Foto: REUTERS

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con comparaciones entre ambas figuras, destacando la impresionante capacidad goleadora del delantero francés y su impacto en cada Copa del Mundo que disputa.

Kylian MbappéSelección FranciaLionel MessiMundial 2026
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Francia y Paraguay se vuelven a ver las caras en un Mundial tras un antecedente inolvidable:el gran candidato ante los “cazadores de utopías”

    Francia y Paraguay se vuelven a ver las caras en un Mundial tras un antecedente inolvidable: el gran candidato ante los “cazadores de utopías”

  2. Histórico logro:una mujer se convirtió en la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido del Mundial 2026

    Histórico logro: una mujer se convirtió en la primera árbitra latinoamericana en dirigir un partido del Mundial 2026

  3. Mike Tyson cumple 60 años:una gloria del boxeo que admiró a Diego Maradona y salió defender a Lionel Messi durante el Mundial

    Mike Tyson cumple 60 años: una gloria del boxeo que admiró a Diego Maradona y salió defender a Lionel Messi durante el Mundial

  4. Bomba en la NBA:LeBron James no seguirá en Los Ángeles Lakers y podría unirse a otra estrella de la NBA

    Bomba en la NBA: LeBron James no seguirá en Los Ángeles Lakers y podría unirse a otra estrella de la NBA

  5. Los memes del histórico triunfo de Paraguay contra Alemania en el Mundial 2026, con Gustavo Alfaro como protagonista

    Los memes del histórico triunfo de Paraguay contra Alemania en el Mundial 2026, con Gustavo Alfaro como protagonista
Lo último
También podría interesarte
Política

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje:¿se verá con Trump?

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje: ¿se verá con Trump?

Dirigentes políticos, sindicales y empresariales crearon una mesa conjunta para analizar la crisis de la Granja Tres Arroyos

La ATE tomó la CNEA tras casi 100 despidos y denunció un “desmantelamiento” del sector nuclear

El abrazo tripartito entre Milei, Adorni y Santilli en el acto oficial de juramento como nuevo jefe de Gabinete

Economía

Tarifa social de la SUBE:el Gobierno fijó un nuevo esquema y cambia la forma de calcular el beneficio

Tarifa social de la SUBE: el Gobierno fijó un nuevo esquema y cambia la forma de calcular el beneficio

Aumentos en el transporte público:cuánto cuestan las tarifas de colectivos, trenes y subte desde el 1 de julio

Cajas automáticas y más variedad de productos:cómo es la nueva versión “mini” de un importante supermercado argentino

El Gobierno otorgó a privados el control de 1.871 kilómetros de rutas y avanza con la privatización

Internacionales

Terremotos en Venezuela:los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina

Terremotos en Venezuela: los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina

Crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos y hambre tras el doble terremoto:“Faltaría más ayuda”

El megaproyecto vial de Sudámerica que llamó la atención de Elon Musk:está debajo de la Cordillera y mide 10 kilómetros

Netanyahu y su inesperada frase que sacude Medio Oriente:“Nuestra postura es clara”