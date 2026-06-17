De Antonela Roccuzzo a Valu Cervantes: los looks y la euforia de las mujeres de los jugadores de Argentina en el debut con Argelia

Después de tanta espera, Argentina debutó ante Argelia por el Mundial 2026. Más allá de lo sucedido dentro de la cancha del Kansas City Stadium, las familias de los jugadores disfrutaron en las tribunas y desde distintos puntos del primer partido de la Selección en la Copa del Mundo.
Agustina Gandolgo, pareja de Lautaro Martínez, Carolina Calvagni (Nicolás Tagliafico) y Muri López Benítez (Lisandro Martínez) subieron fotos a sus redes sociales en donde se las puede ver vestidas con los colores de la “Albiceleste”
Además, Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, fue vista en las afueras del estadio con un jean estilo wide leg color azul oscuro y la camiseta de la Selección Argentina.
Por su parte, Calvagni llevaba un jean tiro medio con recortes en los bolsillos y la remera argentina a la altura de la cintura.