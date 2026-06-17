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De Antonela Roccuzzo a Valu Cervantes: los looks y la euforia de las mujeres de los jugadores de Argentina en el debut con Argelia

Camisetas de la Selección, dedicatorias en la previa y más. Así vivieron el primer partido de la Copa del Mundo y compartieron sus outfits en las redes sociales.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los looks de las mujeres de los jugadores de Argentina en el debut del Mundial ante Argelia.
Los looks de las mujeres de los jugadores de Argentina en el debut del Mundial ante Argelia. Foto: Captura
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Después de tanta espera, Argentina debutó ante Argelia por el Mundial 2026. Más allá de lo sucedido dentro de la cancha del Kansas City Stadium, las familias de los jugadores disfrutaron en las tribunas y desde distintos puntos del primer partido de la Selección en la Copa del Mundo.

Agustina Gandolgo, pareja de Lautaro Martínez, Carolina Calvagni (Nicolás Tagliafico) y Muri López Benítez (Lisandro Martínez) subieron fotos a sus redes sociales en donde se las puede ver vestidas con los colores de la “Albiceleste”

Además, Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, fue vista en las afueras del estadio con un jean estilo wide leg color azul oscuro y la camiseta de la Selección Argentina.

Por su parte, Calvagni llevaba un jean tiro medio con recortes en los bolsillos y la remera argentina a la altura de la cintura.

Fotos: así vivieron las mujeres de los jugadores de la Selección el debut ante Argelia

Los looks de las mujeres de los jugadores de Argentina en el debut del Mundial ante Argelia. Foto: Instagram @jpalagastino
Los looks de las mujeres de los jugadores de Argentina en el debut del Mundial ante Argelia. Foto: Instagram @lopezbenitezmuri
Los looks de las mujeres de los jugadores de Argentina en el debut del Mundial ante Argelia. Foto: Instagram @agus.gandolfo
Las mujeres de los futbolistas de Argentina vivieron el debut con Argelia. Foto: Instagram @valucervantes
Las mujeres de los futbolistas de Argentina vivieron el debut con Argelia. Foto: Instagram @ccamigalantee
Los looks de las mujeres de los jugadores de Argentina en el debut del Mundial ante Argelia. Foto: Instagram @carocalvagni
Las mujeres de los futbolistas de Argentina vivieron el debut con Argelia. Foto: Instagram @emiliafferrero
Las mujeres de los futbolistas de Argentina vivieron el debut con Argelia. Foto: Instagram @lopezbenitezmuri
Selección ArgentinaMundial 2026Antonela RoccuzzoValentina CervantesSelección Argelia
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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