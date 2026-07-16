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Alarma en España antes de la final del Mundial con Argentina: Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron diferenciados

A tres días de la final del Mundial 2026 ante la Selección Argentina, Lamine Yamal y Pedro Porro trabajaron al margen del grupo por molestias físicas surgidas tras la victoria sobre Francia.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Lamine Yamal y Pedro Porro se entrenaron diferenciado en la previa a la final del Mundial.
Lamine Yamal y Pedro Porro se entrenaron diferenciado en la previa a la final del Mundial. Foto: Reuters.
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La Selección de España encendió una leve señal de preocupación en la previa de la final del Mundial 2026 frente a Argentina. Lamine Yamal y Pedro Porro trabajaron este jueves de manera diferenciada durante el primer entrenamiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente, aunque desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmitieron tranquilidad sobre la evolución de ambos futbolistas.

Las molestias surgieron tras la victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales. Lamine Yamal abandonó el campo con una ligera renguera, mientras que Pedro Porro terminó el encuentro con una sobrecarga muscular. Pese a ello, el cuerpo técnico considera que ninguno de los dos corre serio riesgo de perderse la gran final del domingo 19 de julio frente a la Selección Argentina.

En la práctica realizada en el centro de entrenamiento del New York Red Bull, ubicado en Whippany, en el condado de Morris, estado de Nueva Jersey, ambos jugadores comenzaron la sesión junto al resto del plantel. Sin embargo, tras un breve calentamiento se apartaron del grupo y no participaron en los tradicionales rondos.

Un entrenamiento que sembró la duda en España

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, Lamine Yamal y Pedro Porro realizaron ejercicios de estiramiento sobre esterillas bajo la supervisión del cuerpo médico, mientras el entrenador Luis de la Fuente siguió de cerca la evolución de ambos futbolistas.

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La planificación de España apunta a que los dos jugadores puedan reincorporarse al entrenamiento colectivo este viernes, lo que reforzaría el optimismo de cara al duelo decisivo contra la Albiceleste.

Lamine Yamal - Mundial 2026 - Selección España.
Lamine Yamal, una de las figuras de España en este Mundial 2026. Foto: REUTERS

La presencia de Lamine Yamal es especialmente importante para el conjunto español. El joven delantero ha sido una de las grandes figuras del Mundial 2026 gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para generar peligro en ataque. Pedro Porro, por su parte, también se consolidó como una pieza clave en el esquema defensivo del seleccionado europeo.

Con la cuenta regresiva en marcha para la final, España mantiene la confianza en recuperar a dos de sus titulares y llegar con el plantel completo al encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Mundial 2026Selección EspañaLamine Yamal
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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