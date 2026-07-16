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El curioso “19-7” que ilusiona a los argentinos: la coincidencia numérica que acompaña a la Selección en el Mundial

La posibilidad de conquistar una nueva estrella dio lugar a curiosidades numéricas en un país donde la pasión futbolera suele convivir con las cábalas y señales del destino. Ahora, los fanáticos encontraron un dato tan llamativo como inesperado que alimenta la ilusión.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El curioso “19-7” que ilusiona a los argentinos de cara a la final ante España en el Mundial 2026.
El curioso “19-7” que ilusiona a los argentinos de cara a la final ante España en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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La clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial 2026, tras el triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta, no solo desató la euforia de millones de hinchas por la posibilidad de conquistar una nueva estrella. También dio lugar a una de esas curiosidades numéricas que, en un país donde la pasión futbolera suele convivir con las cábalas y señales del destino, rápidamente ganó protagonismo.

Mientras Lionel Scaloni y su cuerpo técnico enfocan toda su energía en la preparación del duelo decisivo frente a España, programado para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, los fanáticos encontraron un dato tan llamativo como inesperado que alimenta la ilusión.

Mundial 2026: la estadística de goles que coincide con la fecha de la final

El conjunto albiceleste acumula hasta el momento 19 goles a favor y 7 en contra en lo que va de la Copa del Mundo. Una cifra que, observada de manera aislada, podría parecer simplemente un dato más. Sin embargo, la combinación de ambos números forma el 19/7, exactamente la fecha en la que Argentina disputará la gran final del Mundial ante España.

La Selección Argentina acumula hasta el momento 19 goles a favor y 7 en contra en lo que va del Mundial 2026. Foto: X @mxdnightrain

El recorrido del seleccionado argentino construyó de manera involuntaria esta particular secuencia numérica. En ataque, el campeón del mundo sumó un total de 19 tantos: convirtió tres goles frente a Argelia, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza, mientras que le marcó dos a Austria e Inglaterra.

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En defensa, recibió apenas siete conquistas rivales: una de Jordania, Inglaterra, Suiza y Austria, y dos de Cabo Verde y Egipto. La coincidencia terminó de completarse tras el triunfo frente a Inglaterra, resultado que selló el pasaje a la séptima final mundialista de la historia argentina.

La mística argentina y una nueva cábala rumbo al duelo con España

Lejos de cualquier fundamento futbolístico o explicación matemática capaz de influir en el resultado del encuentro decisivo, el dato encontró terreno fértil en una cultura futbolera acostumbrada a interpretar señales. Desde la histórica consagración en Qatar 2022, las coincidencias vinculadas con números, fechas, horarios o incluso patentes de vehículos se transformaron en parte del folclore que acompaña cada presentación de la Selección.

Desde Qatar 2022, las coincidencias vinculadas con números y fechas se transformaron en parte del folclore. Foto: X @mxdnightrain

Por supuesto, la final ante España se definirá dentro del campo de juego, donde pesarán el rendimiento colectivo, las decisiones tácticas y la jerarquía de los futbolistas. Sin embargo, en la previa del partido más importante del torneo, la mística popular volvió a ganar espacio.

Las redes sociales se llenaron de mensajes vinculados al “19-7”, una combinación que muchos hinchas adoptaron como una señal favorable en la cuenta regresiva hacia la definición del campeonato. La coincidencia se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores de la “Albiceleste”, que buscan cualquier elemento capaz de reforzar la esperanza de un nuevo título mundial.

El 19 (día de la final) de Nicolás Otamendi, el 7 (mes) de Rodrigo De Paul y el 4 (título) de Gonzalo Montiel. Foto: X @mxdnightrain

Para miles de argentinos, el “19-7” dejó de ser una simple estadística y pasó a convertirse en un amuleto más dentro de una historia que todavía busca su capítulo final. El domingo, cuando la pelota comience a rodar en el MetLife Stadium, la Selección tendrá la oportunidad de transformar esa curiosa coincidencia en una anécdota inolvidable. Mientras tanto, la ilusión sigue creciendo al ritmo de una señal que muchos sienten como una guiñada del destino.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Inglaterra
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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