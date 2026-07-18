Por qué España no asignó a ningún artista para cantar el himno en el Mundial 2026: la curiosa razón

Selección española Foto: x

En cada Mundial hay un momento muy especial: al inicio de cada partido, los jugadores de la Selección de cada país entonan el himno mientras millones de personas los observan desde las tribunas y frente al televisor. En la final de este año, Argentina y España se disputarán el primer puesto el 19 de julio y, mientras los argentinos se preguntan quién cantará las estrofas de la canción patria, España no asignó a ningún artista.

Es que mientras otras selecciones cantan con emoción, los futbolistas españoles permanecen en silencio. Lejos de tratarse de un gesto protocolar o de una decisión tomada para esta Copa del Mundo, la explicación se remonta a varios siglos atrás y tiene un origen histórico.

¿Por qué los españoles no cantan el himno? Foto: REUTERS

¿Por qué España no tiene ningún artista asignado para cantar el himno?

La particularidad de España llamó nuevamente la atención durante el Mundial 2026, ya que muchos se preguntaron porqué no cuenta con un artista encargado de interpretar la letra del himno antes de la esperada final.

La respuesta es sencilla: el himno oficial de España no tiene letra. Su melodía, conocida como Marcha Real, es una composición instrumental, por lo que no existe una versión oficial que pueda ser interpretada por un cantante o por los propios futbolistas.

Por ese motivo, antes de cada encuentro internacional solo suena la música, mientras los jugadores permanecen en silencio o acompañan el momento con gestos de concentración. Esta característica convierte a España en uno de los pocos países del mundo cuyo himno nacional carece de una letra oficial.

España, clasificada a la final del Mundial 2026: fecha, hora y estadio confirmado Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El origen de la Marcha Real, uno de los himnos más antiguos de Europa

La historia del himno español se remonta al siglo XVIII. La melodía apareció por primera vez en 1761 con el nombre de Marcha Granadera, una pieza creada para acompañar desfiles y actos militares. Años más tarde, el rey Carlos III la declaró “Marcha de Honor” y con el tiempo pasó a conocerse como Marcha Real. Al tratarse de una marcha militar, nunca fue concebida para ser cantada, por lo que no necesitó una letra desde sus orígenes.

A lo largo de la historia hubo distintos intentos para incorporar una letra al himno español. Incluso durante algunos períodos políticos se utilizaron versiones cantadas, pero ninguna consiguió convertirse en la oficial ni reunir un consenso entre la sociedad. Con el paso del tiempo, España mantuvo la versión instrumental como su himno nacional y esa tradición continúa vigente hasta la actualidad.