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Quién es Unai Simón, el arquero de la Selección de España con menos goles recibidos en el Mundial 2026

Con siete partidos disputados, 630 minutos en cancha, seis vallas invictas y 10 atajadas, el guardameta vasco es uno de los grandes pilares de “La Roja”. A diferencia de muchos futbolistas de primer nivel, Simón tiene un perfil muy bajo fuera de las canchas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Unai Simón, el arquero de la Selección de España en el Mundial 2026.
Unai Simón, el arquero de la Selección de España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Daniel Becerril)
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En una Selección de España repleta de figuras y talento joven, hay un nombre que se volvió indispensable por su liderazgo, regularidad y seguridad: Unai Simón. El arquero del Athletic Bilbao cerrará el Mundial 2026 como uno de los guardametas con menos goles recibidos y ratificará su condición de pieza clave dentro del conjunto español.

Con siete partidos disputados, 630 minutos en cancha, seis vallas invictas y 10 atajadas, el vasco fue uno de los grandes protagonistas de la campaña española. Su última presentación fue el 14 de julio, en la victoria por 2 a 0 ante Francia, encuentro en el que volvió a mantener el arco en cero y respondió con cuatro intervenciones determinantes.

Dónde nació Unai Simón y cuáles son sus raíces familiares

Unai Simón nació en Murguía (Álava), una localidad ubicada en el País Vasco. Aunque con frecuencia se lo relaciona con San Marcial del Vino, en la provincia de Zamora, ese pueblo no corresponde a su lugar de nacimiento.

El español Unai Simón cerrará el Mundial 2026 como uno de los arqueros con menos goles recibidos. Foto: Reuters (Jerome Miron)

La confusión tiene una explicación familiar. Allí, nació su padre, Daniel Simón, y allí residen sus abuelos paternos, por lo que el arquero mantiene un fuerte vínculo con esa región. Sin embargo, su origen está claramente identificado en Murguía, donde comenzó la historia de quien terminaría convirtiéndose en uno de los referentes del fútbol español.

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La carrera de Unai Simón: del Athletic Bilbao a la Selección de España

El gran salto de su carrera llegó el 20 de agosto de 2018, cuando debutó como titular en el primer equipo del Athletic Bilbao. Lo que comenzó como una oportunidad importante rápidamente se transformó en una consolidación definitiva.

En apenas una temporada logró adueñarse del arco del conjunto vasco y se convirtió en una de las figuras del equipo. Su crecimiento sostenido en La Liga y en las competencias europeas terminó impulsándolo hacia la Selección de España, donde fue ganando protagonismo hasta convertirse en el arquero titular.

Unai Simón debutó el 20 de agosto de 2018 como arquero titular del Athletic Bilbao, de España. Foto: Reuters (Jessie Alcheh)

El Mundial 2026 terminó de confirmar dicho proceso. Su capacidad de respuesta, regularidad y tranquilidad en los momentos de máxima presión fueron factores decisivos para que España construyera una de las defensas más sólidas del campeonato.

La vida privada de Unai Simón: perfil bajo y discreción absoluta

A diferencia de muchos futbolistas de primer nivel, Unai Simón eligió mantener un perfil muy bajo fuera del campo de juego. Son escasos los aspectos de su vida personal que se conocen públicamente y suele evitar la exposición mediática.

Se sabe que su padre forma parte de la Guardia Civil y que su madre integra la Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco. Más allá de esos datos, el arquero fue muy cuidadoso al momento de preservar su intimidad.

A diferencia de otros futbolistas, Unai Simón eligió mantener un perfil muy bajo fuera del campo de juego. Foto: Reuters (Gary Vásquez)

Esa misma discreción se refleja en su vida sentimental. La identidad pública de su pareja nunca trascendió y el futbolista optó por mantener ese aspecto completamente alejado de las redes sociales.

Qué estudió Unai Simón y cómo se prepara para el futuro

Además de construir una exitosa carrera deportiva, Unai Simón también apostó por la formación académica. En un primer momento comenzó a estudiar fisioterapia, aunque terminó abandonando la carrera debido a las dificultades para compatibilizarla con las exigencias del fútbol profesional.

Durante la pandemia retomó su interés por los estudios y comenzó la carrera de Administración y Dirección de Empresas en modalidad a distancia. Si bien públicamente no se confirmó si completó esa etapa académica, la iniciativa dejó en evidencia su intención de prepararse para el futuro más allá del deporte.

Con una carrera consolidada en el Athletic Bilbao, un lugar asegurado en la Selección de España y un Mundial 2026 en el que podría terminar como el arquero menos vencido, Unai Simón sigue escribiendo una trayectoria marcada por la constancia, disciplina y un rendimiento que lo ubica entre los mejores guardametas del fútbol internacional.

Mundial 2026Selección EspañaSelección Argentina
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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