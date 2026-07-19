Los premios individuales del Mundial 2026 hablaron español: Rodri, Unai Simón y Pau Cubarsí dominaron la escena

Pau Cubarsí, Rodri y Unai Simón, los tres pilares defensivos de la Selección de España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

Más allá de la definición del Mundial 2026 y de la gloria colectiva que dejó la final, la FIFA también repartió los tradicionales premios individuales que distinguen a los futbolistas más destacados del certamen. En dicho apartado, España fue la gran protagonista: tres de las cuatro distinciones principales quedaron en manos de jugadores de “La Roja”, una muestra del impacto que tuvo el seleccionado ibérico a lo largo de toda la competencia.

El reconocimiento más importante fue para Rodri (Rodrigo Hernández Cascante), elegido como el Mejor Futbolista del Mundial 2026. El mediocampista se consolidó como el eje futbolístico de España gracias a su capacidad para ordenar el juego, aportar equilibrio en la recuperación y liderar cada partido desde la inteligencia táctica. Su influencia fue determinante en los momentos clave del torneo y terminó siendo premiada con el máximo galardón individual.

El mediocampista central español Rodri fue elegido como el mejor futbolista del Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

Rodri y Unai Simón, los dos grandes referentes de España en el Mundial 2026

La sobresaliente actuación española también tuvo como protagonista a Unai Simón, quien recibió el Guante de Oro como mejor arquero del Mundial. El guardameta respondió cada vez que su equipo lo necesitó, mostrando seguridad bajo los tres palos y protagonizando intervenciones decisivas en las instancias más exigentes de la Copa del Mundo.

El arquero español Unai Simón se llevó el Guante de Oro, entregado al mejor arquero del Mundial 2026. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Su regularidad fue una de las claves para que España construyera una campaña sólida desde el aspecto defensivo. No obstante, solo recibió un solo gol a lo largo de toda la competencia. Además de sus atajadas, Simón exhibió personalidad para jugar con los pies y transmitir confianza a toda la última línea, atributos que terminaron inclinando la balanza a su favor en la votación final.

Pau Cubarsí fue la gran revelación del Mundial y Kylian Mbappé el máximo goleador

Entre las jóvenes promesas, el premio al Mejor Jugador Joven quedó para Pau Cubarsí, una de las grandes irrupciones del Mundial 2026. El zaguero central español de 19 años sorprendió por su capacidad de liderazgo, madurez y solvencia para enfrentar a delanteros de primer nivel pese a su corta edad. Su torneo confirmó las enormes expectativas que genera y lo posicionó como uno de los nombres con mayor proyección internacional.

El zaguero central español Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Futbolista Joven del Mundial 2026. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

La única distinción que escapó al dominio español fue la Bota de Oro, reservada para el máximo anotador de la competencia. El premio fue para el francés Kylian Mbappé, quien finalizó el certamen con 10 goles (dos más que Lionel Messi) y volvió a demostrar su extraordinaria capacidad para marcar diferencias en los escenarios más importantes.

Con este reparto de galardones, el Mundial 2026 dejó una fotografía clara del protagonismo español en la élite del fútbol internacional. Rodri fue reconocido como el mejor jugador del torneo, Unai Simón se consagró como el arquero más destacado y Pau Cubarsí emergió como la gran revelación juvenil. Por su parte, Mbappé ratificó su jerarquía mundial al quedarse con el premio al máximo goleador de la Copa del Mundo.