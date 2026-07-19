Cuántos años tendrá Lionel Messi en el Mundial 2030 y qué chances tiene de volver a jugar con la Selección Argentina

Lionel Messi volverá a ser protagonista del debate rumbo al Mundial 2030, una edición histórica que tendrá a la Argentina como una de las sedes de los partidos inaugurales. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi volvió a hacer historia en este Mundial 2026. Con 39 años, el capitán de la Selección Argentina llegó en un gran nivel físico, rompió nuevos récords y condujo al equipo a otra final. Sin embargo, mientras millones de hinchas disfrutan de su presente, una pregunta empieza a instalarse de cara al futuro: ¿podrá jugar el Mundial 2030?

Aunque actualmente esa posibilidad parece remota, la carrera del rosarino demostró en más de una ocasión que desafiar al paso del tiempo forma parte de su legado.

La próxima Copa del Mundo despierta una pregunta entre los hinchas: si Lionel Messi podrá volver a vestir la camiseta de la Selección argentina en el máximo torneo del fútbol. Foto: REUTERS

¿Qué edad tendrá Lionel Messi en el Mundial 2030?

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987, por lo que durante la Copa del Mundo de 2030 tendrá 43 años. La próxima edición del torneo tendrá un carácter histórico, ya que conmemorará el centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.

Por ese motivo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizó un formato inédito con seis países anfitriones: España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte del certamen, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los tres partidos inaugurales como homenaje a los orígenes de la competencia.

La posibilidad de disputar un encuentro mundialista en suelo argentino alimentó la ilusión de muchos fanáticos, que sueñan con ver a Messi una vez más con la camiseta albiceleste.

Muchos fanáticos ya miran hacia el Mundial 2030 y se preguntan si Lionel Messi podrá escribir un nuevo capítulo con la Albiceleste. Foto: AFP - THOMAS COEX

Los antecedentes de futbolistas que jugaron un Mundial con más de 40 años

Llegar a una Copa del Mundo con más de 40 años es una excepción en la historia del fútbol. Muy pocos jugadores lograron competir a esa edad.

Uno de los casos más recientes fue el de Cristiano Ronaldo, quien disputó el Mundial 2026 y jugó su último partido, correspondiente a la eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final, con 41 años, 4 meses y 18 días.

Ese antecedente demuestra que mantenerse en la élite después de los 40 es posible, aunque continúa siendo un desafío reservado para muy pocos futbolistas.

El contrato con Inter Miami mantiene abierta la puerta

Más allá de la Selección Argentina, la continuidad de Messi como futbolista profesional todavía tiene recorrido. Su contrato con Inter Miami se extiende hasta diciembre de 2028, cuando ya habrá cumplido 41 años.

La continuidad de Messi como futbolista profesional todavía tiene recorrido en el Inter Miami. Foto: Reuters

En ese contexto, David Beckham, uno de los propietarios de la franquicia de la MLS, dejó en claro que espera seguir disfrutando del argentino durante varios años más.

“No sé si puedo decir que es el mejor de todos los tiempos porque hubo otros grandes futbolistas como Pelé y Maradona. Pero lo que ha logrado en el final de su carrera, llegar a una nueva final de la Copa del Mundo, lo hace uno de los más grandes de la historia. Y su carrera aún no terminó, porque seguirá jugando”.

Las palabras del exfutbolista inglés reflejan la confianza en que Messi continuará compitiendo al máximo nivel, aunque eso no implique necesariamente una nueva participación mundialista.

La respuesta de Messi sobre un posible séptimo Mundial

Pese al entusiasmo de los hinchas, el propio capitán argentino se mostró muy cauto cuando le preguntaron por la posibilidad de disputar el Mundial 2030.

El Mundial 2030, que celebrará el centenario de la competencia, reavivó la ilusión de ver una vez más a Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, y luego de una actuación estelar en la que convirtió tres goles, fue consultado sobre la posibilidad de jugar una séptima Copa del Mundo. Sin embargo, la respuesta fue contundente: “No, eso no”.

Por el momento, el propio Messi descarta pensar en una nueva participación mundialista. Sin embargo, la cercanía de algunos partidos del Mundial 2030 con la Argentina mantiene viva la ilusión de los fanáticos. Después de todo, a lo largo de su carrera el rosarino ya demostró en más de una oportunidad que es capaz de romper cualquier pronóstico y seguir escribiendo capítulos inéditos en la historia del fútbol.