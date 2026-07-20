¿Messi se retira de la Selección Argentina?: estos son los próximos pasos del capitán de la Albiceleste

Qué va a pasar con Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. Foto: REUTERS

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España causó un dolor tremendo en el corazón de los hinchas no solo por haberse quedado a las puertas del sueño de la cuarta estrella, sino también porque pudo significar la despedida de Lionel Messi de la Copa del Mundo y, quizás, de la Selección.

Con 39 años cumplidos el pasado 24 de junio, está claro que el retiro está cada vez más cerca para el astro rosarino. Pero la pregunta es cuán próximo está ese duro momento. Para conseguir una respuesta, es importante repasar todo lo que se sabe sobre la continuidad de Lionel Messi tanto a nivel clubes como con la selección.

¿Se retira Messi o sigue?: la agenda y los compromisos deportivos que le quedan al capitán de la Albiceleste

Lo claro es que Messi no se retirará del fútbol de manera inmediata. A finales de 2025, el diez argentino firmó una extensión de su contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, por lo que -de momento- continuará jugando en la MLS.

Es más, el próximo compromiso del club de la Florida es este miércoles 22 de julio, aunque claramente Leo no estará presente, ya que se espera que tenga varios días de descanso después de una extenuante Copa del Mundo.

La tristeza de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. Foto: REUTERS

Lo más probable es que el del 2026 sea el último Mundial de Messi con la Selección Argentina y las miradas están puestas en la posible disputa de la Finalissima, que serviría como una especie de “revancha” ante España.

Además, en el horizonte aparece la Copa América 2028, la cual si nos guiamos por su contrato, se disputará con Messi todavía en actividad.

Por otro lado, lo más probable es que el Mundial 2026 haya sido el último en la carrera del crack rosarino. Esto se debe a que para la edición 2030, Messi tendrá 42 años y, si bien Argentina recibirá al menos un partido, parece poco realista imaginar un escenario en el que el diez se despida de la Copa del Mundo ante su gente.

Qué dijo Messi sobre su futuro deportivo

La realidad es que Messi nunca confirmó su retiro de la Selección Argentina ni del fútbol. Lo más concreto que dejó fue un mensaje muy emotivo antes de la final del Mundial 2026, en el que habló del camino recorrido con Argentina: “Lo mejor de todos estos años nunca fueron solo los títulos, sino todo el camino que compartimos”, señaló.

También en sus redes sociales, alimentó las dudas con una publicación junto a Adidas donde apareció la frase “el último tango”, lo que muchos interpretaron como una posible señal de despedida de los Mundiales o de la Selección, aunque él no confirmó que fuera su adiós.

En resumen, Messi dejó un mensaje de cierre de etapa y mucha emoción, pero en ningún momento dijo “me retiro”. Lo cierto es que será clave dejar pasar un poco el tiempo para que se asimile la dura derrota ante España, hable con su entorno y decida qué es lo que pretende para su futuro.

El mensaje de Lionel Messi antes de la final del Mundial. Foto: Captura

El impacto en la Selección Argentina ante una eventual despedida de su líder

La eventual despedida de Lionel Messi sería un antes y un después para la Selección Argentina. El impacto más grande no estaría solo en sacar a un jugador del once, sino en despedir al líder que le dio sentido emocional al ciclo más exitoso de la historia moderna argentina.

Además, el equipo pierde un futbolista con números de otro planeta: 125 goles y 62 asistencias en poco más de 200 partidos. De todas maneras, Argentina tiene herramientas para intentar “sobrevivir” al cambio de época: una base campeona, futbolistas jóvenes de élite y una cultura competitiva ya instalada.

En todo caso, la pregunta no será “¿cómo reemplazar a Messi?”, porque eso es claramente imposible. La verdadera pregunta será: ¿qué nueva Selección nace después de Messi?