Dolor en el fútbol: de qué murió Kevin Keegan, el histórico delantero inglés y leyenda del Liverpool

El exfutbolista británico fue una de las grandes figuras del fútbol europeo en las décadas de 1970 y 1980. Su muerte generó conmoción en el deporte mundial. Foto: Action Images

El fútbol internacional atraviesa una jornada de luto tras conocerse la muerte de Kevin Keegan, uno de los grandes íconos del deporte inglés. El exdelantero falleció a los 75 años como consecuencia de un cáncer avanzado, enfermedad que él mismo había revelado públicamente meses atrás.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un breve comunicado difundido en redes sociales. “Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan murió a los 75 años”, expresaron, informando el fallecimiento del histórico atacante.

Kevin Keegan murió a los 75 años tras luchar contra un cáncer avanzado. El histórico delantero inglés ganó dos Balones de Oro y dejó una huella imborrable en el Liverpool. Foto: Action Images

La muerte de Keegan conmocionó al mundo del fútbol por la trascendencia de una carrera que lo convirtió en una de las máximas figuras de Europa durante las décadas de 1970 y 1980. Su talento, velocidad y capacidad goleadora lo llevaron a conquistar dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979, un logro reservado para muy pocos futbolistas.

La carrera de Kevin Keegan, figura histórica del Liverpool

Aunque también dejó su huella en otros clubes, fue en el Liverpool donde Kevin Keegan escribió las páginas más importantes de su carrera. Con la camiseta de los Reds conquistó la Copa de Europa de 1977 y obtuvo tres títulos de la liga inglesa, consolidándose como una de las principales figuras del equipo en una de las etapas más exitosas de la institución.

Su estilo de juego, caracterizado por la intensidad, la movilidad y el olfato goleador, lo transformó en un referente absoluto del fútbol británico y en uno de los futbolistas más admirados de su generación.

Ídolo del Liverpool y referente de la Selección de Inglaterra, Kevin Keegan falleció a los 75 años luego de enfrentar una dura enfermedad. Foto: Action Images

Además de sus éxitos a nivel de clubes, Keegan fue durante una década el rostro de la Selección de Inglaterra. Entre 1972 y 1982 disputó 63 partidos con la camiseta de los Three Lions, convirtiéndose en el principal referente del combinado nacional durante ese período.

Su liderazgo dentro del campo y su impacto en el fútbol inglés lo mantuvieron durante años entre los mejores jugadores del continente.

La enfermedad que padecía Kevin Keegan

Meses antes de su fallecimiento, el propio Keegan había contado que atravesaba un delicado estado de salud tras ser diagnosticado con un cáncer en una etapa muy avanzada.

Considerado uno de los mejores futbolistas ingleses de la historia, Kevin Keegan conquistó dos Balones de Oro consecutivos y brilló con la camiseta del Liverpool. Foto: REUTERS

En ese momento explicó que debía someterse a una intervención quirúrgica de alta complejidad y reconoció que las probabilidades de éxito eran reducidas, ya que los médicos le habían informado que la operación tenía apenas un 33% de posibilidades de salir bien.

Su muerte marca el adiós de uno de los futbolistas más importantes de la historia de Inglaterra y de una figura que dejó una huella imborrable tanto en el Liverpool como en el fútbol europeo gracias a una trayectoria repleta de títulos, reconocimientos y actuaciones memorables.