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Un sentimiento que se expande: “Las Malvinas son argentinas”

Tigre, en su victoria ante Nacional por la Copa Sudamericana, se sumó a la iniciativa de la Selección argentina. Se espera que cada vez más clubes se sumen a un pedido de todo el país.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Bandera de las Malvinas son Argentinas en manos de los jugadores de Tigre.
Bandera de las Malvinas son Argentinas en manos de los jugadores de Tigre. Foto: NA
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Los jugadores de Tigre, después de un gran triunfo ante Nacional en Uruguay por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, festejaron la victoria ante sus hinchas con una bandera que reclamaba que “Las Malvinas son argentinas”, al igual que hizo la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026.

El representativo nacional había mostrado el mensaje luego de vencer a Inglaterra en la Copa del Mundo, con todo el contexto social que el encuentro arrastraba debido a la Guerra de Malvinas de 1982.

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Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026.
Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026. Foto: EFE

Luego de una victoria memorable en el estadio Gran Parque Central, algunos jugadores de Tigre mostraron ante la cabecera visitante una bandera que clamaba por la soberanía de las Islas Malvinas.

El festejo se dio tras un triunfo por 3 a 0, en el que marcaron Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera, en un gran partido disputado por el equipo argentino ante uno de los clubes más grandes del fútbol sudamericano.

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La bandera sobre Malvinas que apareció en el Mundial
La bandera sobre Malvinas que apareció en el Mundial Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

A pocos días del cierre del Mundial 2026, los futbolistas del Matador decidieron replicar la celebración de los convocados a la cita mundialista tras la semifinal ante Inglaterra, en la que Giovani Lo Celso recibió la bandera desde la tribuna y la desplegó junto a sus compañeros, acompañando los cánticos de la hinchada.

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La tribuna visitante, en la que se encontraban los simpatizantes de Tigre, se sumó al festejo con el famoso canto “el que no salta es un inglés”, mientras futbolistas como Felipe Zenobio, Joaquín Laso, Nahuel Banegas, Ignacio Russo y Santiago López sostenían el lienzo frente al público, en el campo de juego.

Se espera que todos los clubes del fútbol argentino se sumen a una iniciativa que nació en las semifinales del Mundial, traspasó las fronteras y se hizo visible alrededor del mundo.

Islas MalvinasCopa SudamericanaC.A. Tigre
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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