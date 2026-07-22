Roberto Ayala se arrepintió de su cruce con Dani Olmo en la final del Mundial: “Le pediré disculpas en persona”

Roberto Ayala rompió el silencio tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

Roberto Fabián Ayala rompió el silencio tras los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 que la Selección Argentina perdió 1 a 0 ante España. El ayudante de campo de Lionel Scaloni reconoció este miércoles que está arrepentido de su reacción contra Dani Olmo y afirmó que, si vuelve a encontrarse con el futbolista español, le ofrecerá disculpas personalmente.

En una entrevista concedida al programa Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, el exdefensor argentino admitió que su comportamiento no estuvo a la altura del cargo que ocupa dentro del cuerpo técnico albiceleste.

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“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, expresó Ayala.

Ayala reconoció su error tras el cruce con Dani Olmo

Consultado por la acción que generó polémica una vez finalizado el encuentro, Ayala evitó profundizar sobre los motivos que desencadenaron el episodio, aunque relativizó la magnitud de lo sucedido. “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, sostuvo.

Roberto Ayala evitó profundizar sobre los motivos que desencadenaron el episodio en la final del Mundial. Foto: Reuters (Lee Smith)

Además, aclaró que su reacción estuvo vinculada a una provocación verbal, aunque prefirió no brindar más detalles sobre lo ocurrido dentro del campo de juego. “Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, afirmó el exjugador de Racing y Valencia.

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Qué dijo Ayala sobre los incidentes tras la final del Mundial 2026

El integrante del cuerpo técnico campeón del mundo en Qatar 2022 también se refirió al clima de tensión que se vivió tras el pitazo final. Según explicó, su intención inicial fue intervenir para evitar que la situación escalara entre jugadores argentinos y españoles.

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“Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que hizo uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores para que termine de esa manera porque no somos eso”, señaló.

Las imágenes posteriores al partido mostraron varios cruces entre futbolistas de ambos seleccionados. Entre ellos, uno de los más comentados fue el protagonizado por Leandro Paredes, quien se vio involucrado en discusiones y forcejeos con rivales durante los festejos españoles.

La intención de Roberto Ayala fue intervenir para evitar que la situación escalara entre los jugadores. Foto: Reuters (James Lang)

Ayala insistió en que las pulsaciones del momento no justifican su conducta y asumió su responsabilidad por lo ocurrido. “Me hago cargo de lo que hice. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa. Por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba”, manifestó.

El exdefensor también reveló que mantuvo un breve diálogo con Eric García durante los incidentes. “Simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, concluyó Ayala.

FIFA investigará los incidentes de Argentina y España en la final

Mientras continúan las repercusiones por los hechos ocurridos tras la definición del Mundial 2026, la FIFA confirmó la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer los incidentes registrados una vez concluido el partido.

Roberto Ayala insistió en que las pulsaciones del momento no justifican su conducta y asumió su responsabilidad. Foto: Reuters (Vincent Carchietta)

El organismo designó a un instructor encargado de analizar las imágenes y los informes correspondientes a los altercados protagonizados por integrantes de ambos seleccionados.

La investigación no solo abarcará el cruce entre Roberto Ayala y Dani Olmo. También serán evaluadas otras situaciones ocurridas durante los festejos de España, entre ellas una agresión de Nahuel Molina sobre Rodri cuando comenzaban las celebraciones por la consagración del conjunto europeo.

De esta manera, la final disputada entre la Selección Argentina y España sigue generando repercusiones fuera de la cancha, a la espera de las conclusiones y posibles sanciones que pueda determinar la FIFA en las próximas semanas.