Fiesta Nacional del Tango 2026 en La Falda: agenda completa, artistas y actividades

Fiesta Nacional del Tango en La Falda, Córdoba, este fin de semana. Foto: -

La ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba, se viste de fiesta con la tradicional Fiesta Nacional del Tango, un evento que cada año convoca a cientos de visitantes en el Anfiteatro José Hernández para disfrutar de una propuesta que combina música, danza, gastronomía y la esencia de una de las expresiones culturales más representativas de Argentina.

Durante la celebración, el público puede vivir jornadas a puro ritmo de tango y milonga, además de degustar una amplia variedad de sabores gastronómicos que forman parte de esta auténtica fiesta popular.

La Falda Tango Foto: @lafaldatango

¿Cuál es la agenda de la Fiesta Nacional del Tango 2026?

La Fiesta Nacional del Tango se lleva a cabo el viernes 24 y el sábado 25 de julio. La programación incluye diversas actividades culturales, entre ellas el reconocido Certamen para Solistas de Tango, una propuesta que reúne a nuevos talentos del género; el Ciclo de Cine de Tango, impulsado con el acompañamiento del Instituto Nacional de Cinematografía; y la Expotango, un espacio dedicado a preservar y difundir la historia tanguera.

En la Expotango, visitantes y aficionados pueden recorrer stands con piezas únicas provenientes de distintos puntos del país, donde se exhiben antigüedades, objetos curiosos, obras de arte, pinturas, fotografías, trabajos de platería, dibujos y valiosos registros sonoros con testimonios de grandes figuras que marcaron la historia del tango argentino.

La Falda Tango Foto: @lafaldatango

Viernes 24 de julio

Final Certamen de Voces

Orquesta Escuela Municipal de Tango de La Falda

Ballet La Juntada

Jesús Hidalgo

Contramano Tango 4

Milagros Amud

Nahuel Pennisi

La Falda Tango Foto: @lafaldatango

Sábado 25 de julio

Ganadora Certamen de Voces

Ganador Certamen de Voces

Ballet La Juntada

Alberto Flaminí

Compañía 2xCuore

Orquesta Provincial de Música Ciudadana

Maggie Cullen junto a Esteban Morgado Cuarteto

Ariel Ardit

Carlos Habiague

Milonga con orquesta en vivo junto a: Tabaré Leyton y Siempre Tango.

Participación especial: TDJ invitado Esteban Crespin.

La Falda y su historia de tango: más de seis décadas de tradición cultural

¿Cuál es la historia del Festival Nacional de Tango?

El Festival Nacional de Tango de La Falda nació en 1964 como un proyecto impulsado por un grupo de vecinos visionarios: Armando Pepió, Magín Roset, Roberto Losaiar y Tito Pousa, quienes buscaban posicionar a la ciudad como destino turístico y darle proyección nacional a través de la cultura.

A la iniciativa se sumaron Roberto Chaumont, Amador Almozny, Carlos Routabon, el Dr. Cicarelli y los hermanos Rametta, dando origen a la Comisión Municipal de Cultura y Turismo, presidida por el Dr. Juan Carlos Vigliocco. Con gran esfuerzo lograron apoyo institucional y recursos para construir un auditorio destinado al primer Festival Nacional del Tango, realizado en enero de 1965.

Festival de Tango Foto: lafaldaciudadtango.gob.ar

Ese mismo año, el evento fue declarado de interés nacional por decreto del presidente Arturo Illia, además de recibir el reconocimiento del Gobierno de Córdoba y del municipio como acontecimiento cultural.

A lo largo de su historia, el festival atravesó distintos desafíos. En 1966, un tornado destruyó parte de sus instalaciones, pero la celebración continuó reuniendo a grandes figuras del tango y orquestas como las de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Armando Pontier, Salgán-De Lío, José Basso y Jorge Arduh. En 1969 se creó el reconocimiento “Gardel de Oro”, una estatuilla destinada a distinguir a las figuras revelación del festival.

Festival de Tango Foto: lafaldaciudadtango.gob.ar

Luego de períodos de interrupciones y nuevas ediciones entre 1980 y 1982, el Festival Nacional de Tango de La Falda logró consolidarse como uno de los encuentros más importantes de la cultura tanguera argentina, con reconocimiento nacional e internacional.

Más de 60 años después de aquel sueño inicial, La Falda mantiene vivo el legado de sus fundadores y continúa siendo una referencia del tango, convirtiendo a la ciudad en un símbolo del 2x4 y en uno de los destinos culturales más destacados del país.