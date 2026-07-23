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Cuándo juegan Boca y River en el comienzo del Torneo Clausura 2026: formato, días y horarios de la primera fecha

El Torneo Clausura 2026 levanta el telón y promete una segunda mitad del año cargada de emociones, lucha por el campeonato y una intensa pelea por los lugares de privilegio en la Primera División del fútbol argentino. Todos los detalles dentro de la nota.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Boca Juniors y River Plate buscarán un nuevo título en el Torneo Clausura 2026.
Boca Juniors y River Plate buscarán un nuevo título en el Torneo Clausura 2026. Foto: REUTERS
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Luego de casi dos meses sin actividad en la Primera División del fútbol argentino, el Torneo Clausura 2026 pondrá primera este jueves y marcará el regreso de la competencia local tras el receso provocado por las vacaciones de mitad de año y la disputa del Mundial 2026. En la cita mundialista, la Selección Argentina no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022 y cayó por 1 a 0 ante España en la gran final.

Con nuevos desafíos por delante y la ilusión renovada, los clubes volverán a la acción para afrontar la segunda parte de la temporada. La jornada inaugural tendrá tres encuentros: desde las 19:30, Belgrano de Córdoba, vigente campeón del Torneo Apertura, recibirá a Rosario Central, mientras que Sarmiento de Junín será local ante Argentinos Juniors, ambos compromisos correspondientes a la Zona B. Más tarde, a partir de las 21:45, Defensa y Justicia enfrentará a Aldosivi en Florencio Varela, en el duelo interzonal que completará la actividad del día.

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River y Boca, obligados a ser protagonistas desde el arranque

Uno de los principales atractivos de la primera fecha estará en Núñez. River Plate debutará el sábado desde las 19:15 frente a Barracas Central en el estadio Monumental, con la necesidad de mejorar su imagen luego de la inesperada eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, donde perdió 3 a 1 ante Aldosivi.

Gol de Gonzalo Montiel, para la victoria de River ante Barracas Central.
River Plate debutará contra Barracas Central en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Foto: X RiverPlate

Por su parte, Boca Juniors será el encargado de bajar el telón de la fecha inaugural. El “Xeneize” visitará a Deportivo Riestra desde las 19:30 en el estadio Guillermo Laza, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena buscarán arrancar con una victoria que los posicione entre los candidatos desde el comienzo del campeonato.

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Cómo será el formato y la definición del Torneo Clausura 2026

Al igual que ocurrió en el Apertura, el Clausura estará compuesto por dos zonas, A y B, integradas por 15 equipos cada una. Durante la fase regular se disputarán 16 fechas, con enfrentamientos todos contra todos dentro de cada grupo, a los que se sumarán una jornada de clásicos y un partido interzonal para los equipos que queden libres en cada fecha.

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Finalizada esta instancia, los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los octavos de final. Los cruces se organizarán según la ubicación en la tabla de posiciones: el primero de la Zona A enfrentará al octavo de la Zona B, el segundo al séptimo y así sucesivamente. Además, el mejor clasificado contará con la ventaja de jugar como local en las llaves de eliminación directa hasta las semifinales.

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Boca perdió 3 a 2 frente a Huracán en La Bombonera
Boca Juniors fue eliminado por Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Foto: Noticias Argentinas

En tanto, la final se disputará en un estadio neutral definido previamente por la Liga Profesional de Fútbol (LPF). La organización aclaró que la sede seleccionada no sufrirá modificaciones incluso si uno de los finalistas actúa habitualmente como local en ese escenario o jurisdicción.

Desde los octavos de final en adelante, todas las series se jugarán a partido único. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, el pase a la siguiente instancia o la consagración se definirán mediante penales.

Cómo están compuestas las Zonas A y B del Torneo Clausura 2026

Zona A: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres (Córdoba), Instituto (Córdoba), Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes (La Plata), Gimnasia (Mendoza), Lanús, Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Unión (Santa Fe).

Zona B: River Plate, Racing Club, Argentinos Juniors, Huracán, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Banfield, Gimnasia (La Plata), Atlético Tucumán, Belgrano (Córdoba), Tigre, Sarmiento (Junín), Barracas Central, Estudiantes (Río Cuarto) y Aldosivi.

Días, horarios y televisación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Jueves 23 de julio

  • 19:30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)
  • 19:30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)
  • 21:45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Viernes 24 de julio

  • 16:45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)
  • 19:00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)
  • 19:00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)
  • 21:15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)
  • 21:15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

Sábado 25 de julio

  • 14:45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)
  • 17:00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)
  • 19:15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)
  • 21:30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Domingo 26 de julio

  • 15:00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium) 
  • 17:15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports) 
  • 19:30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)
Boca JuniorsRiver PlateTorneo Clausura
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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