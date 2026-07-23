Muebles de lujo y diseño infantil: así es el exclusivo negocio de Mandinha, la esposa del Dibu Martínez en Reino Unido

Mandinha Martínez construyó una exitosa carrera en el diseño de interiores y hoy lidera dos emprendimientos dedicados a la decoración y el mobiliario de lujo en Reino Unido. Foto: Redes Sociales

Mientras Emiliano “Dibu” Martínez se consolidó como uno de los arqueros más importantes del mundo, su esposa, Amanda Gama, más conocida como Mandinha Martínez, desarrolló un camino propio en el mundo del diseño de interiores. La empresaria creó un negocio enfocado en muebles de lujo, decoración e indumentaria infantil, que con los años se convirtió en una marca reconocida en Reino Unido y comenzó a expandirse a otros mercados.

Su perfil empresarial creció de manera sostenida gracias a dos proyectos vinculados al diseño de espacios residenciales y al mobiliario infantil, una faceta que la alejó del ambiente futbolístico y la posicionó como referente en el sector.

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La esposa del Dibu Martínez convirtió su pasión por el diseño en un negocio que ofrece muebles infantiles premium, decoración y proyectos de interiorismo residencial. Foto: Reuters.

Qué es MiSueños Kids y qué productos vende la marca de Mandinha Martínez

Además de acompañar la carrera del arquero argentino, Mandinha desarrolló una sólida trayectoria como diseñadora de interiores. Tras formarse en instituciones especializadas del Reino Unido, fundó “MiSueños Kids”, una marca dedicada al diseño de indumentaria, habitaciones infantiles y a la fabricación de muebles y objetos decorativos premium.

Además de acompañar la carrera del arquero de la Selección Argentina, Mandinha desarrolló una marca propia que ganó reconocimiento en el mercado británico. Foto: misueñokids.com.

Cómo nació el negocio de la esposa del Dibu Martínez en el Reino Unido

La propuesta surgió a partir de una necesidad personal: encontrar productos que combinaran seguridad para los niños con un diseño elegante y atemporal. Con esa idea, creó un catálogo que incluye cunas artesanales, empapelados, textiles, juguetes, luminarias y distintos accesorios para habitaciones infantiles.

El crecimiento del emprendimiento le permitió abrir una nueva tienda en 2025 dentro de Coppice Garden Centre, en Middleton (Tamworth), coincidiendo con el décimo aniversario de la marca.

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Mis Sueños Kids y Mandinha Martinez Interiors son los dos proyectos con los que la empresaria logró posicionarse en el mundo del diseño y la decoración. Foto: Misueñokids.com.

Con el éxito de Mis Sueños Kids, Mandinha decidió ampliar su actividad y creó Mandinha Martinez Interiors, un estudio especializado en diseño residencial integral.

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La firma desarrolla proyectos de decoración para viviendas particulares, departamentos modelo destinados a desarrolladores inmobiliarios y restauración de edificios históricos, ofreciendo servicios completos de interiorismo y arquitectura de interiores.

Gracias a estos emprendimientos, la esposa del Dibu Martínez logró construir una carrera independiente y consolidó una marca personal reconocida dentro del mercado del diseño en Reino Unido, con un crecimiento que también comenzó a extenderse a otros países.

Cómo es la historia de amor entre Emiliano “Dibu” Martínez y Mandinha Gama

La relación entre Mandinha y Emiliano comenzó en 2013, cuando ambos vivían en Inglaterra. Ella, de raíces portuguesas y brasileñas, trabajaba en el restaurante de su familia, un lugar frecuentado por futbolistas del Arsenal, mientras que el arquero intentaba consolidarse en el fútbol inglés.

Aunque durante un tiempo la timidez marcó los primeros encuentros, una conversación en una parada de colectivos británica terminó por acercarlos. A partir de ese momento comenzaron una relación que se fortaleció durante los años más difíciles de la carrera del arquero.

Lejos del fútbol, Mandinha Martínez apostó por el diseño de interiores y creó un exclusivo negocio que continúa creciendo dentro y fuera de Reino Unido. Foto: Instagram/mandinha_martinez.

En 2017 sellaron su historia de amor con una boda celebrada en Brocket Hall, una exclusiva propiedad ubicada en las afueras de Londres. Desde entonces, enfrentaron juntos los desafíos que implicó el crecimiento profesional del futbolista, mientras construían una familia.

El rol de la familia en el crecimiento del proyecto: la inspiración en sus hijos Santiago y Ava

El primer hijo de la pareja, Santiago, nació el 23 de junio de 2018. Tres años más tarde llegó Ava, en plena disputa de la Copa América 2021. Debido a las restricciones sanitarias que regían durante el torneo, el Dibu conoció a su hija recién nacida por videollamada y pudo verla en persona nueve días después.

La esposa del Dibu Martínez convirtió su pasión por el diseño en un negocio que ofrece muebles infantiles premium, decoración y proyectos de interiorismo residencial. Foto: Redes Sociales

Mientras el arquero alcanzaba reconocimiento internacional, Mandinha optó por mantener un perfil bajo y enfocarse en la organización familiar. Desde Birmingham, donde establecieron su hogar, priorizó la privacidad de sus hijos y acompañó el crecimiento profesional de su esposo.

Aunque ambos suelen compartir momentos familiares en las redes sociales, siempre buscaron preservar la intimidad de sus hijos y mantener una rutina alejada de la exposición permanente.