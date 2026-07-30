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La CONCACAF se suma a la UEFA en el boicot contra FIFA: rechazó por unanimidad el plan de Infantino

La confederación liderada por Victor Montagliani se reunió de urgencia y resolvió bloquear la iniciativa en el Consejo de la FIFA. En el comunicado, exclamó que el organismo financie el desarrollo del fútbol con sus propias reservas.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, junto a Gianni Infantino.
Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, junto a Gianni Infantino. Foto: REUTERS
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La Concacaf, reunida de forma extraordinaria, se sumó al boicot de la UEFA y decidió rechazar por unanimidad la propuesta de Gianni Infantino de vender el Mundial a inversores privados a través del programa ‘FIFA Forward Enterprise’.

Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. Concacaf se reafirma en que el futuro del fútbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del fútbol”, reza el comunicado publicado por el organismo.

Las 41 federaciones nacionales pertenecientes a la Concacaf se reunieron para deliberar sobre la propuesta del mandamás de la entidad máxima del fútbol mundial de crear FIFA Forward Enterprise, filial que planea una captación inicial de capital de hasta 4.200 millones de dólares, con una valoración de 20.000 millones, mediante inversores a largo plazo con participaciones minoritarias.

La FIFA rechaza que el Mundial esté en venta y tampoco su gestión. Afirma que los fondos de FFE se repartirían a las federaciones mediante el programa FIFA Forward ya existente, que aumentaría de 8 millones de dólares por federación en el ciclo 2023-2026 a 20 millones en el de 2027-2030.

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Trofeo de la Copa del Mundo con las banderas de los países que organizan el Mundial 2030
Gianni Infantino Foto: FIFA

“Durante la reunión, los miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la ausencia del debido proceso alrededor de la propuesta, la fecha límite artificialmente impuesta y la ausencia de cualquier revisión o aprobación de los organismos de gobierno de FIFA. Además, la necesidad de capital privado para financiar nuevos y existentes programas de FIFA, después del Mundial más beneficioso de la historia, se cuestionó”, continúa el escrito.

La Concacaf termina demandando “más transparencia y gobernanza adecuada”, así como determinar cómo podrían usarse las reservas de la FIFA para aumentar la inversión en el desarrollo del fútbol en la región, y recuerda al presidente de la FIFA que cualquier otro asunto discurra por los cauces correctos de gobierno según los estatutos del organismo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. Foto: Reuters (Gonzalo Fuentes)

Este movimiento sigue a la reacción de la UEFA. La confederación europea anunció que ninguna de sus federaciones participará en las competiciones de la FIFA mientras ésta mantenga vigente la propuesta de vender a inversores privados participaciones del Mundial y otros torneos.

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