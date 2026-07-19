Además de Enzo Fernández: qué jugadores argentinos fueron expulsados en la final de un Mundial

La expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una falta contra Pau Cubarsí. Foto: REUTERS

Enzo Fernández puso en apuros a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 contra España. A los 93′, el mediocampista, que ya estaba amonestado, chocó contra el defensor Pau Cubarsí y el árbitro Slavko Vinčić no dudó: le mostró la doble amarilla y por consecuencia la tarjeta roja.

Enzo es el tercer jugador argentino en ser expulsado en la final de una Copa del Mundo. Los antecedentes anteriores no traen buenos recuerdos, ya que sucedieron en Italia 1990. Además, uno de ellos marcó un récord en la historia del fútbol.

Qué futbolistas argentinos fueron expulsados en finales de Mundiales

Los otros futbolistas de la Selección Argentina que fueron expulsados en la final de un Mundial fueron Pedro Monzón y Gustavo Dezotti. Ambos vieron la tarjeta roja ante Alemania a manos del árbitro Edgardo Codesal.

Pedro Monzón: la primera roja en una final mundialista

Pedro Damián Monzón era defensor y no arrancó como titular: ingresó en el entretiempo en lugar de Oscar Ruggeri, que estaba con problemas físicos. La expulsión llegó cerca de los 65 minutos, cuando fue a disputar una pelota con Jürgen Klinsmann y terminó cometiendo una infracción fuerte, descrita por algunas crónicas de aquel entonces como un planchazo, por lo que se ganó la roja directa.

Esa expulsión quedó en la historia porque Monzón se convirtió en el primer futbolista expulsado en una final de Copa del Mundo.

La expulsión de Pedro Monzón ante Alemania en el Mundial de Italia 1990. Foto: Captura

Años después, Monzón sostuvo que Klinsmann exageró la caída y defendió que la acción no había sido tan grave como pareció. También reflexionó que, aunque quedó en la historia “por una cosa no muy buena”, al menos había jugado una final del mundo y defendido la camiseta argentina.

Gustavo Dezotti: la segunda expulsión argentina

Gustavo “Galgo” Dezotti, delantero de aquella Selección dirigida por Carlos Bilardo, fue expulsado sobre el final del partido, cerca de los 88 minutos.

La acción ocurrió cuando Argentina ya estaba perdiendo 1-0, después del penal convertido por Andreas Brehme. Dezotti intentó recuperar la pelota contra el defensor alemán Jürgen Kohler, en una jugada en la que lo tomó de la zona del cuello. Codesal volvió a intervenir y lo expulsó.

Con esa roja, Argentina quedó con nueve jugadores en los últimos minutos de la final. Fue una situación muy simbólica del clima de aquel partido: una Argentina golpeada por lesiones, sanciones, cansancio acumulado y mucha tensión contra un equipo alemán superior en lo físico.

Dezotti también criticó después la decisión arbitral, afirmando que intentó sacarle la pelota a Kohler y que el alemán exageró la situación. Además, vinculó esa expulsión con el malestar argentino por el penal cobrado a Roberto Sensini sobre Rudi Völler, una de las jugadas más discutidas de esa final.