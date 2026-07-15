El 1x1 de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026: Enzo Fernández, el autor de una inolvidable remontada albiceleste

Enzo Fernández, el autor de la histórica remontada de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La Selección Argentina volvió a demostrar su temple en las noches grandes y consiguió una inolvidable clasificación a la final del Mundial 2026 al derrotar 2 a 1 a Inglaterra en una semifinal cargada de tensión, emociones y carácter. Cuando el conjunto de Lionel Scaloni parecía quedar atrapado por el planteo inglés y el resultado adverso, apareció Enzo Fernández para asumir el protagonismo. El mediocampista sacó un derechazo formidable desde media distancia que se clavó lejos del alcance del arquero rival y cambió por completo la energía del encuentro, encendiendo la ilusión de una “Albiceleste” que necesitaba un golpe anímico para volver a meterse en partido.

El impacto del gol de Enzo fue mucho más profundo que el empate transitorio. A partir de esa acción, Argentina recuperó el control emocional y futbolístico de la semifinal. Con personalidad para manejar los tiempos, intensidad para recuperar la pelota y claridad para atacar los espacios, el equipo comenzó a inclinar la cancha frente a una selección inglesa que sintió el desgaste y perdió la solidez que había mostrado durante gran parte del compromiso. Fernández se convirtió en el faro del mediocampo, distribuyendo juego y liderando la reacción con una actuación que quedará entre las más destacadas de su carrera con la camiseta nacional.

Formación de la Selección Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La remontada se completó en el tramo decisivo, cuando Lautaro Martínez volvió a responder en una cita de máxima exigencia. El delantero anticipó a la defensa rival y conectó un preciso cabezazo para sellar el 2 a 1 definitivo, desatando el festejo argentino en un estadio colmado. Con la victoria consumada, la Selección aseguró su lugar en una nueva final mundialista y ahora tendrá por delante un histórico desafío frente a España. Impulsada por la brillante aparición de Enzo y la eficacia de Lautaro, la ilusión albiceleste vuelve a estar más viva que nunca.

Los puntajes de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

Emiliano Martínez (6): poco para recriminarle en el gol de Inglaterra. Tuvo una correcta actuación cada vez que lo llamaron a intervenir sin dar rebotes.

Nahuel Molina (3): padeció los ataques constantes de Gordon y Spence por la franja derecha. Perdió la marca en el gol de Inglaterra. Fue reemplazado a los 72′ por Gonzalo Montiel.

Cristian Romero (6): muy sobrio en la marca defensiva ante Harry Kane. Salió jugando con criterio, a pesar de la presión alta de los rivales.

Lisandro Martínez (6): al igual que “Cuti” Romero se mostró firme en el fondo y no dudó al despejar la pelota fuera del área argentina. Fue reemplazado a los 73′ por Nicolás Otamendi.

Nicolás Tagliafico (5): muy firme en el duelo mano a mano ante Reece James y Morgan Rogers. Sin embargo, el gol del centro vino tras un centro de Rogers desde su franja izquierda. Fue reemplazado a los 81′ por Lautaro Martínez.

Enzo Fernández (8): jugó un partido aparte con Elliot Anderson y probó de media distancia. Justamente, fue el autor de devolverle la ilusión a Argentina con un derechazo formidable de media distancia para encaminar la remontada.

Enzo Fernández convirtió un golazo de media distancia para empatar el juego y revivir a la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Leandro Paredes (5): fue el encargado de neutralizar a Jude Bellingham e hizo el “trabajo sucio” en el mediocampo aportando agresividad. Fue reemplazado a los 64′ por Nicolás González.

Alexis Mac Allister (6): se volcó mucho a la franja izquierda para ayudar a Tagliafico en la marca. Careció de fortuna para convertir un gol; estrelló un cabezazo y un remate de distancia en el palo.

Giuliano Simeone (6): muy participativo en el comienzo y bondadoso en la marca en el mediocampo. Presionó a los rivales y siempre fue opción en ataque. Fue reemplazado a los 73′ por Rodrigo De Paul.

Lionel Messi (6): algunos chispazos esporádicos durante el primer tiempo para oxigenar a la Argentina. Después del gol de Inglaterra, tuvo más espacios y fue determinante para enviarle el centro del gol del triunfo a Lautaro Martínez.

Julián Álvarez (5): tuvo una situación clara al inicio del segundo tiempo, pero se la negó muy bien Pickford. Se fue agapando en los minutos finales y quedó muy lejos del arco rival para crear juego.

Suplentes

Nicolás González (6): ingresó a los 64′ por Leandro Paredes. Casi convierte de cabeza en dos ocasiones el empate de Argentina con su habitual buen juego aéreo y presionó muy bien durante los últimos minutos.

Gonzalo Montiel (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 72′ por Nahuel Molina.

Nicolás Otamendi (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 73′ por Lisandro Martínez.

Rodrigo De Paul (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 73′ por Giuliano Simeone.

Lautaro Martínez (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 81′ Nicolas Tagliafico y convirtió de cabeza el gol del triunfo “Albiceleste” ante Inglaterra.