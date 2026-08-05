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Colapinto ganó el premio al “Mejor Adelantamiento del Mes” de la Fórmula 1: la increíble maniobra que hizo en Bélgica

Con el 56% de los votos, el piloto argentino de Alpine se impuso a rivales de la talla como el tetracampeón mundial Max Verstappen y el heptacampeón Lewis Hamilton por su doble adelantamiento sobre Liam Lawson y Pierre Gasly en Spa-Francorchamps.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El doble adelanto de Franco Colapinto en el GP de Bélgico, elegido como "Mejor Adelantanmiento del Mes" de julio.
El doble adelanto de Franco Colapinto en el GP de Bélgico, elegido como "Mejor Adelantanmiento del Mes" de julio. Foto: X @SC_ESPN
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La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue sumando hitos. En pleno receso de verano de la máxima categoría del automovilismo, el piloto argentino recibió un nuevo reconocimiento que confirma su creciente protagonismo en la temporada 2026: los aficionados lo eligieron como autor del “Mejor Adelantamiento del Mes”, una distinción otorgada a través de la encuesta oficial de la F1.

El representante de Alpine se quedó con el premio al obtener el 56% de los votos, superando a figuras de la talla del tetracampeón Max Verstappen y heptacampeón Lewis Hamilton. La elección premió una de las maniobras más espectaculares del último mes, ejecutada durante el Gran Premio de Bélgica en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

El espectacular adelantamiento 2x1 de Colapinto en Spa-Francorchamps

La acción que conquistó a los seguidores de la F1 se produjo en la vuelta 31 de la carrera disputada el 19 de julio. En una maniobra que combinó audacia, precisión y una gran lectura de carrera, Colapinto logró un impactante adelantamiento 2x1 para superar en la misma secuencia a Liam Lawson (Racing Bulls) y a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

El doble adelanto de Franco Colapinto, elegido como "Mejor Adelantanmiento del Mes" de julio. Créditos: X @SC_ESPN

La maniobra no solo despertó la admiración de los fanáticos, sino que también resultó determinante para el resultado final del argentino. Gracias a ese avance en pista, Colapinto pudo encaminarse hacia el décimo puesto, sumando un punto importante para Alpine en la lucha por el Campeonato de Constructores.

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El reconocimiento popular llega como una muestra más del crecimiento que viene exhibiendo el piloto de Pilar en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto, entre los diez mejores pilotos de la temporada

El premio al mejor adelantamiento se suma a otra distinción reciente para el argentino. Un ranking elaborado por especialistas de la propia Fórmula 1 lo ubicó entre los diez mejores pilotos de la temporada, situándolo en el décimo lugar con siete puntos, una valoración que incluso mejora su posición en el Campeonato de Pilotos, donde actualmente ocupa el décimo segundo puesto con 19 unidades.

La maniobra despertó la admiración de los fanáticos y resultó determinante para el resultado final del argentino. Foto: REUTERS

Los números respaldan esa consideración, ya que Colapinto consiguió sumar puntos en seis carreras durante el año: fue sexto en Canadá; séptimo en Miami; noveno en Gran Bretaña; y décimo en China, Barcelona y Bélgica. La regularidad mostrada a lo largo del campeonato se convirtió en uno de los aspectos más destacados de su campaña.

De cara al futuro, las perspectivas son alentadoras. El análisis de los expertos señala que, si Colapinto mantiene este nivel de rendimiento y continúa exigiendo a un piloto experimentado como Gasly dentro del equipo, sus posibilidades de permanecer en Alpine una temporada más “no se verán perjudicadas”. De esta manera, el argentino sigue consolidando su nombre en la Fórmula 1 y ganándose el reconocimiento tanto de los fanáticos como de los especialistas de la categoría.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

El líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli, piloto de la escudería Mercedes de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)
  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 219 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 169
  3. George Russell (Mercedes): 160
  4. Charles Leclerc (Ferrari): 138
  5. Lando Norris (McLaren): 128
  6. Max Verstappen (Red Bull): 109
  7. Oscar Piastri (McLaren): 92
  8. Isack Hadjar (Red Bull): 68
  9. Liam Lawson (Racing Bulls): 43
  10. Pierre Gasly (Alpine): 42
  11. Arvey Lindblad (Racing Bulls): 23
  12. Franco Colapinto (Alpine): 19
  13. Oliver Bearman (Haas): 18
  14. Gabriel Bortoleto (Audi): 10
  15. Carlos Sainz Jr. (Williams): 6
  16. Alexander Albon (Williams): 5
  17. Esteban Ocon (Haas): 3
  18. Nico Hulkenberg (Audi): 2
  19. Fernando Alonso (Aston Martin): 1
  20. Lance Stroll (Aston Martin): 0
  21. Valtteri Bottas (Cadillac): 0
  22. Sergio “Checo” Pérez (Cadillac): 0
Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de Bélgica
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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