comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene sede definida: se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona

El estadio bonaerense atraviesa una etapa de transformación desde que fue cedido a la AFA para llevar adelante un ambicioso plan de remodelación destinado a convertirlo en la denominada “Casa de las Selecciones Nacionales”.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La final del Torneo Clausura 2026 se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona.
La final del Torneo Clausura 2026 se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Foto: Wikipedia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) definió uno de los hitos más importantes de la temporada 2026. Durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada este miércoles en el predio de Ezeiza, quedó aprobada la fecha y la sede de la gran final del Torneo Clausura 2026: el partido decisivo se disputará el próximo 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, mientras que solo resta la confirmación oficial del horario.

La elección del escenario no es casual. El estadio bonaerense atraviesa una etapa de transformación desde que fue cedido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para llevar adelante un ambicioso plan de remodelación destinado a convertirlo en la denominada “Casa de las Selecciones Nacionales”.

El Estadio Único de La Plata, cada vez más protagonista del fútbol argentino

El proyecto impulsado por la AFA busca posicionar al recinto platense como uno de los centros neurálgicos del fútbol nacional. La iniciativa no solo contempla la concentración y preparación de los distintos seleccionados argentinos, sino también la realización de eventos de máxima relevancia dentro del calendario local.

El proyecto busca posicionar al recinto platense como uno de los centros neurálgicos del fútbol nacional. Foto: Facebook Estadio Único Diego Armando Maradona

A fines de 2025, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, había adelantado el alcance del acuerdo tras el traspaso de la gestión del estadio a la entidad madre del fútbol argentino. “El estadio Diego Armando Maradona pasará a ser la casa de las selecciones, de todas nuestras selecciones. Se llamará Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”, expresó el dirigente en aquel momento.

Contenido Recomendado

Tigre vs. Belgrano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Tigre vs. Belgrano: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors vs. Estudiantes:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors vs. Estudiantes: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

También, Tapia explicó que el convenio prevé la organización de encuentros decisivos de las principales competiciones nacionales: “Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, será la casa de algún club que deba salir de su estadio”. La designación de la final del Clausura 2026 representa el primer gran paso para consolidar ese objetivo y darle al estadio un rol central dentro de la estructura competitiva del fútbol argentino.

Calendario completo de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Además de oficializar la sede de la final, la Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma completo de la etapa decisiva del campeonato. La fase regular se disputará entre el 26 de julio y 8 de noviembre, mientras que los octavos de final quedaron programados para el 21 o 22 de noviembre. Los cuartos de final se jugarán el 28 o 29 de noviembre y las semifinales tendrán lugar los días 5 o 6 de diciembre.

Belgrano de Córdoba y River Plate disputaron la final del Torneo Apertura 2026, disputada en Córdoba. Foto: X @Belgrano

Finalmente, la gran definición por el título se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en un escenario que comienza a consolidarse como una de las principales sedes para las grandes citas del fútbol argentino.

De esta manera, la temporada 2026 ya tiene marcado en rojo uno de sus capítulos más esperados. Con el Clausura entrando en su recta decisiva y una emblemática sede preparada para recibir la definición, La Plata se perfila como el centro de atención del fútbol nacional para el cierre del año.

Torneo ClausuraLiga Profesional de FútbolFútbol Argentino
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras:“No se venden”

    Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras: “No se venden”

  2. Copero:cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

    Copero: cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

  3. Murió una leyenda del montañismo argentino:fue el primero en escalar el Monte Fitz Roy

    Murió una leyenda del montañismo argentino: fue el primero en escalar el Monte Fitz Roy

  4. La trayectoria de Enner Valencia, uno de los delanteros históricos de Ecuador que llega para reforzar el ataque de Boca

    La trayectoria de Enner Valencia, uno de los delanteros históricos de Ecuador que llega para reforzar el ataque de Boca

  5. Quién es Joaquín Di Lollo:el central juvenil de Boca que podría robarle el puesto a su hermano

    Quién es Joaquín Di Lollo: el central juvenil de Boca que podría robarle el puesto a su hermano
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha atrás:el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

Marcha atrás: el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

Un pueblo rodeado por tierras extranjeras:el caso de Puerto Libertad y el debate por la reforma de la Ley de Tierras

Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras:“No se venden”

Julio Zamora:“Estamos para trabajar por Tigre y seguir transformando la comunidad, porque tenemos mucha obra por delante”

Economía

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Recategorización del monotributo:cómo hacer el trámite clave en ARCA desde el celular

Cuáles son los descuentos en subtes y colectivos para el mes de agosto con billeteras virtuales:hay reintegros de hasta $16.000

Internacionales

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán:qué se sabe del crimen

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán: qué se sabe del crimen

Netanyahu endurece su postura:Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España