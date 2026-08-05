La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene sede definida: se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona

La final del Torneo Clausura 2026 se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Foto: Wikipedia

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) definió uno de los hitos más importantes de la temporada 2026. Durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada este miércoles en el predio de Ezeiza, quedó aprobada la fecha y la sede de la gran final del Torneo Clausura 2026: el partido decisivo se disputará el próximo 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, mientras que solo resta la confirmación oficial del horario.

La elección del escenario no es casual. El estadio bonaerense atraviesa una etapa de transformación desde que fue cedido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para llevar adelante un ambicioso plan de remodelación destinado a convertirlo en la denominada “Casa de las Selecciones Nacionales”.

El Estadio Único de La Plata, cada vez más protagonista del fútbol argentino

El proyecto impulsado por la AFA busca posicionar al recinto platense como uno de los centros neurálgicos del fútbol nacional. La iniciativa no solo contempla la concentración y preparación de los distintos seleccionados argentinos, sino también la realización de eventos de máxima relevancia dentro del calendario local.

El proyecto busca posicionar al recinto platense como uno de los centros neurálgicos del fútbol nacional. Foto: Facebook Estadio Único Diego Armando Maradona

A fines de 2025, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, había adelantado el alcance del acuerdo tras el traspaso de la gestión del estadio a la entidad madre del fútbol argentino. “El estadio Diego Armando Maradona pasará a ser la casa de las selecciones, de todas nuestras selecciones. Se llamará Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”, expresó el dirigente en aquel momento.

También, Tapia explicó que el convenio prevé la organización de encuentros decisivos de las principales competiciones nacionales: “Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, será la casa de algún club que deba salir de su estadio”. La designación de la final del Clausura 2026 representa el primer gran paso para consolidar ese objetivo y darle al estadio un rol central dentro de la estructura competitiva del fútbol argentino.

Calendario completo de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Además de oficializar la sede de la final, la Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma completo de la etapa decisiva del campeonato. La fase regular se disputará entre el 26 de julio y 8 de noviembre, mientras que los octavos de final quedaron programados para el 21 o 22 de noviembre. Los cuartos de final se jugarán el 28 o 29 de noviembre y las semifinales tendrán lugar los días 5 o 6 de diciembre.

Belgrano de Córdoba y River Plate disputaron la final del Torneo Apertura 2026, disputada en Córdoba. Foto: X @Belgrano

Finalmente, la gran definición por el título se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en un escenario que comienza a consolidarse como una de las principales sedes para las grandes citas del fútbol argentino.

De esta manera, la temporada 2026 ya tiene marcado en rojo uno de sus capítulos más esperados. Con el Clausura entrando en su recta decisiva y una emblemática sede preparada para recibir la definición, La Plata se perfila como el centro de atención del fútbol nacional para el cierre del año.