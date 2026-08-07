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Franco Colapinto sorprendió con una respuesta viral tras sufrir un robo en Europa: “En Argentina no me pasó nunca”

Franco Colapinto contó en redes que sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia y reaccionó con humor ante el comentario de un seguidor. La respuesta del piloto argentino no tardó en volverse viral.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: REUTERS
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Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por una maniobra en pista ni por una noticia deportiva, sino por una situación personal que compartió con sus seguidores. En pleno receso de la Fórmula 1, el piloto argentino aprovechó unos días libres en Europa, pero sus vacaciones en Italia terminaron atravesadas por un robo inesperado que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Lejos de elegir el silencio o la bronca absoluta, Colapinto decidió contar lo ocurrido con el tono que suele caracterizarlo: ironía, humor y cercanía con sus fanáticos. A través de Instagram, publicó imágenes de sus días de descanso y dejó entrever que le habían sustraído pertenencias personales, entre ellas ropa, objetos personales y elementos vinculados al mate.

La reacción de Franco Colapinto que hizo explotar las redes

El comentario que más llamó la atención llegó después de que uno de sus seguidores reaccionara sorprendido al enterarse del robo. Ante el mensaje, Colapinto respondió con una frase que encendió la conversación digital: “Y en Argentina no me robaron nunca”, acompañada por un hashtag en tono de broma que comparaba la seguridad entre Europa y su país.

Franco Colapinto denunció que fue víctima de robo durante sus vacaciones en Italia. Foto: Instagram francolapinto

La respuesta no tardó en circular entre los fanáticos del automovilismo y usuarios que siguen de cerca cada publicación del joven piloto. El episodio mezcló varios condimentos ideales para viralizarse: un protagonista muy popular, una situación inesperada, una frase con picardía argentina y una reacción espontánea que conectó de inmediato con el público.

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La respuesta del argentino que se volvió viral
Franco Colapinto sufrió un robo en Italia Foto: Captura redes sociales

En tiempos en los que los deportistas también construyen su vínculo con la gente fuera de la pista, Colapinto volvió a mostrar una faceta que sus seguidores celebran: naturalidad para comunicar incluso una mala noticia.

El mate, la ropa y el detalle que más lamentó el piloto

Entre los elementos que mencionó tras el robo, hubo uno que generó especial identificación entre los argentinos: la matera. Colapinto bromeó con que ni siquiera le habían dejado sus cosas para tomar mate y agregó que, probablemente, quienes se llevaron sus pertenencias no iban a disfrutar demasiado esa infusión.

Ese detalle convirtió el episodio en algo más cercano para sus seguidores. No se trató solo de un robo durante unas vacaciones, sino de una escena con un componente muy argentino: perder la matera en medio de Europa. La reacción del piloto transformó un mal momento en contenido compartible, comentado y replicado por miles de usuarios.

La clave estuvo en el tono. En lugar de dramatizar, Colapinto eligió relativizar la situación y apoyarse en el humor. Esa forma de comunicar fortaleció aún más la imagen fresca que lo acompaña desde su irrupción internacional.

Repercusiones por la respuesta de Colapinto

La viralización no fue casual. Franco Colapinto combina tres elementos que hoy pesan mucho en redes: proyección deportiva, identidad argentina y una personalidad auténtica. Cada vez que habla o publica algo, sus seguidores interpretan sus mensajes como parte de una historia que excede lo deportivo.

Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: REUTERS

Además, la frase sobre Argentina y Europa tocó una fibra sensible en la conversación pública. Sin hacer una denuncia formal ni convertir el episodio en polémica, el piloto lanzó una ironía que muchos usuarios tomaron como guiño humorístico. Esa mezcla de sorpresa, identificación y timing convirtió su respuesta en una de las más comentadas.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras este episodio, la atención de los fanáticos vuelve a enfocarse en la actividad deportiva. El calendario oficial de Fórmula 1 indica que el Gran Premio de Países Bajos 2026 se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort, con formato Sprint.

La programación marca una única práctica libre el viernes 21 de agosto, además de la clasificación Sprint ese mismo día, la Sprint y la clasificación principal el sábado, y la carrera el domingo 23.

Para Colapinto, será una nueva oportunidad de volver a poner el foco en la pista después de unos días de descanso que terminaron con una anécdota tan incómoda como viral. Mientras tanto, sus seguidores volvieron a demostrar que están atentos a cada detalle de su vida deportiva y personal.

Franco ColapintoRoboFórmula 1
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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