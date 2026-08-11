Thiago Almada reveló quién lo convenció de jugar en River y emocionó a los hinchas con una promesa

La presentación de Thiago Almada como nuevo refuerzo de River Plate para el Torneo Clausura 2026. Foto: X @RiverPlate

Thiago Almada ya empezó a vivir su nueva etapa en River y sus primeras palabras como jugador del club no pasaron inadvertidas. El campeón del mundo con la Selección argentina fue presentado como uno de los grandes refuerzos del mercado y, en medio de la expectativa que generó su llegada, dejó varias frases que encendieron la ilusión de los hinchas. Su arribo se concretó después de firmar contrato con el club de Núñez y sumarse al plantel que conduce Eduardo Coudet.

El exjugador de Vélez y Atlético de Madrid habló de la decisión de volver al fútbol argentino, del peso que tiene vestir la camiseta de River y de los nombres que influyeron para que aceptara el desafío.“Sé a dónde vine”, fue una de las frases que más repercusión tuvo entre los fanáticos, en un contexto donde el equipo necesita respuestas rápidas y una inyección anímica.

La llamada que cambió todo y acercó a Thiago Almada a River

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue cuando Almada contó qué terminó de convencerlo para aceptar la propuesta de River. Según explicó, el llamado de Eduardo Coudet fue determinante. Para el futbolista, que el propio entrenador se comunicara directamente significó una señal importante y terminó pesando en la decisión final.

La presentación de Thiago Almada como nuevo refuerzo de River Plate para el Torneo Clausura 2026. Foto: X @RiverPlate

Pero el “Chacho” no fue el único protagonista de esa gestión silenciosa. Almada también reconoció que habló con Nicolás Otamendi y Ángel Correa, dos referentes con los que comparte vínculo desde la Selección argentina. Esas conversaciones ayudaron a reforzar la idea de que River era el lugar indicado para iniciar una nueva etapa en su carrera.

La presencia de futbolistas campeones del mundo dentro del plantel aparece como uno de los grandes argumentos deportivos y emocionales del club. River no solo incorporó jerarquía, sino también nombres que conocen la presión de competir al máximo nivel. En ese escenario, Almada llega con un rol central y con la expectativa de convertirse en uno de los líderes futbolísticos del equipo.

“Sé lo que es River”: el mensaje que ilusiona a los hinchas

Almada fue claro al hablar de la exigencia que implica ponerse la camiseta del Millonario. Lejos de esquivar la presión, aseguró que conoce la magnitud del club y la expectativa que existe alrededor de su llegada.“Sé lo que es River y la expectativa grande que tiene la gente”, expresó en sus primeras declaraciones como refuerzo.

Esa frase tuvo impacto inmediato porque River atraviesa un momento delicado en lo futbolístico. El equipo viene de resultados adversos en el plano local y la llegada de Almada aparece como una apuesta fuerte para cambiar el clima. El jugador, sin embargo, mostró confianza en el grupo y remarcó que llega para aportar soluciones, no para escaparle al contexto.

En esa línea, dejó otra definición que cayó muy bien en Núñez: “Llegué para sumar”. Con esa frase, el mediocampista ofensivo buscó transmitir compromiso, humildad y sentido de pertenencia desde el primer día.

El elogio de Almada a River que sorprendió a todos

Más allá de lo deportivo, Almada también se mostró impactado por la estructura actual del club. El futbolista comparó las condiciones de River con las de instituciones europeas y destacó el nivel de infraestructura que encontró en Núñez. Para un jugador con recorrido internacional reciente, ese comentario no pasó desapercibido.

La presentación de Thiago Almada como nuevo refuerzo de River Plate para el Torneo Clausura 2026. Foto: X @RiverPlate

“River no tiene nada que envidiarle a los clubes de Europa”, sostuvo, en una frase que rápidamente fue celebrada por los hinchas. Su mirada cobra valor porque viene de competir en ligas importantes y de pasar por clubes como Atlético de Madrid, además de experiencias previas en Estados Unidos, Brasil y Francia.

Cuándo podría debutar Thiago Almada en River

La expectativa por ver a Almada en cancha es enorme, aunque su debut dependerá de cómo evolucione físicamente en los próximos entrenamientos. El propio jugador reconoció que esta semana le sirve para ponerse a punto y adaptarse al ritmo del plantel.

River lo incluyó en la lista de la Copa Sudamericana, aunque distintos reportes indicaron que su participación inmediata no estaba asegurada por la falta de ritmo competitivo y por el contexto del próximo compromiso internacional.

La camiseta más especial: el gesto de Almada con su mamá

El cierre más emotivo llegó cuando Almada reveló quién recibirá su primera camiseta de River. Sin dudarlo, afirmó que será para su mamá, a quien definió como fanática del club. Ese detalle íntimo terminó de conectar al jugador con los hinchas, que valoraron el costado familiar de una llegada que ya genera enorme expectativa.

Con jerarquía internacional, pasado mundialista y una historia personal ligada a la ilusión de su entorno, Thiago Almada inicia una etapa que promete ser una de las más observadas del fútbol argentino. River apostó fuerte y el futbolista respondió con un mensaje directo: conoce el desafío, entiende la presión y está listo para intentar devolverle al equipo el protagonismo que exige su historia.