River Plate oficializó la contratación de Thiago Almada hasta diciembre de 2030: “Estoy cumpliendo un sueño”

La presentación de Thiago Almada como nuevo refuerzo de River Plate para el Torneo Clausura 2026. Foto: X @RiverPlate

River Plate hizo oficial la incorporación de Thiago Almada y concretó uno de los movimientos más impactantes de la historia reciente del mercado de pases argentino. El campeón del mundo se convirtió en el noveno refuerzo del equipo de Eduardo “Chacho” Coudet para el Torneo Clausura 2026, en una operación cercana a los 20 millones de euros que establece un nuevo récord para el fútbol local.

River Plate oficializó la contratación de Thiago Almada hasta diciembre de 2030. Créditos: X @RiverPlate

El futbolista llegó procedente del Atlético de Madrid (España) y firmó un contrato de más de cuatro temporadas, con vínculo vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. Con apenas 25 años y una extensa trayectoria internacional, Almada desembarca en Núñez para liderar un proyecto deportivo que apunta a pelear todos los frentes.

Thiago Almada, la compra más cara en la historia del fútbol argentino

La llegada del oriundo de Fuerte Apache representa un antes y un después para el mercado argentino. River desembolsó cerca de 20 millones de euros para quedarse con los servicios del mediocampista ofensivo, una cifra que supera ampliamente el récord establecido semanas atrás por la contratación de Ángel Correa desde Tigres (México), operación que rondó los 15 millones de dólares.

Thiago Almada se convirtió en el noveno refuerzo de River Plate para el Torneo Clausura 2026. Foto: X @RiverPlate

La inversión refleja la decisión de la dirigencia de apostar fuerte por un jugador que combina experiencia internacional, presente y proyección. Tras su paso por Vélez Sarsfield, la MLS, el fútbol brasileño y Europa, Almada regresa al país convertido en una de las figuras argentinas más cotizadas del mercado.

La presentación de Almada en River y su primera práctica con Coudet

La agenda del flamante refuerzo comenzó apenas aterrizó en Buenos Aires. Durante la madrugada de este lunes arribó al país y luego se trasladó al estadio Más Monumental para completar la firma definitiva de su contrato y realizar las tradicionales fotos protocolares con la camiseta de River.

Sin tiempo para descansos prolongados, el jugador se presentó inmediatamente en el River Camp para sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Coudet. Allí tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros y comenzó la puesta a punto para estar disponible lo antes posible en el Torneo Clausura.

Thiago Almada firmó su contrato y realizó las tradicionales fotos protocolares con la camiseta. Foto: X @RiverPlate

El cuerpo técnico considera que Almada puede convertirse en una pieza clave dentro del esquema ofensivo gracias a su capacidad de desequilibrio, su visión de juego y su versatilidad para desempeñarse detrás de los delanteros o partiendo desde los costados.

Cómo River le ganó la pulseada a Flamengo por el campeón del mundo

La negociación para contratar a Almada tuvo varios capítulos y contó con importantes competidores. Luego de disputar la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el futbolista aprovechó sus vacaciones para mantener la preparación física junto a Enzo Fernández mientras el Atlético de Madrid analizaba diferentes escenarios para su salida.

En ese contexto aparecieron River y Flamengo (Brasil) como los principales interesados. El conjunto brasileño incluso presentó una oferta formal cercana a los 30 millones de euros para el “Colchonero” y puso sobre la mesa un salario superior a los cinco millones de euros anuales para el jugador.

Thiago Almada llega a River con la misión de transformarse en el gran referente futbolístico del equipo. Foto: X @RiverPlate

Sin embargo, Almada tenía otras prioridades. Pese a la diferencia económica, dio el visto bueno para que River avanzara en las negociaciones. La propuesta deportiva del club de Núñez, sumada a su intención de regresar al fútbol argentino y convertirse en una de las figuras centrales del proyecto, resultó determinante para inclinar la balanza.

Así, el “Millonario” se quedó con una incorporación de impacto continental. Con su talento, capacidad goleadora y habilidad para romper líneas con gambetas y pases decisivos, Thiago Almada llega a River con la misión de transformarse en el gran referente futbolístico de un equipo que apuesta en grande. Y su presentación ya marca uno de los capítulos más resonantes del mercado de pases de 2026.