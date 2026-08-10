Thiago Almada ya está en la Argentina y se prepara para sumarse a River: el video de su llegada

Thiago Almada ya está en el país para sumarse al entrenamiento de River. Foto: captura video X/juancortese

Thiago Almada ya está en la Argentina. El mediocampista de la Selección argentina arribó a primera hora de este lunes para completar los trámites formales y convertirse oficialmente en la novena incorporación de River en el actual mercado de pases.

Según trascendió, el futbolista tendrá esta tarde su primer entrenamiento junto al plantel dirigido por Eduardo Coudet. El cuerpo técnico evaluará su condición física luego de sus vacaciones tras su participación en el Mundial 2026 y definirá si estará en la delegación que viajará a Bogotá.

La llegada de Almada representa otro refuerzo de peso para el equipo de Núñez. En este mercado de pases, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo ya había concretado las incorporaciones de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.

Thiago Almada ya está en el país para sumarse al entrenamiento de River. Foto: captura video X/juancortese

Flamengo, el obstáculo que encareció la negociación

El principal obstáculo para River durante la negociación apareció desde Brasil. Flamengo se metió de lleno en la pelea por Thiago Almada con una propuesta económica muy fuerte, lo que elevó la competencia y obligó al Millonario a mejorar su oferta para quedarse con el futbolista.

Según distintas versiones, el club carioca llegó a preparar una propuesta cercana a los 30 millones de euros o dólares, dependiendo de la fuente, para avanzar por el mediocampista. La irrupción del Mengao le dio además al Atlético de Madrid una alternativa atractiva desde lo económico y aumentó la presión sobre River.

Thiago Almada en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Mientras el equipo brasileño buscaba quedarse con un porcentaje importante de la ficha, River avanzó con otra estructura para concretar el regreso de Almada a la Argentina. Finalmente, la decisión del futbolista fue determinante: priorizó la posibilidad de volver al país y ponerse la camiseta del Millonario.

Así, River logró imponerse en una negociación que tuvo a Flamengo como uno de sus principales rivales y concretó la llegada de Almada al plantel.

La carrera de Thiago Almada

Almada inició su carrera profesional en Vélez, donde debutó en 2021 bajo la conducción de Gabriel Heinze. En el conjunto de Liniers disputó 101 partidos y marcó 24 goles antes de emigrar a la Major League Soccer.

En 2022 llegó al Atlanta United, donde tuvo un destacado desempeño: convirtió 26 goles en 83 encuentros. Luego continuó su carrera en Brasil, con Botafogo, club con el que alcanzó uno de los títulos más importantes de su trayectoria al consagrarse campeón de la Copa Libertadores en 2024.

Thiago Almada, mediocampista de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

Posteriormente, el mediocampista tuvo un breve paso por el fútbol europeo. Primero jugó en el Olympique de Lyon y luego se incorporó al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone, aunque no consiguió consolidarse como titular.

Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, Almada decidió regresar al fútbol argentino para afrontar un nuevo desafío y vestir la camiseta de River.