Eduardo Coudet apuesta al debut de Thiago Almada en River Plate para buscar el triunfo ante Argentinos Juniors

Eduardo Coudet apuesta al debut de Thiago Almada en River Plate para cortar la crisis. Foto: X @RiverPlate

River Plate atraviesa una racha de resultados negativos que incrementó la impaciencia de los hinchas y elevó la presión sobre el cuerpo técnico. El equipo de Eduardo “Chacho” Coudet buscará una victoria este domingo ante Argentinos Juniors para recuperar la confianza en Núñez.

La necesidad de un resultado positivo es cada vez mayor para un “Millonario” que no logra encontrar regularidad y que llega al próximo compromiso con la obligación de revertir una situación futbolística que preocupa tanto puertas adentro como afuera del club.

Thiago Almada se perfila para debutar como titular en River

En este contexto, todas las miradas apuntan a Thiago Almada. El mediocampista de la Selección Argentina, presentado oficialmente como refuerzo esta semana, podría tener su estreno con la camiseta de River desde el arranque.

Thiago Almada podría tener su estreno con la camiseta de River desde el arranque contra Argentinos. Foto: X @RiverPlate

Tras completar varios entrenamientos junto al plantel, el campeón del mundo participó este jueves de la práctica formal de fútbol y fue incluido por Coudet en el posible equipo titular. La decisión despertó una gran expectativa entre los hinchas, que ven en Almada una pieza capaz de aportar creatividad, dinámica y jerarquía para cambiar la cara del equipo.

El volante llega con poca actividad reciente a nivel clubes. Su último partido fue el 17 de mayo en la victoria del Atlético de Madrid ante Girona, encuentro en el que disputó 45 minutos. Más cerca en el tiempo, también sumó minutos con la Selección durante el tiempo suplementario del choque frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Tobías Ramírez volvió a entrenarse y suma opciones para Coudet

La presencia de Almada no fue la única novedad de la jornada en River Camp. Coudet también contó con Tobías Ramírez, el defensor central de 19 años que recibió el alta médica hace casi dos semanas tras recuperarse de una operación por un síndrome meniscal externo.

Ángel Correa y Thiago Almada serían titulares frente a Argentinos por la quinta fecha del Torneo Clausura. Foto: X @RiverPlate

El juvenil, que llegó al club a fines de marzo procedente de Argentinos Juniors, estuvo cuatro meses alejado de las canchas mientras atravesaba la recuperación. Su regreso a la competencia se produjo este martes, cuando sumó minutos en el empate 0 a 0 de la Reserva del “Millonario” frente a Godoy Cruz.

Ahora, el defensor comienza a recuperar ritmo futbolístico y se presenta como una alternativa más para el entrenador en una etapa en la que cada variante puede resultar clave.

Con la obligación de volver al triunfo y la ilusión puesta en el posible debut de Almada, River afrontará un partido determinante ante Argentinos Juniors. El encuentro se disputará este domingo, a partir de las 18:00 (hora argentina), en una prueba que puede marcar el inicio de la recuperación o profundizar aún más la crisis futbolística que atraviesa el conjunto dirigido por Coudet.