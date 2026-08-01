Boca define el futuro de varios apartados: la lista de jugadores que no usará Arruabarrena

Exequiel Zeballos tiene un pie afuera de Boca. Foto: Instagram @exezeballos02

Boca Juniors atraviesa un mercado de pases intenso, con movimientos que no solo apuntan a reforzar el plantel, sino también a ordenar la situación de varios futbolistas que dejaron de tener lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena. Mientras el equipo mantiene el foco competitivo en la Copa Sudamericana, la dirigencia trabaja en paralelo para resolver el futuro de nombres importantes que hoy aparecen fuera de la planificación deportiva.

La depuración que prepara Boca en pleno mercado de pases

El presente de Boca no se explica únicamente por las incorporaciones. En la Ribera también hay una lista de jugadores que, por distintos motivos, quedaron relegados y podrían salir antes de que el mercado termine de acomodarse. El caso más resonante es el de Exequiel “Changuito” Zeballos, quien continúa entrenándose con el grupo, aunque no es convocado por Arruabarrena debido a que su transferencia al Napoli permanece en pausa.

Exequiel Zeballos tiene un pie afuera de Boca. Foto: Instagram @exezeballos02

La situación del delantero genera expectativa porque su contrato vence en diciembre de 2026 y el club necesita definir qué hará con uno de los futbolistas surgidos de sus inferiores que más ilusión despertó en los últimos años. Aunque su salida al exterior parecía cercana, la operación todavía no se cerró y eso mantiene al jugador en una especie de limbo deportivo.

Los laterales que perdieron terreno en Boca

Una de las zonas donde Boca tomó decisiones fuertes fue el lateral derecho. La llegada de Leandro Lozano, proveniente de Argentinos Juniors, modificó el escenario interno y lo posicionó como una alternativa central para el cuerpo técnico. Además, el juvenil Dylan Gorosito fue promovido, lo que dejó en una posición incómoda a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt.

Ambos futbolistas habían tenido protagonismo durante el ciclo anterior, pero ahora son considerados prescindibles. Barinaga incluso estuvo cerca de Peñarol de Montevideo, aunque esa posibilidad no avanzó hasta concretarse. Por el momento, tanto él como Weigandt siguen en Boca, pero sin un panorama claro de minutos en el corto plazo.

Saracchi y Benítez, dos regresos sin lugar en el plantel

Otros dos casos que preocupan a la dirigencia son los de Marcelo Saracchi y Mauricio Benítez. Ambos volvieron de sus préstamos, pero no entran en los planes de Arruabarrena. El lateral izquierdo regresó tras su paso por Celtic de Escocia, club que tenía una opción de compra pero finalmente decidió no ejecutarla.

Marcelo Saracchi arrastra una molestia muscular. Foto: X @BocaJrsOficial.

En las últimas semanas también se mencionó un interés de Houston Dynamo, de la MLS, aunque la posibilidad no prosperó. Benítez, por su parte, retornó después de jugar en Royal Antwerp de Bélgica, donde acumuló más de 40 partidos durante su etapa en Europa. Sin embargo, el club belga tampoco hizo uso de la opción de compra y el mediocampista ahora busca una nueva salida.

Juan Ramírez, el caso más complejo entre los apartados

El nombre de Juan Ramírez aparece como uno de los más delicados dentro del grupo de jugadores sin lugar. El mediocampista tuvo un paso a préstamo por Lanús en 2025, año en el que fue campeón de la Copa Sudamericana, pero no fue considerado por Boca durante el primer semestre de 2026.

Lesión de Juan Ramírez en Boca

A diferencia de otros futbolistas que recibieron sondeos, Ramírez todavía no cuenta con ofertas formales para continuar su carrera en otro club. Su contrato con Boca vence en diciembre de 2026 y, según la información disponible, la dirigencia no tendría previsto rescindirle el vínculo por el momento. Mientras tanto, se entrena a contraturno del plantel profesional.

Las salidas que Boca ya resolvió

En medio de esta reestructuración, Boca ya tomó decisiones concretas. El club rescindió los contratos de Nicolás Orsini, Edinson Cavani y Ander Herrera. Orsini quedó cerca de convertirse en refuerzo de Barracas Central, mientras que Cavani y Herrera dejaron la institución luego de una primera parte del año en la que no cumplieron con las expectativas deportivas.

Además, la dirigencia avanzó con préstamos de futbolistas que tampoco eran prioridad para el entrenador. Agustín Martegani pasó a Independiente Medellín de Colombia y Lucas Janson fue cedido a Gimnasia La Plata, dos movimientos que forman parte del intento del club por reducir la cantidad de profesionales sin rodaje.

Contratos vigentes y una ventana que todavía puede traer novedades

Boca todavía debe resolver varios contratos vigentes. Además de Zeballos, cuyos derechos deportivos pueden ser clave si se concreta una venta, Saracchi y Weigandt tienen vínculo hasta fines de 2027, mientras que Barinaga y Benítez firmaron hasta diciembre de 2028. También siguen en el club otros profesionales sin participación, como Agustín Heredia, Alexander Fernández y Ariel Molas.

En paralelo, el plantel cuenta con jugadores en recuperación, como Agustín Marchesín y Rodrigo Battaglia, mientras que las caras nuevas del mercado son Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa. La posibilidad de una venta al exterior después del cierre del libro de pases podría abrirle a Boca una nueva chance para incorporar, siempre que la operación cumpla con las condiciones reglamentarias.